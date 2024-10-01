Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для підтримки продажів - Найпопулярніші застосунки - Кюрасао
Програмне забезпечення для підтримки продажів, яке також називають рішенням для керування контентом продажів, служить централізованим сховищем для маркетингового забезпечення та контенту для продажу. Ця платформа призначена для забезпечення торгових представників своєчасними, ефективними та цінними матеріалами на кожному етапі циклу продажів. Використовуючи інструменти підтримки продажів, організації гарантують, що будь-який торговий представник може легко отримати доступ до відповідного вмісту, поділитися ним із потенційними клієнтами та контролювати залучення потенційних клієнтів у наданих матеріалах.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend допомагає таким бізнес-професіоналам, як ви, безпечно ділитися та контролювати вміст, який рухає ваш бізнес вперед. Потужна система Dropbox DocSend на основі посилань дозволяє легко встановлювати параметри безпеки для кожної зацікавленої сторони, отримувати сповіщення щоразу, коли хт...
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше у...
Qwilr
qwilr.com
Збільште швидкість укладання угод, отримуйте інформацію про покупців із вмісту та дайте представникам більше часу для продажу. як? Перетворіть рекламні матеріали на красиві автоматизовані веб-сторінки. Створіть незабутній досвід продажів за допомогою ідеальної пропозиції, презентації, комерційної пр...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративна платформа допомагає вам легко керувати робочими просторами ділових відносин для кожного з ваших потенційних клієнтів, клієнтів і партнерів, де ви можете планувати, зустрічатися та ділитися матеріалами в одному місці. Виховуйте лідерів ефективніше, пропонуйте та укладайте угоди швид...
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook — це онлайн-інструмент і настільна програма для створення професійних цифрових фліпбуків. Це робить ваші PDF-електронні книги, електронні каталоги, цифрові брошури, річні звіти, презентації, журнали та рекламні матеріали інтерактивними. Понад 50 000 компаній у 179 країнах використовують...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub надає повне рішення для оцінки ціни та доходу, розроблене для пришвидшення процесів продажів. Як єдиний механізм комерції з низьким кодом, який балансує між настроюваністю та гнучкістю бізнесу, DealHub дає змогу лідерам середнього ринку та підприємствам оптимізувати свої команди та процеси, ...
Highspot
highspot.com
Highspot — це платформа для продажу, яка подобається представникам. Ми надаємо компаніям можливість розвивати спілкування з клієнтами, що сприяє стратегічному зростанню. Наша інтуїтивно зрозуміла платформа поєднує в собі інтелектуальне керування вмістом, навчання, контекстні вказівки, залучення кліє...
Allego
allego.com
Allego є провідним постачальником сучасного програмного забезпечення для отримання прибутку. GO, сучасна платформа Allego Revenue Enablement, об’єднує команди з продажів, підтримки та маркетингу, щоб забезпечити досвід, який шукають покупці B2B — на єдиній комплексній платформі. Завдяки своїй запате...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs є провідним постачальником програмного забезпечення SaaS, призначеного для створення розумніших співробітників і щасливіших клієнтів. Завдяки повному набору інструментів, включаючи Training Maker, Knowledge Base, Quiz Maker, Survey Maker, CRM тощо, ProProfs дає змогу організаціям покращити ...
Seismic
seismic.com
Seismic є світовим лідером у сфері підтримки, допомагаючи організаціям залучати клієнтів, працювати над командами та сприяти зростанню доходів. Seismic Enablement Cloud™ — це найпотужніша уніфікована платформа підтримки, яка забезпечує команди, які працюють із клієнтами, потрібними навичками, вмісто...
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування вмістом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі д...
Valuecase
valuecase.com
Учора продажі являли собою хаос нескінченних потоків електронних листів, втрачених вкладень, електронних таблиць планів дій і приголомшених потенційних клієнтів. Сьогодні продажі здійснюються за допомогою Valuecase. Тож потенційні клієнти можуть рухатися швидше, а продавці нарешті знають, чи з’являє...
Folloze
folloze.com
Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на потреби нового покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого...
Aligned
alignedup.com
Команди продажів — простіше кажучи, ALIGNED — це кімната цифрових продажів — платформа для співпраці вашої команди та ваших покупців. Це дозволяє організовувати складні угоди, підвищувати залученість покупців і скорочувати час отримання вартості. як? Aligned спрощує спілкування з клієнтами, контент,...
Spekit
spekit.com
Spekit — це платформа для своєчасного навчання, створена для того, як ми навчаємося на роботі сьогодні. Він забезпечує навчання та керівництво, коли і де командам потрібно орієнтуватися в нових процесах, технологіях і методологіях, не порушуючи продуктивність. Spekit стоїть поверх будь-якої веб-прог...
DealLab
deallab.io
DealLab.io об’єднує цілі угоди в одну платформу для спільної роботи, отримуючи інформацію про те, «як» просувати угоди та «що» робити, щоб їх закрити. Виявляйте попередження та ризикуйте, уникайте незліченних годин, витрачених на безладні ланцюжки електронних листів і застарілі файли. Оптимізуйте ко...
SalesHood
saleshood.com
Спеціальне рішення SalesHood для підтримки продажів відтворює найкращих виконавців у масштабі, прискорюючи прориви продуктивності продажів у готовності, ефективності та виконанні. Синхронізуйте свої команди з доходів за допомогою інтерактивного навчання та адаптації. Відтворюйте виграшні розпродажі ...
SPCE
spce.com
SP_CE пропонує цифрові кімнати, куди можна безпечно запрошувати людей, ділитися вмістом і співпрацювати. І все це, отримуючи корисну статистику про шлях ваших покупців. Наші клієнти зазвичай мають три спільні риси: 1. Тривалі цикли продажів. 2. Численні контакти для укладання угоди, багато зацікавле...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc — це провідна альтернатива статичним PDF-файлам і презентаціям для бізнес-професіоналів. Storydoc дозволяє легко створювати красиві та привабливі колоди за допомогою штучного інтелекту: від презентацій і односторінкових програм до довгих звітів і пропозицій. Завдяки потужній інтеграції інст...
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
RELAYTO
relayto.com
Як ти задовольняєшся в 100 разів? RELAYTO — це платформа інтерактивного досвіду №1, яка перетворює ваш статичний вміст (PDF-файли, MP4-файли, зображення) на захоплюючий інтерактивний досвід, дозволяючи глядачам обирати власний шлях і самоосвіту. Ознайомтеся з нашим власним досвідом купівлі на основі...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite — це комплексне програмне забезпечення для управління вмістом і продажами, яке дозволяє відділам продажів і маркетингу зберігати, упорядковувати, розповсюджувати та відстежувати свій вміст, а також дає вам можливість створювати та надавати приголомшливий вміст (спеціальні мікросайти, ціль...
Dubb
dubb.com
Заснована в 2018 році Dubb — це система продажу відео, яка пропонує бізнес-користувачам платформу для надсилання персоналізованих відео, які можна відстежувати. Компанію, розташовану в Лос-Анджелесі, заснували глибокі технологи, які спеціалізуються на автоматизації маркетингу, штучному інтелекті та ...
Hushly
hushly.com
Hushly — це хмара конверсії «все в одному», розроблена для покращення взаємодії з покупцями та збільшення конверсій для маркетологів B2B. Наша система взаємодії включає різноманітні інструменти та можливості, такі як персоналізація веб-сайту, персоналізація вмісту, створення та персоналізація цільов...
GetAccept
getaccept.com
GetAccept — це програмне забезпечення для цифрових торгових кімнат, яке дає змогу командам із доходів оптимізувати робочі процеси з документами, швидше укладати угоди та забезпечувати винятковий досвід клієнтів — від можливості до підписаної угоди. Наша кімната цифрових продажів — це централізований...
Klyck.io
klyck.io
Klyck — це ваше найкраще рішення для впорядкування, пошуку та обміну інформацією. Централізуйте знання своєї команди, забезпечте швидкий і легкий доступ до всього свого вмісту. Використовуйте свій вміст на спеціальних сторінках, які ви адаптуєте для будь-якої ситуації, щоб заощадити час, гроші та не...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy – це платформа для отримання прибутку, яка дозволяє командам із доходів заохочувати стабільне зростання доходів. GTM Buddy прагне створити нове покоління розумніших продавців. Уявіть собі світ, де штучний інтелект піклується про тегування та відображення потрібного вмісту в потрібний час, ...
Enablix
enablix.com
Команди відділу доходів працюють швидко, і ввімкнення не повинно їх уповільнювати. Enablix синхронізує ваші команди, щоб ваші маркетологи могли безперешкодно озброїти ваших представників вмістом, навчальними ресурсами та ресурсами, необхідними для досягнення результатів. Enablix — це рішення, створе...
Klue
klue.com
Klue — це платформа конкурентної інформації, призначена для допомоги маркетологам у зборі, організації та розповсюдженні конкурентної інформації в різних відділах компанії. Платформа використовує аналітику, керовану штучним інтелектом, для агрегування та інтерпретації даних, що забезпечує глибоке р...
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog — це рішення для управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яке об’єднує всі переваги Sales Enablement. Rolldog допомагає компаніям керувати відносинами з клієнтами, одночасно активно відстежуючи та оцінюючи потенційних клієнтів і можливості, щоб допомогти збільшити дохід, збільшити про...
Zoomifier
zoomifier.com
Кращий спосіб керування життєвим циклом вмісту продажів для прискорення ефективності ваших продажів ZOOMIFIER Продукт Рішення Ресурси Ціноутворення Запит на вхід Демонстрація Кращий спосіб керування життєвим циклом вмісту продажів для прискорення ефективності продажів Лідери галузі, які використовую...
Flowla
flowla.com
Flowla — це новий спосіб залучення ваших потенційних клієнтів за допомогою цифрових персоналізованих подорожей, де ваш вміст споживається весело та захоплююче, а розмови починаються природно... Незалежно від того, чи ви готові; - Продажі та закриття угод, - Успіх і залучення нових клієнтів, - Набір ...
Matik
matik.io
Matik автоматизує створення та надсилання персоналізованих презентацій на основі даних. Просто надайте Matik кілька вхідних даних (наприклад, для якого облікового запису призначена колода, діапазон дат), і Matik запитає дані, щоб створити колоду Google Slides або Microsoft PowerPoint із персоналізов...
Showell
showell.com
Showell — це відзначений нагородами інструмент для підтримки продажів, який дає змогу керувати, презентувати, ділитися та відстежувати ваш продажний вміст. Це все, що потрібно вашим торговим представникам, щоб розумніше продавати та укладати більше угод. Об’єднайте свої продажі, маркетинг і управлін...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs – це постачальник програмного забезпечення для керування пропозиціями на основі штучного інтелекту, розташованого в Сіетлі, штат Вашингтон, який автоматизує створення критичних відповідей на запити пропозицій і пропозицій, які виділяються та виграють угоди. Компанія підтримує корпоративні ...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переосмислює процеси продажів, маркетингу та обслуговування, щоб дозволити командам працювати ефективніше та швидше для досягнення оптимальних результатів. Завдяки складним функціям, керованим штучним інтелектом, і автоматизації, які підтримують кожну фазу процесу купівлі, Bigt...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter — це веб- та мобільний додаток для автоматизації продажів, створення потенційних клієнтів і адаптації. Інструмент допомагає заощадити час і підвищити ефективність презентацій менеджерам з продажу, маркетологам, кадровикам і всім, хто активно використовує презентації як інструмент у сво...
EasyUser
easyuser.co
Найрозумніший спосіб ділитися вмістом і укладати більше угод. За допомогою EasyUser ви можете помістити всі свої відео, демонстрації та презентації в одне посилання, а потім поділитися ним із потенційними клієнтами та відстежувати кожен їхній візит.
Mindmatrix
amp.vg
З моменту свого заснування в 1998 році Mindmatrix була зосереджена на тому, щоб допомогти компаніям продавати більше та швидше. Піонер продажів (прямих і непрямих) і маркетингових технологій, на сьогоднішній день Mindmatrix є єдиною компанією, яка пропонує повністю уніфіковану платформу підтримки па...
Flipdeck
flipdeck.com
Простий візуальний органайзер вмісту Вам важко організувати та надати вміст? Люди розчаровані через те, що не можуть знайти те, що їм потрібно? Спростіть спосіб представлення будь-якого вмісту будь-де за допомогою посилання на нього на картці Flipdeck. Створюйте картки з посиланнями на будь-який вмі...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck — це платформа для оповідання документів, яка співпрацює з корпоративними відділами продажів, CS і маркетинговими командами, щоб надавати персоналізований контент у великих масштабах. Легко додавайте голос або відео до будь-якого документа чи презентації, надсилайте унікальні посилання для в...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID означає, що ви можете систематизувати найкращі практики на всіх етапах процесу продажів. Зберігайте всі ваші найкращі продажі, тактики та потужні кроки в спільній, легкій у використанні ігре для вашої команди продажів і маркетингу.
Prezentor
prezentor.com
У Prezentor ми віримо в те, щоб зробити продажі більш людяними. Наше програмне забезпечення для динамічних продажів змінює спосіб здійснення продажів, створюючи багатовимірні враження від торгових презентацій, щоб ви могли продавати краще та стати надійним порадником свого клієнта. Prezentor допомаг...