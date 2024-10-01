Програмне забезпечення для підтримки продажів - Найпопулярніші застосунки - Кюрасао

Flipdeck

flipdeck.com

Простий візуальний органайзер вмісту Вам важко організувати та надати вміст? Люди розчаровані через те, що не можуть знайти те, що їм потрібно? Спростіть спосіб представлення будь-якого вмісту будь-де за допомогою посилання на нього на картці Flipdeck. Створюйте картки з посиланнями на будь-який вмі...