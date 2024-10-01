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Програмне забезпечення для компенсації продажів - Найпопулярніші застосунки - Чилі
Програмне забезпечення для компенсації продажів оптимізує розрахунок і керування комісійними та планами заохочення, застосовуючи різні настроювані критерії, такі як роль працівника, термін перебування або тип продажів. Крім того, програмне забезпечення пропонує фахівцям з продажу вичерпний огляд їхніх прибутків за попередні періоди та очікуваних доходів. Здійснюючи розрахунки винагороди на основі потенційних закритих угод, це дає продавцям можливість активно розробляти стратегію для різних сценаріїв компенсації. Ця функція служить для надихання та стимулювання команд продажів, сприяючи глибшому розумінню їхніх фактичних можливостей заробітку.
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growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка підтримує ваші команди продажів в курсі останніх знань про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегровано з Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення прод...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — це платформа для управління стимулами та комісійними для підприємств, щоб збільшити дохід і перетворити свої найбільші витрати на продажі в драйвер зростання бізнесу. Ми допомагаємо командам відділу продажів і доходів розробляти, планувати, автоматизувати та оптимізувати складні ст...
Qobra
qobra.co
«Незалежно від того, чи є ви генеральним директором чи віце-президентом із продажів, план компенсації продажів є, мабуть, найпотужнішим інструментом, який у вас є, щоб керувати стратегією продажів». Марк Роберг, віце-президент із продажу в Hubspot. Qobra дозволяє вам автоматизувати розрахунок, обмін...
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai підвищує ефективність продажів завдяки точному динамічному управлінню винагородами та оптимізації доходів – точно адаптованим до вашого бізнесу та вашої моделі продажів. Наш унікальний розширений інтелектуальний підхід надає послідовні, надійні дані про стимули вашим відділам продажів, фіна...
Spiff
spiff.com
Spiff або spiv на сленгу означає негайний бонус за продаж. Як правило, spiffs оплачуються виробником або роботодавцем безпосередньо продавцю за продаж певного продукту. Іноді його подають як SPIF або SPIFF із вигаданими словами, які відповідають буквам, але це не походження (див. нижче).
Amalia
amalia.io
Amalia.io стимулює зростання за допомогою спрощеної компенсації продажів. Наше рішення для управління ефективністю продажів забезпечує прозорість, яка підтримує мотивацію команд продажів, і автоматизацію, яка дозволяє фінансовим і операційним командам витрачати більше часу на ініціативи з доданою ва...
Salescomp
salescomp.com
Salescomp може полегшити ваше життя, автоматизувавши процес компенсації продажів. Облік і адміністрування комісійних і планів заохочення автоматизовано компанією salescomp на основі ряду настроюваних правил, зокрема призначення співробітника, тривалість і тип транзакції. Крім того, програмне забезпе...
QCommission
qcommission.com
QCommission — це потужне, гнучке програмне забезпечення для комісії з продажу. Він точно розраховує винагороду вашим продавцям і зменшує кількість помилок, пов’язаних із електронними таблицями та ручними методами. Це дозволяє розраховувати комісійні, як тільки період комісії закінчився, і економить ...
Commissionly
commissionly.io
Commissionly — це перший хмарний веб-додаток для керування комісіями з продажів і винагородами, який на 100% орієнтований на малий і середній бізнес. Наші прості інструменти імпорту даних, цільовий і компенсаційний план на основі майстра та інструменти встановлення комісії означають, що ви можете ро...
Everstage
everstage.com
Everstage — це провідне програмне забезпечення для комісійних продажів, яке допомагає досягти правильних бізнес-результатів за допомогою стимулів. Незважаючи на те, що комісійні з продажу є великими витратами для бізнесу, вони часто є важелем доходу, який не використовується повною мірою. Everstage ...
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ — це програмне забезпечення №1 у рейтингу комісії з продажу, призначене для об’єднання команд. Ми надаємо командам змогу керувати комісійними з більшою точністю та прозорістю.
incentX
incentx.com
incentX — це багатофункціональна хмарна платформа, яка надає всі інструменти, необхідні для планування, керування та врегулювання вашої програми заохочень, включаючи комісійні, знижки, роялті, повернення рахунків і платежів. Найкраще те, що він інтегрується з вашою наявною системою бухгалтерського о...
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM — це хмарне, надійне, масштабоване, гнучке, доступне та повнофункціональне рішення FaaS із CRM, ERP, HCM, управлінням проектами, службою підтримки та іншими SaaS, які потрібні вашій компанії, за цінами FOSS для експоненційного зростання та розвитку. Ми сповнені рішучості обслуговувати 95...
Easy-Commission
easy-commission.com
Easy-Commission — проста у використанні програма для комісійних продажів. Він може розрахувати комісійні з продажу простим і легким способом. Він бере дані про продажі, які ви вводите, а потім застосовує розрахунки комісії, які ви встановили, щоб створити звіти про комісію. Це повністю веб-інтерфейс...
Kennect
kennect.io
Kennect — це провідна платформа стимулів для компаній, яким потрібне просте рішення для керування складними компенсаційними планами. Він не лише автоматизує розрахунок заохочень для адміністратора, але й надає торговим представникам повну видимість у реальному часі їхніх заохочувальних виплат. Завдя...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug — це платформа управління продажами для спеціалізованих торговців, ресторанів і брендів CPG. SparkPlug безпосередньо інтегрується з POS-системами звичайних підприємств, щоб автоматизувати практично кожен аспект реалізації та масштабування програми стимулювання. Механізм заохочення SparkPlu...
Sales Cookie
salescookie.com
Sales Cookie — це просте у використанні хмарне рішення для керування всіма аспектами вашої програми комісій — від реєстрації учасників до розробки плану заохочення та персональних інформаційних панелей. Sales Cookie надають можливості, наявні в корпоративних рішеннях, із зручними для малого та серед...
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ — це програмне забезпечення для комісійних продажів, створене для зростаючих команд продажів. Але ми не лише автоматизуємо комісійні продажі. ElevateHQ розроблено для покращення того, як компанії використовують стимули продажів для мотивації своїх співробітників. Ми віримо, що чудові резул...
QuotaPath
quotapath.com
Надзвичайно прозоре комплексне рішення щодо винагороди для відділів доходів. Відстеження комісії, планування компетенції та мотивація заохочення виконано правильно. Безкоштовно спробувати.
EqualTo
equalto.com
EqualTo встановлює новий стандарт того, як компанії керують комісійними та мотивують команди за допомогою даних у реальному часі.