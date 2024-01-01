Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для аналізу продажів - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для аналітики продажів — це потужний інструмент, який використовує дані CRM, щоб надавати вичерпні звіти, виявляти цінну інформацію про продажі та прогнозувати майбутні показники. Він широко використовується відділами продажів і менеджерами для отримання інформації про продажі, виявлення найбільш ефективних осіб, продуктів або каналів зв’язку та точного прогнозування обсягів продажів. Використовуючи аналітику продажів, організації можуть удосконалити свої стратегії продажів і створити більш передбачувану модель продажів. Ці системи, як правило, побудовані на основі існуючих платформ автоматизації відділу продажів і CRM, використовуючи величезну кількість уже доступних даних для отримання корисної інформації. У деяких випадках програмне забезпечення для аналітики продажів також може служити основною системою CRM, бездоганно поєднуючи функції інструменту CRM і аналітичного рішення.