Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для аналізу продажів - Найпопулярніші застосунки - Бурунді
Програмне забезпечення для аналітики продажів — це потужний інструмент, який використовує дані CRM, щоб надавати вичерпні звіти, виявляти цінну інформацію про продажі та прогнозувати майбутні показники. Він широко використовується відділами продажів і менеджерами для отримання інформації про продажі, визначення найбільш ефективних осіб, продуктів або каналів зв’язку та точного прогнозування продажів. Використовуючи аналітику продажів, організації можуть удосконалити свої стратегії продажів і створити більш передбачувану модель продажів. Ці системи, як правило, побудовані на основі існуючих платформ автоматизації відділу продажів і CRM, використовуючи величезну кількість уже доступних даних для отримання корисної інформації. У деяких випадках програмне забезпечення для аналітики продажів також може служити основною системою CRM, бездоганно поєднуючи функціональні можливості як інструменту CRM, так і аналітичного рішення.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, який люблять використовувати команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає пер...
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує на...
Outreach
outreach.io
Outreach — це провідна платформа для реалізації продажів, яка допомагає командам, орієнтованим на ринок, ефективно створювати та передбачувано закривати більше конвеєрів. Наша платформа використовує автоматизацію та штучний інтелект, щоб допомогти лідерам доходів підвищити ефективність і результатив...
Zoho Analytics
zoho.com
Програмне забезпечення для бізнес-аналітики та аналітики. Zoho Analytics — це програмне забезпечення для самообслуговування BI та аналізу даних, яке дозволяє візуально аналізувати дані, створювати приголомшливі візуалізації даних і виявляти приховані відомості за лічені хвилини.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...
Gong.io
gong.io
Переглянути більше. Зрозумійте більше. Виграй більше. Платформа Revenue Intelligence Platform (від Gong) трансформує організації завдяки точному розумінню взаємодії з клієнтами для підвищення ефективності бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і прискорення зростання доходів. Це дозволяє компа...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Insightly
insightly.com
Insightly — це сучасна, доступна CRM, яку люблять команди. Він простий у використанні, простий у налаштуванні та масштабується з компаніями в міру їхнього росту, вирішуючи типові проблеми, які не можуть застарілі CRM. Insightly допомагає командам будувати та змінювати канал продажів, підвищувати про...
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси ...
Clari
clari.com
Платформа отримання прибутку від Clari покращує ефективність, передбачуваність і зростання всього процесу отримання прибутку. Clari надає відділам доходів повний контроль над їхнім бізнесом, щоб керувати суворістю процесів, узгоджувати покупців і продавців, виявляти ризики та можливості, підвищувати...
Zendesk Sell
zendesk.com
Важко досягти цільового доходу, забезпечуючи чудову взаємодію з клієнтами. Zendesk Sell робить це легко. Zendesk Sell — це сучасна CRM-система продажів, яка допоможе вам пришвидшити дохід. Її можна швидко налаштувати, інтуїтивно зрозумілу та легку в захопленні. Завдяки інструментам продуктивності, р...
People.ai
people.ai
People.ai є лідером у скеруванні корпоративних відділів продажів на перевірений шлях до конвеєра та отримання прибутку. Платформа корпоративного аналізу доходів People.ai гарантує, що організації прискорюють складні цикли продажів, залучаючи потрібних людей до потрібних облікових записів. Завдяки на...
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus від ZoomInfo — це платформа Conversation Intelligence на базі штучного інтелекту, яка фіксує й аналізує всі ваші взаємодії з клієнтами під час телефонних дзвінків, відеозустрічей і електронної пошти, щоб ваша команда влучила.
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai — це агностична платформа даних про доходи, яка допомагає торговельним організаціям B2B масштабуватися, збираючи та надаючи інтелектуальні дані про продажі та аналітику для всього стеку доходів. SalesDirector.ai допомагає торговим організаціям B2B масштабуватися, забезпечуючи інтеле...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen — це найсучасніша платформа для підвищення ефективності продажів, яка використовує гейміфікацію та візуалізацію, щоб надати командам продажів змогу повністю розкрити свій потенціал. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам покращити ефективність продажів і створити щасливі...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai — це розмовна розвідувальна платформа, яка допомагає командам продажів підвищити продуктивність і зменшити витрати на придбання. Інструмент дає торговим представникам підказки в режимі реального часу під час розмови, щоб допомогти їм краще залучити клієнтів. Платформа дає менеджерам і то...
Recapped
recapped.io
Recapped дає змогу командам співпрацювати безпосередньо зі своїми клієнтами через останню милю продажів, включаючи керування пілотним процесом і адаптацію. Завантажуйте релевантний вміст для залучення клієнтів, призначайте наступні кроки для клієнтів із датами виконання (і автоматичними нагадуванням...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це комплексна платформа CRM та маркетингу електронною поштою, яка допомагає організаціям B2B працювати разом, щоб вигравати більше угод. Досить простий для будь-якого користувача та достатньо складний для будь-якого бізнесу, Nutshell створено для команд, які втомилися від жонглювання окре...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...
Lative
lative.io
Lative допомагає сучасним командам із доходів переосмислити методи вимірювання та керування плануванням потужностей і ефективністю продажів у Salesforce, щоб максимізувати прибуткове зростання продажів. Наша платформа дає вам змогу відмовитися від трудомісткого збирання даних вручну, складних корист...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — це всеосяжна платформа, яка підтримує ваші команди продажів в курсі останніх знань про продукт, гарантує однакову передачу повідомлень під час взаємодії з клієнтами та водночас збільшує продажі. SmartWinnr повністю інтегровано з Salesforce.com. Ми використовуємо: KPI для збільшення прод...
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass — це платформа для управління стимулами та комісійними для підприємств, щоб збільшити дохід і перетворити свої найбільші витрати на продажі в драйвер зростання бізнесу. Ми допомагаємо командам відділу продажів і доходів розробляти, планувати, автоматизувати та оптимізувати складні ст...
Aviso
aviso.com
Aviso AI — це інтегрована платформа доходів, яка допомагає сучасним торговим організаціям і відділам доходів укладати більше угод, стимулювати зростання доходів і зменшувати ризики завдяки запатентованим інструкціям штучного інтелекту. Будучи лідером у галузі операційних рішень для отримання доходів...
Celonis
celonis.cloud
З 2011 року Celonis допоміг тисячам найбільших і найповажніших компаній світу отримати негайний грошовий ефект, радикально покращити взаємодію з клієнтами та зменшити викиди вуглецю. Його платформа Process Intelligence використовує провідну в галузі технологію інтелектуального аналізу процесів і шту...
Echo AI
echoai.com
Pathlight — це провідна платформа Conversation Intelligence на базі GenAI, яка допомагає підприємствам виявляти приховані відомості, можливості та ризики глибоко в розмовах із клієнтами. Pathlight є першою компанією, яка повністю використовує можливості великих мовних моделей (LLM), щоб переглядати ...
Jiminny
jiminny.com
Jiminny допомагає комерційним командам максимізувати свої доходи за допомогою аналізу розмов. За допомогою Jiminny ви можете записувати, транскрибувати та аналізувати розмови, надаючи вам доступ до цінної інформації про клієнтів і повну видимість ефективності. Jiminny — єдиний партнер, який перетвор...
Klenty
klenty.com
Платформа для залучення продажів, яка отримує більше відповідей і замовляє зустрічі. Використовуйте Klenty для реалізації багатоканальних продажів. Надсилайте персоналізовані електронні листи та автоматизуйте подальші дії в масштабі за допомогою дзвінків і завдань LinkedIn.
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результатив...
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Найкраща CRM, все про продажі! Інструмент для стимулювання продажів, проста, виграшна формула. Зосередьтеся на управлінні процесом продажів і аналітиці, щоб максимізувати дохід.
sales-i
sales-i.com
sales-i — це відзначена нагородами платформа оптимізації доходів на основі даних, розроблена для виробничих, оптових і дистриб’юторських підприємств, які хочуть покращити продуктивність своєї функції продажів, але не отримують необхідної видимості клієнтів. - Попередьте свою команду продажів про при...
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Розмовний інтерфейс Flowtrail AI на основі штучного інтелекту спрощує вашу подорож до аналізу даних. Спростіть свою подорож до аналізу даних і позбавтеся від складності традиційного аналізу. Не потрібні аналітика чи знання SQL. Миттєво створюйте звіти та інформаційні панелі для отримання цінної інфо...
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence перетворює вашу CRM на механізм повного доходу. Ми є партнером Salesforce AppExchange. Наші співзасновники допомогли створити Salesforce. Ми розробили платформу аналізу доходів, яка використовує найсучасніші можливості глибокого навчання ШІ, щоб вивести ваші інвестиції...
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM об’єднує весь ваш бізнес, допомагаючи всім працювати краще, разом і правильно працювати за допомогою єдиної хмарної системи. Маркетинг може залучати більше високоякісних потенційних клієнтів, продажі можуть укладати більше угод, фінанси можуть швидко й легко виставляти рахунки, а підтр...
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
CRM для продавців від продавців Отримайте платформу CRM для продажів, яка пропонує просте налаштування, повну інтеграцію, повне налаштування та інтуїтивно зрозумілі інструменти. З програмним забезпеченням Pipeline CRM у вас буде все необхідне для прискорення продажів.
SpotlerUK
spotler.co.uk
Повне програмне забезпечення для вхідного та вихідного маркетингу B2B. Переконайтеся, що ваші відділи маркетингу та продажів отримають більше потенційних клієнтів від трафіку на веб-сайті, конвертують більше відвідувачів у MQL і проводять повні маркетингові кампанії.
Vertify
vertify.com
Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межа...
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть собі все, починаючи від ваших даних, роботи вашої команди продажів і виконуваних дій...
OneInsight
oneinsight.io
Перетворюйте дані на прибуток за допомогою корисної інформації. OneInsight розроблено для доставки багатства даних про клієнтів, створених за допомогою Marketo, у будь-яке середовище продажів, відкриваючи таким чином справжню інтеграцію маркетингу та продажів для будь-якої організації, що працює на ...
Scratchpad
scratchpad.com
Відстежуйте зміни в конвеєрі та швидше оновлюйте Salesforce. Scratchpad — це сучасний досвід для представників і лідерів, який робить керування процесом, перевірку угод, коучинг і прогнозування швидким, простим і чудовим.
Engagedly
engagedly.com
Engagedly – це програмне забезпечення для оцінки продуктивності, яке містить елементи залучення працівників. Він простий, але гнучкий і достатньо потужний, щоб працювати з швидко зростаючими компаніями будь-якого розміру. Запит на демонстрацію!
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
Рішення для управління ефективністю продажів для зростаючих команд продажів. Автоматично збираючи дані в режимі реального часу з ваших ключових систем (CRM, VOIP тощо), OneUp надає відділам продажів і менеджерам чітку інформацію, автоматизовані звіти, таблиці лідерів і конкурси. Платформа забезпечує...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...
SetSail
setsail.co
SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.
Weflow
getweflow.com
Weflow – це платформа для прогнозування ефективності продажів. Команди з продажу використовують Weflow для підвищення ефективності продажів, дотримання процесів і точності прогнозів. - Економте кількість повторень 4 години на тиждень завдяки швидшому оновленню Salesforce - Завчасно виявляйте ризики,...
Raydiant
raydiant.com
Наше апаратне забезпечення Plug and Play та хмарний інтуїтивно зрозумілий корпоративний інтерфейс платформи (з маркетплейсом із понад 100 додатків) можна отримати звідусіль за допомогою безпечного програмного забезпечення, яке може похвалитися 99,9% безвідмовної роботи та захистом від ризиків кіберб...
Kluster
kluster.com
Платформа прогнозування прибутку від Klaster дозволяє компаніям SaaS перевищувати цільові показники щокварталу. Ми допомагаємо лідерам доходів забезпечувати зростання, забезпечуючи стратегію, планування та реалізацію. Прості у використанні інструменти Kluster допомагають командам із доходів визначат...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy — це система збільшення прибутку, яка примножує та прискорює вашу продажну діяльність, усуваючи непродажну діяльність, яка коштує вам часу та грошей. Це єдина інтегрована платформа продажів, яка надає ваші основні можливості продажів — залучення до продажів, сприяння продажам, продуктивність ...
Plecto
plecto.com
Підвищення продуктивності вашої команди починається тут. Plecto — це єдина повноцінна платформа підвищення ефективності бізнесу, яка поєднує в одному потужному рішенні візуалізацію ключових показників ефективності в реальному часі, гейміфікацію та інструменти навчання.
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, обслуговування та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.