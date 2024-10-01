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Програмне забезпечення для прискорення продажів - Найпопулярніші застосунки - Німеччина
Програмне забезпечення для прискорення продажів – це комплексне рішення, розроблене для оптимізації та прискорення процесу продажів, від створення потенційних клієнтів до закриття угод. Він використовує автоматизацію, аналітику даних і інтелектуальні інструменти для оптимізації робочих процесів продажів, підвищення ефективності та збільшення доходу. Ось докладний опис програмного забезпечення для прискорення продажів: огляд: Програмне забезпечення Sales Acceleration служить стратегічним інструментом для команд продажів, надаючи їм необхідні інструменти та ресурси для ефективнішого виявлення, залучення та перетворення потенційних клієнтів на клієнтів. Він включає в себе широкий спектр функцій і функцій, спрямованих на прискорення кожного етапу циклу продажів, від пошуку потенційних клієнтів і підтримки потенційних клієнтів до укладання угод і управління відносинами з клієнтами. Ключові характеристики: * Генерація потенційних клієнтів і пошук: Програмне забезпечення для прискорення продажів пропонує розширені можливості для створення потенційних клієнтів, зокрема підрахунок потенційних клієнтів, збагачення даних і інструменти пошуку. Це дає змогу командам продажів визначати та визначати пріоритети високоякісних потенційних клієнтів на основі таких критеріїв, як демографічні показники, поведінка та намір купувати. * Залучення до продажів: програмне забезпечення сприяє персоналізованому та своєчасному взаємодії з потенційними клієнтами через багатоканальні канали зв’язку, включаючи електронну пошту, телефонні дзвінки, соціальні мережі та платформи обміну повідомленнями. Він може включати такі функції, як автоматизація електронної пошти, телефони продажів і керування каденцією для оптимізації зусиль по охопленню та максимізації кількості відповідей. * Інтеграція з CRM: інтеграція з системами керування взаємодією з клієнтами (CRM) забезпечує безперебійну синхронізацію даних і автоматизацію робочого процесу. Програмне забезпечення для прискорення продажів гарантує, що всі взаємодії з потенційними клієнтами та клієнтами фіксуються та відстежуються в CRM, надаючи цілісне уявлення про продажі та приймаючи рішення на основі даних. * Передбачувана аналітика: розширені можливості аналітики використовують прогнозні алгоритми для виявлення закономірностей, тенденцій і розуміння в даних про продажі. Команди з продажів можуть використовувати цю статистику, щоб визначати пріоритетність потенційних клієнтів, адаптувати свій підхід до продажів і точніше прогнозувати майбутні продажі. * Управління контентом продажів: програмне забезпечення забезпечує централізоване зберігання та керування заставою продажів, включаючи презентації, документи та інформацію про продукт. Торгові представники можуть легко отримувати доступ до відповідного вмісту та ділитися ним із потенційними клієнтами, щоб підтримати їхні продажі та підвищити рівень взаємодії. * Навчання та навчання з продажу: деякі програмні рішення для прискорення продажів пропонують вбудовані інструменти для навчання та навчання, які допомагають торговим представникам покращити свої навички та продуктивність. Це може включати інтерактивні навчальні модулі, рольові симуляції та аналітику продуктивності для відстеження прогресу та визначення областей для покращення. * Автоматизація робочого процесу: функції автоматизації оптимізують повторювані завдання та адміністративні процеси, такі як введення даних, маршрутизація потенційних клієнтів і подальші нагадування. Це дозволяє командам продажів зосереджувати свій час і енергію на важливих заходах, які приносять результати, наприклад налагодженні відносин і укладанні угод. Переваги: * Швидші цикли продажів: програмне забезпечення Sales Acceleration пришвидшує процес продажів, автоматизуючи ручні завдання, оптимізуючи робочі процеси та надаючи командам продажів інструменти, необхідні для ефективнішого взаємодії з потенційними клієнтами. * Покращена ефективність: завдяки оптимізації робочих процесів продажів і автоматизації повторюваних завдань програмне забезпечення підвищує продуктивність команд продажів, дозволяючи їм обробляти більшу кількість потенційних клієнтів і можливостей без шкоди для якості. * Покращена ефективність продажів: функції прогнозної аналітики та навчання продажам дають торговим представникам можливість приймати рішення на основі даних, удосконалювати свій підхід до продажів і постійно покращувати свою ефективність. * Збільшення доходу: завдяки прискоренню циклу продажів, покращенню коефіцієнтів конверсії та максимальному збільшенню ефективності продажів, програмне забезпечення для прискорення продажів зрештою сприяє зростанню доходу та успіху бізнесу. Підсумовуючи, Sales Acceleration Software — це потужне рішення для організацій, які прагнуть оптимізувати процес продажів, підвищити ефективність і стимулювати зростання доходів. Використовуючи його розширені функції та можливості, підприємства можуть отримати конкурентну перевагу на сучасному швидкоплинному та висококонкурентному ринку.
Запит на новий застосунок
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перев...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — це спосіб №1 у світі для компаній і окремих осіб безпечно надсилати та підписувати угоди практично з будь-якого місця, у будь-який час, майже з будь-якого пристрою. Програма Docusign проста у використанні, включає необмежену кількість безкоштовних підписів для всіх сторін і їй ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних мереж, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і M...
Zendesk Sell
zendesk.com
Важко досягти цільового доходу, забезпечуючи чудову взаємодію з клієнтами. Zendesk Sell робить це легко. Zendesk Sell — це сучасна CRM-система продажів, яка допоможе вам пришвидшити дохід. Її можна швидко налаштувати, інтуїтивно зрозумілу та легку в захопленні. Завдяки інструментам продуктивності, р...
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — це простий телефон для спільної роботи для компаній. Розроблений як інтуїтивно зрозумілий і ефективний, це надійне та потужне хмарне рішення для дзвінків і обміну повідомленнями, яке змінює спосіб керування клієнтами та контактами вашої команди. Завдяки глибокій інтеграції та можливостям...
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook,...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend допомагає таким бізнес-професіоналам, як ви, безпечно ділитися та контролювати вміст, який рухає ваш бізнес вперед. Потужна система Dropbox DocSend на основі посилань дозволяє легко встановлювати параметри безпеки для кожної зацікавленої сторони, отримувати сповіщення щоразу, коли хт...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це LMS, створена для успішного навчання. Розроблений, щоб отримати «так» від усіх, це місце, де чудові команди та компанії можуть розвиватися. Завдяки досвіду, який повністю налаштовується, простий у управлінні та приємний у використанні, команди приймають навчання, почуваючись як удома....
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для підприємств будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобаєт...
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнт...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений для того, щоб зробити процеси зустрічей більш ефективними та проникливими. Цей інструмент забезпечує автоматичний відеозапис зустрічей у поєднанні з можливостями транскрипції на основі штучного інтелекту, щоб полегшити перегляд і розуміння зм...
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше у...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160...
Ringover
ringover.com
Ringover — це просте у використанні багатоканальне хмарне комунікаційне рішення (дзвінки, SMS, відеодзвінки, електронні листи...), призначене для покращення досвіду ваших клієнтів і збільшення ваших продажів. Надайте своїм клієнтам і потенційним клієнтам персоналізований досвід і підвищте продуктивн...
Outplay
outplayhq.com
Outplay — це єдина платформа для залучення продажів, яка потрібна кожній зростаючій команді продажів. Це допомагає представникам шукати, залучати, відстежувати та продавати з одного місця без необхідності жонглювати кількома інструментами та оплачувати численні рахунки. Outplay пропонує потужне та п...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — відеоінструмент, створений для віртуальних продажів. Це дозволяє легко записувати та надсилати відеоролики, які додають індивідуальності на всіх етапах циклу продажу – від пошуку потенційних клієнтів до пропозицій. Завдяки потужній відеоаналітиці та інтеграції Vidyard довіряють тисячі кома...
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker — це інтуїтивно зрозумілий інструмент холодної електронної пошти, який допомагає B2B-компаніям спілкуватися з потенційними клієнтами та діловими партнерами та підтримувати спілкування. Woodpecker дозволяє вам створювати персоналізовані відповідні послідовності електронних листів і гаранту...
Folloze
folloze.com
Folloze має на меті розширити можливості маркетингових команд B2B, які прагнуть реагувати на потреби нового покоління покупців B2B, створивши провідну в галузі платформу Buyer Experience Platform. Очолювані маркетологами на першому місці, відділи доходів використовують Folloze для швидкого й легкого...
Hexospark
hexospark.com
Персоналізуйте електронні листи, автоматизуйте вхідні подальші дії та збільшуйте продажі, розвиваючи стосунки на одній централізованій платформі.
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI — це сучасна уніфікована хмарна комунікаційна платформа, яка є ефективною, гнучкою та оснащена необхідними сучасними функціями для бізнесу будь-якого типу. Він легко інтегрується з вашими улюбленими інструментами CRM та API, дозволяючи оптимізувати робочий процес і автоматизувати завдання. В...
MightyCall
mightycall.com
Кол-центр MightyCall, створений командою з понад 20-річним досвідом у сфері віртуальної телефонії, легко адаптується до робочого процесу вашого бізнесу. Наші настроювані налаштування гарантують, що рішення відповідає вашим унікальним потребам, спрощуючи спілкування та збільшуючи дохід. Видатні власт...
Polymail
polymail.io
Polymail — це платформа електронної пошти для комунікації з продажу. Наша платформа, яка включає відстеження електронної пошти, синхронізацію Salesforce і календарне планування, дає змогу командам продажів збільшити конверсію та скоротити цикли продажів, забезпечуючи керівникам прозорість продажів. ...
Gong.io
gong.io
Переглянути більше. Зрозумійте більше. Виграй більше. Платформа Revenue Intelligence Platform (від Gong) трансформує організації завдяки точному розумінню взаємодії з клієнтами для підвищення ефективності бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і прискорення зростання доходів. Це дозволяє компа...
Aircall
aircall.io
Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Без апаратного забезпечення. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси ...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустріче...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — це інструмент керування електронною поштою, який допомагає середньостатистичному працівнику заощаджувати принаймні 2,5 години на тиждень, щоб він міг проводити більше часу поза папкою «Вхідні». Заснована в 2011 році компанія SaneBox пропонує як окремим особам, так і корпоративним клієнтам ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
lemlist
lemlist.com
Починайте розмови, які отримують відповіді. Персоналізуйте холодні електронні листи, автоматизуйте подальші дії та взаємодійте з потенційними клієнтами по всіх каналах. lemlist — це програма для автоматизації продажів і холодної електронної пошти в одному.
NetHunt
nethunt.com
NetHunt — це інструмент автоматизації продажів, який буквально живе у вашому Gmail та інших програмах Google Workspace. Це допомагає командам продажів керувати потенційними клієнтами, розвивати відносини з клієнтами, контролювати прогрес продажів і укладати більше угод. Підприємства ростуть у 5 разі...
Vena
vena.io
Vena — це єдина платформа для повного планування, яка дає можливість і надихає бізнес-лідерів, фінансових і операційних спеціалістів на Plan To Grow™. Vena використовує звичний і гнучкий інтерфейс Excel у Vena Growth Engine, платформу SaaS і методологію, яка забезпечує ваші плани та направляє ваш шл...
Nutshell
nutshell.com
Nutshell — це комплексна платформа CRM та маркетингу електронною поштою, яка допомагає організаціям B2B працювати разом, щоб вигравати більше угод. Досить простий для будь-якого користувача та достатньо складний для будь-якого бізнесу, Nutshell розроблено для команд, які втомилися від жонглювання ок...
Yesware
yesware.com
Yesware допомагає високоефективним командам продажів здійснювати значущу масову розсилку електронною поштою. Якщо вам потрібно збільшити дохід за допомогою електронної пошти, але складне програмне забезпечення для корпоративних продажів є надмірним, спробуйте Yesware. Надбудова Outlook і Gmail від Y...
CommPeak
commpeak.com
Відкрийте для себе силу CommPeak: ваше найкраще хмарне комунікаційне рішення. У CommPeak ми виконуємо місію революціонізувати хмарне ділове спілкування, зробивши його простішим і доступнішим, ніж будь-коли раніше. Ми прагнемо надавати людям і компаніям, подібним до вашого, продукти та послуги найвищ...
Echo AI
echoai.com
Pathlight — це провідна платформа Conversation Intelligence на базі GenAI, яка допомагає підприємствам виявляти приховані відомості, можливості та ризики глибоко в розмовах із клієнтами. Pathlight є першою компанією, яка повністю використовує можливості великих мовних моделей (LLM), щоб переглядати ...
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai — це платформа для аналізу розмов, яка пропонує розробникам транскрипцію в режимі реального часу та аналітику неструктурованих даних розмов за допомогою передових моделей глибокого навчання. Інструмент надає рішення для різних галузей промисловості, таких як розвідка про доходи, заходи та ...
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace — це інструмент для підтримки продажів, який надає керівникам продажів 100% бачення діяльності їх команди в WhatsApp, робить можливим легке ведення журналу CRM і сприяє відстеженню активності на основі даних. Завдяки Workspace ви отримуєте необмежену кількість можливостей використанн...
Twig
twig.so
Twig — це інструмент на основі штучного інтелекту, розроблений, щоб допомогти користувачам швидко та легко знаходити потрібні відповіді в технічній документації, не витрачаючи години на перегляд нескінченних сторінок документів. Інструмент працює шляхом семантичного аналізу документації, баз знань,...
Clickback
clickback.com
Clickback — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів електронною поштою B2B для прискореного зростання. Наше потужне рішення дозволяє маркетологам надсилати електронною поштою список куплених або холодних B2B-контактів, перетворюючи їх на теплих потенційних клієнтів. Існуючі служ...
QuickMail
quickmail.io
QuickMail — це інструмент для автоматизації вашої особистої електронної пошти для продажу та маркетингу. Якщо ви або ваша команда прагнете побудувати передбачуваний канал продажів, звертаючись до потенційних клієнтів електронною поштою, щоб отримати нових потенційних клієнтів, вам сподобається Quick...
MailRush
mailrush.io
Програмне забезпечення холодної електронної пошти з включеною службою SMTP. Спільна IP-адреса та виділена IP-адреса. Перетягніть послідовності для подальших електронних листів і крапельних кампаній. Ключові показники ефективності доставки електронної пошти (відстеження оцінки відправників, відстежен...
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot автоматизує пошук і охоплення на одній платформі. Компанії та ключові особи, які приймають рішення, знаходять і зв’язуються за допомогою персоналізованих повідомлень, тому відділи продажів і маркетингу можуть проводити свій час деінде. Заповніть свій канал і укладіть більше угод, зосередив...
Traq.ai
traq.ai
У світі, де покупці поінформовані більше, ніж будь-коли, виграти більше угод — це не стільки виконання сценарію, скільки розуміння пріоритетів і проблемних моментів вашого потенційного клієнта. Завдяки запису розмов, транскрипції та аналізу штучного інтелекту платформа розмови Traq.ai витягує з кожн...
Modjo
modjo.ai
Місія Modjo полягає в тому, щоб революціонізувати спосіб роботи торгових організацій і стати лідером у сфері Conversation Intelligence в Європі. Платформа Modjo допомагає компаніям покращити бізнес-стратегію та реалізацію, виявляючи ключову інформацію в усіх взаємодіях між клієнтами та потенційними ...
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.