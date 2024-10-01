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Програмне забезпечення для прискорення продажів - Найпопулярніші застосунки - Коста-Рика
Програмне забезпечення для прискорення продажів – це комплексне рішення, розроблене для оптимізації та прискорення процесу продажів, від створення потенційних клієнтів до закриття угод. Він використовує автоматизацію, аналітику даних і інтелектуальні інструменти для оптимізації робочих процесів продажів, підвищення ефективності та збільшення доходу. Ось докладний опис програмного забезпечення для прискорення продажів: огляд: Програмне забезпечення Sales Acceleration служить стратегічним інструментом для команд продажів, надаючи їм необхідні інструменти та ресурси для ефективнішого виявлення, залучення та перетворення потенційних клієнтів на клієнтів. Він включає в себе широкий спектр функцій і функцій, спрямованих на прискорення кожного етапу циклу продажів, від пошуку потенційних клієнтів і підтримки потенційних клієнтів до укладання угод і управління відносинами з клієнтами. Ключові характеристики: * Генерація потенційних клієнтів і пошук: Програмне забезпечення для прискорення продажів пропонує розширені можливості для створення потенційних клієнтів, зокрема підрахунок потенційних клієнтів, збагачення даних і інструменти пошуку. Це дає змогу командам продажів визначати та визначати пріоритети високоякісних потенційних клієнтів на основі таких критеріїв, як демографічні показники, поведінка та намір купувати. * Залучення до продажів: програмне забезпечення сприяє персоналізованому та своєчасному взаємодії з потенційними клієнтами через багатоканальні канали зв’язку, включаючи електронну пошту, телефонні дзвінки, соціальні мережі та платформи обміну повідомленнями. Він може включати такі функції, як автоматизація електронної пошти, телефони продажів і керування каденцією для оптимізації зусиль по охопленню та максимізації кількості відповідей. * Інтеграція з CRM: інтеграція з системами керування взаємодією з клієнтами (CRM) забезпечує безперебійну синхронізацію даних і автоматизацію робочого процесу. Програмне забезпечення для прискорення продажів гарантує, що всі взаємодії з потенційними клієнтами та клієнтами фіксуються та відстежуються в CRM, надаючи цілісне уявлення про продажі та приймаючи рішення на основі даних. * Передбачувана аналітика: розширені можливості аналітики використовують прогнозні алгоритми для виявлення закономірностей, тенденцій і розуміння в даних про продажі. Команди з продажів можуть використовувати цю статистику, щоб визначати пріоритетність потенційних клієнтів, адаптувати свій підхід до продажів і точніше прогнозувати майбутні продажі. * Управління контентом продажів: програмне забезпечення забезпечує централізоване зберігання та керування заставою продажів, включаючи презентації, документи та інформацію про продукт. Торгові представники можуть легко отримувати доступ до відповідного вмісту та ділитися ним із потенційними клієнтами, щоб підтримати їхні продажі та підвищити рівень взаємодії. * Навчання та навчання з продажу: деякі програмні рішення для прискорення продажів пропонують вбудовані інструменти для навчання та навчання, які допомагають торговим представникам покращити свої навички та продуктивність. Це може включати інтерактивні навчальні модулі, рольові симуляції та аналітику продуктивності для відстеження прогресу та визначення областей для покращення. * Автоматизація робочого процесу: функції автоматизації оптимізують повторювані завдання та адміністративні процеси, такі як введення даних, маршрутизація потенційних клієнтів і подальші нагадування. Це дозволяє командам продажів зосереджувати свій час і енергію на важливих заходах, які приносять результати, наприклад налагодженні відносин і укладанні угод. Переваги: * Швидші цикли продажів: програмне забезпечення Sales Acceleration пришвидшує процес продажів, автоматизуючи ручні завдання, оптимізуючи робочі процеси та надаючи командам продажів інструменти, необхідні для ефективнішого взаємодії з потенційними клієнтами. * Покращена ефективність: завдяки оптимізації робочих процесів продажів і автоматизації повторюваних завдань програмне забезпечення підвищує продуктивність команд продажів, дозволяючи їм обробляти більшу кількість потенційних клієнтів і можливостей без шкоди для якості. * Покращена ефективність продажів: функції прогнозної аналітики та навчання продажам дають торговим представникам можливість приймати рішення на основі даних, удосконалювати свій підхід до продажів і постійно покращувати свою ефективність. * Збільшення доходу: завдяки прискоренню циклу продажів, покращенню коефіцієнтів конверсії та максимальному збільшенню ефективності продажів, програмне забезпечення для прискорення продажів зрештою сприяє зростанню доходу та успіху бізнесу. Підсумовуючи, Sales Acceleration Software — це потужне рішення для організацій, які прагнуть оптимізувати процес продажів, підвищити ефективність і стимулювати зростання доходів. Використовуючи його розширені функції та можливості, підприємства можуть отримати конкурентну перевагу на сучасному швидкоплинному та висококонкурентному ринку.
Запит на новий застосунок
Otter
otter.ai
Otter — це інтелектуальна програма для створення нотаток, яка дає змогу запам’ятовувати, шукати та ділитися голосовими розмовами. Otter створює розумні голосові нотатки, які поєднують аудіо, транскрипцію, ідентифікацію мовця, вбудовані фотографії та ключові фрази. Це допомагає діловим людям, журналі...
Calendly
calendly.com
Calendly допомагає окремим особам, командам і організаціям у всьому світі автоматизувати життєвий цикл наради, видаляючи запланування вперед і назад. Calendly дозволяє компаніям швидше укладати угоди, наймати кандидатів, налагоджувати відносини та розвивати свій бізнес. Понад 20 мільйонів користувач...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Дізнайтесь більше.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — це платформа взаємодії з даними, яка вбудовує інтелектуальні дані у ваші робочі процеси, щоб допомогти вам виконувати, аналізувати та покращувати свою стратегію зростання.
MightyCall
mightycall.com
Кол-центр MightyCall, створений командою з понад 20-річним досвідом у сфері віртуальної телефонії, легко адаптується до робочого процесу вашого бізнесу. Наші настроювані налаштування гарантують, що рішення відповідає вашим унікальним потребам, спрощуючи спілкування та збільшуючи дохід. Видатні власт...
Chorus.ai
chorus.ai
Chorus від ZoomInfo — це платформа Conversation Intelligence на базі штучного інтелекту, яка фіксує й аналізує всі ваші взаємодії з клієнтами під час телефонних дзвінків, відеозустрічей і електронної пошти, щоб ваша команда влучила.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub...
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, який люблять використовувати команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає пер...
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature — це спосіб №1 у світі для компаній і окремих осіб безпечно надсилати та підписувати угоди практично з будь-якого місця, у будь-який час, майже з будь-якого пристрою. Програма Docusign проста у використанні, включає необмежену кількість безкоштовних підписів для всіх сторін і їй ...
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies — це голосовий помічник зі штучним інтелектом, який допомагає транскрибувати, конспектувати нотатки та виконувати дії під час зустрічей. Наш помічник зі штучного інтелекту, Фред, інтегрується з усіма провідними платформами для веб-конференцій у світі, такими як Zoom, Google Meet, Webex і M...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone — це простий телефон для спільної роботи для компаній. Розроблений як інтуїтивно зрозумілий і ефективний, це надійне та потужне хмарне рішення для дзвінків і обміну повідомленнями, яке змінює спосіб керування клієнтами та контактами вашої команди. Завдяки глибокій інтеграції та можливостям...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
JustCall
justcall.io
JustCall: універсальна платформа бізнес-комунікації. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами за допомогою голосового зв’язку, SMS, електронної пошти та WhatsApp. Автоматизуйте робочі процеси за допомогою понад 100 інтеграцій і магії штучного інтелекту та спостерігайте, як ваш бізнес розвивається на авт...
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. Обслуговуючи понад 200 000 компаній та інтегруючись із провідним програмним забезпеченням для маркетингу та продажів, наші рішення для маркетингової аналітики та бізнес-комунікацій надают...
Bigin
bigin.com
Bigin — це легка CRM, створена виключно для малого бізнесу. Він оснащений простим у користуванні інтерфейсом, який спрощує керування конвеєрами, додавання приміток, оновлення записів і планування подальших дій і допомагає зосередитися на найважливішому – укладенні більшої кількості угод.
LeadSquared
leadsquared.com
Повне програмне забезпечення автоматизації маркетингу та CRM для бізнесу. Організуйте захоплення потенційних клієнтів, керування ними, управління продажами та аналітику на одній платформі.
Cloze
cloze.com
Розумний мобільний додаток для відстеження клієнтів, клієнтів, потенційних клієнтів і потенційних клієнтів без CRM. Керування взаємовідносинами, яке автоматично об’єднує вхідні, контакти, календар, телефон, Evernote, електронну пошту, адресну книгу, Twitter, Facebook і LinkedIn.
Outreach
outreach.io
Outreach — це провідна платформа для реалізації продажів, яка допомагає командам, орієнтованим на ринок, ефективно створювати та передбачувано закривати більше конвеєрів. Наша платформа використовує автоматизацію та штучний інтелект, щоб допомогти лідерам доходів підвищити ефективність і результатив...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — це сучасна платформа для виходу на ринок для компаній B2B. Ми маємо найбільшу, найточнішу та найчастіше оновлювану базу даних про компанії та контакти, розвідувальних даних і намірів щодо купівлі. Ми надаємо додаткові інструменти на додаток до цього інтелекту, як-от аналіз розмов ...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналіз...
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучи...
Polymail
polymail.io
Polymail — це платформа електронної пошти для комунікації з продажу. Наша платформа, яка включає відстеження електронної пошти, синхронізацію Salesforce і календарне планування, дає змогу командам продажів збільшити конверсію та скоротити цикли продажів, забезпечуючи керівникам прозорість продажів. ...
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend допомагає таким бізнес-професіоналам, як ви, безпечно ділитися та контролювати вміст, який рухає ваш бізнес вперед. Потужна система Dropbox DocSend на основі посилань дозволяє легко встановлювати параметри безпеки для кожної зацікавленої сторони, отримувати сповіщення щоразу, коли хт...
Gong.io
gong.io
Переглянути більше. Зрозумійте більше. Виграй більше. Платформа Revenue Intelligence Platform (від Gong) трансформує організації завдяки точному розумінню взаємодії з клієнтами для підвищення ефективності бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і прискорення зростання доходів. Це дозволяє компа...
Aircall
aircall.io
Aircall — це просте у використанні хмарне телефонне рішення з функціями, створеними для кращого спілкування. Налаштуйтеся за лічені секунди та почніть розмову в будь-якій точці світу вже сьогодні. Без апаратного забезпечення. Ніяких головних болів. Aircall вписується у ваші існуючі робочі процеси ...
Adversus
adversus.io
Adversus — це вихідний автоматичний набір номера, який допомагає оптимізувати ваші вихідні дзвінки, автоматизувати ручні процеси та надавати цінну інформацію. Adversus дозволяє налаштувати стратегію набору номера за допомогою численних функцій. Вибирайте між предиктивним, прогресивним або ручним наб...
Vonage
vonage.com
Vonage (юридична назва Vonage Holdings Corp.) — це американський публічний постачальник бізнес-хмарних комунікацій. Компанія зі штаб-квартирою в містечку Холмдел, штат Нью-Джерсі, була заснована в 2001 році як постачальник телекомунікаційних послуг для приватних осіб на основі передачі голосу через ...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це LMS, створена для успішного навчання. Розроблений, щоб отримати «так» від усіх, це місце, де чудові команди та компанії можуть розвиватися. Завдяки досвіду, який повністю налаштовується, простий у управлінні та приємний у використанні, команди приймають навчання, почуваючись як удома....
Freshsales
freshworks.com
Збільште свій дохід за допомогою продажів, орієнтованих на контекст Персоналізуйте взаємодію, скоротіть свій цикл продажів і розвивайте свій бізнес за допомогою Freshsales Багатофункціональний набір продуктів для компаній будь-якого розміру. Оновлення хмарного програмного забезпечення сподобається...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus — це уніфікована платформа CX, яка дозволяє вашим відділам продажів, маркетингу та підтримки працювати як одне ціле в єдиному інтерфейсі.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнт...
PhoneBurner
phoneburner.com
Завдяки мільйонам щомісячних розмов для понад 3000 клієнтів. Збільште частоту відповідей на дзвінки + помножте якість живих з’єднань за допомогою єдиного номеронабирача з оператором рівня 1. Маючи 15-річний досвід роботи в відділах продажів, ми розуміємо, що дзвінки не приносять прибутку. Розмови ро...
Mail Butler
mailbutler.io
Це Mailbutler, плагін електронної пошти, який робить вашу папку "Вхідні" розумнішою. Mailbutler надає вам безліч корисних функцій для підвищення продуктивності, до яких ви можете отримати доступ прямо у своїй папці "Вхідні". Він покращує рідні функції поштового клієнта Apple Mail, Gmail або Outlook,...
Rewatch
rewatch.com
Попрощайтеся з нескінченними зустрічами та конспектуванням. Rewatch — єдине рішення, яке поєднує в собі нотатник на основі штучного інтелекту, запис екрану та спільний відеоцентр, тож ви можете відмовитися від марних зустрічей, зменшити витрати та зосередитися на своїй роботі. Від загальних зустріче...
iPlum
iplum.com
iPlum — це перше мобільне рішення для бізнес-професіоналів. Він працює на наявному смартфоні без зміни оператора. Ви отримуєте окремий рядок із функціями дзвінків, текстових повідомлень і телефонної системи. Він простий у використанні, підтримується корпоративними засобами безпеки. Платформа забезпе...
Showpad
showpad.com
Showpad — це провідна у світі операційна система Enablement Operating System (eOS™), яка об’єднує відділи продажів і маркетингу навколо ефективної взаємодії з покупцями, одночасно генеруючи інформацію, необхідну для постійного підвищення коефіцієнтів конверсії. Висновок: продавці закривають більше у...
Balto
balto.ai
Balto об’єднує агентів із штучним інтелектом, щоб забезпечити кращі розмови, які приносять результати. Найефективніші контакт-центри довіряють корпоративним рішенням Balto в режимі реального часу, щоб запобігти втраченим можливостям продажів, дорогим помилкам у відповідності та негативному досвіду к...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — це інструмент керування електронною поштою, який допомагає середньостатистичному працівнику заощаджувати принаймні 2,5 години на тиждень, щоб він міг проводити більше часу поза папкою «Вхідні». Заснована в 2011 році компанія SaneBox пропонує як окремим особам, так і корпоративним клієнтам ...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Зробіть CX своєю найбільшою перевагою за допомогою програмного забезпечення для бізнес-дзвінків CloudTalk. Телефонуйте безпосередньо за допомогою CloudTalk, отримуйте доступ до всіх даних клієнтів і автоматизуйте завдання. Відчуйте майбутнє бізнес-дзвінків із CloudTalk. Отримайте доступ до понад 160...
Trainual
trainual.com
Trainual – це платформа для передачі знань і навчання, на якій зростаючі команди будують інструкцію щодо того, як вони роблять те, що вони роблять. За допомогою Trainual кожен процес, політика та процедура для всіх ролей і обов’язків у вашому бізнесі легко документуються, організовуються, призначают...
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки гнучкій CRM малому та середньому бізнесу тепер можна: - А...
Ringover
ringover.com
Ringover — це просте у використанні багатоканальне хмарне комунікаційне рішення (дзвінки, SMS, відеодзвінки, електронні листи...), призначене для покращення досвіду ваших клієнтів і збільшення ваших продажів. Надайте своїм клієнтам і потенційним клієнтам персоналізований досвід і підвищте продуктивн...
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek — це помічник зі штучним інтелектом, розроблений для того, щоб зробити процеси зустрічей більш ефективними та проникливими. Цей інструмент забезпечує автоматичний відеозапис зустрічей у поєднанні з можливостями транскрипції на основі штучного інтелекту, щоб полегшити перегляд і розуміння зм...
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker — це інструмент на основі штучного інтелекту, створений для революції в веденні нотаток під час зустрічей. Він фокусується на миттєвому підведенні підсумків зустрічей, дозволяючи користувачам зосередитися на розмовах, а не документувати деталі. Інструмент працює шляхом запису, т...
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video: легке створення та розповсюдження відео за допомогою ШІ Hippo Video дає можливість компаніям створювати вражаючі відео в масштабі, усуваючи потребу в тривалих сеансах запису чи складному редагуванні. Наша платформа на основі ШІ спрощує процес, дозволяючи вам: * Створюйте професійні від...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot — це інструмент штучного інтелекту, який дозволяє краще спілкуватися з клієнтами та отримувати статистичні дані. Він працює під час дзвінків клієнтів, записує, транскрибує та аналізує розмову, щоб надавати продавцям корисні поради в режимі реального часу, допомагаючи їм дотриму...
SalesRabbit
salesrabbit.com
Програмне забезпечення SalesRabbit допомагає командам продажів працювати швидше та розумніше. Їхні рішення вирішують усі основні проблемні точки торговельних організацій за допомогою цифрових інструментів. Такі функції, як керування потенційними клієнтами та територією, відстеження ефективності пред...
Voiso
voiso.com
Voiso — це розширене хмарне рішення для контакт-центру, яке дозволяє легко запускати, масштабувати та запускати ваш контакт-центр, одночасно покращуючи бізнес-метрики та взаємодію з клієнтами. Повний набір можливостей контакт-центру включає можливість місцевих дзвінків, інтелектуальні автоматичні до...
Zendesk Sell
zendesk.com
Важко досягти цільового доходу, забезпечуючи чудову взаємодію з клієнтами. Zendesk Sell робить це легко. Zendesk Sell — це сучасна CRM-система продажів, яка допоможе вам пришвидшити дохід. Її можна швидко налаштувати, інтуїтивно зрозумілу та легку в захопленні. Завдяки інструментам продуктивності, р...
Qwilr
qwilr.com
Збільште швидкість укладання угод, отримуйте інформацію про покупців із вмісту та дайте представникам більше часу для продажу. як? Перетворіть рекламні матеріали на красиві автоматизовані веб-сторінки. Створіть незабутній досвід продажів за допомогою ідеальної пропозиції, презентації, комерційної пр...
Nimble
nimble.com
Nimble — це CRM, орієнтована на відносини для всієї вашої команди. Завдяки настроюваним записам контактів і простим у використанні робочим процесам у стилі Канбан керування інформацією про клієнта ніколи не було таким простим. Nimble легко інтегрується як з Microsoft 365, так і з Google Workspace, з...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — це хмарне програмне забезпечення контакт-центру для великих продажів і обслуговування клієнтів. Клієнти варіюються від SMB до великих корпоративних клієнтів. Інші основні галузі споживачів включають; засоби масової інформації, служби безпеки, енергетика, телекомунікації, фінансові послуги...
Formstack
formstack.com
Formstack Sign (раніше InsureSign) — це найпростіший, найшвидший і найбезпечніший спосіб підписати будь-який документ електронним підписом. Formstack Sign (раніше InsureSign), якому довіряють тисячі компаній різного розміру, дозволяє вашим клієнтам легко підписувати ваші документи зі своїх ноутбуків...
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM — це CRM № 1, орієнтована на дії, яка допомагає малим і середнім підприємствам контролювати свої продажі. Зосередьтеся на тому, що потрібно зробити далі, стежте за кожним потенційним клієнтом, тримайте команду на одній сторінці та укладайте більше угод, одну дію продажу за раз. Заощаджуйт...