Програмне забезпечення для обміну поїздками - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення та послуги спільного використання поїздок пропонують користувачам зручність найму таксі або запиту на поїздку на приватному автомобілі безпосередньо зі своїх мобільних пристроїв, коли їм потрібно подорожувати. У контексті «бізнес-бізнес» (B2B) ці послуги також називають послугами наземного транспорту. Вони підбирають пасажирів і водіїв на основі їх поточного місцезнаходження та динамічно розраховують тарифи, враховуючи такі фактори, як відстань, тривалість і доступність водія порівняно з попитом. Підприємства використовують платформи спільного використання поїздок, щоб оптимізувати наземний транспорт для своїх співробітників і клієнтів, а також скоротити витрати порівняно з іншими видами транспорту, такими як маршрутні автобуси або автобуси. Створивши корпоративні облікові записи на платформах спільного використання поїздок, менеджери з подорожей і фінансові відділи можуть надавати послуги наземного транспорту співробітникам, гостям і діловим партнерам. Хоча деякі рішення для спільного використання поїздок можуть включати функції програмного забезпечення для керування подорожами, їх основна увага зосереджена на бронюванні послуг таксі, приватних автомобілів і лімузинів, а не на інших варіантах подорожей.