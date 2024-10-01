Програмне забезпечення для обміну поїздками - Найпопулярніші застосунки - Китай Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення та послуги спільного використання поїздок пропонують користувачам зручність найму таксі або запиту на поїздку на приватному автомобілі безпосередньо зі своїх мобільних пристроїв, коли їм потрібно подорожувати. У контексті «бізнес-бізнес» (B2B) ці послуги також називають послугами наземного транспорту. Вони підбирають пасажирів і водіїв на основі їх поточного місцезнаходження та динамічно розраховують тарифи, враховуючи такі фактори, як відстань, тривалість і доступність водія порівняно з попитом. Підприємства використовують платформи спільного використання поїздок, щоб оптимізувати наземний транспорт для своїх співробітників і клієнтів, а також скоротити витрати порівняно з іншими видами транспорту, такими як маршрутні автобуси або автобуси. Налаштувавши корпоративні облікові записи на платформах спільного використання поїздок, менеджери з подорожей і фінансові відділи можуть надавати послуги наземного транспорту співробітникам, гостям і діловим партнерам. Хоча деякі рішення для спільного використання поїздок можуть включати функції програмного забезпечення для керування подорожами, їх основна увага зосереджена на бронюванні послуг таксі, приватних автомобілів і лімузинів, а не на інших варіантах подорожей.