Категорії

Програмне забезпечення для обміну поїздками - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення та послуги спільного використання поїздок пропонують користувачам зручність найму таксі або запиту на поїздку на приватному автомобілі безпосередньо зі своїх мобільних пристроїв, коли їм потрібно подорожувати. У контексті «бізнес-бізнес» (B2B) ці послуги також називають послугами наземного транспорту. Вони підбирають пасажирів і водіїв на основі їх поточного місцезнаходження та динамічно розраховують тарифи, враховуючи такі фактори, як відстань, тривалість і доступність водія порівняно з попитом. Підприємства використовують платформи спільного використання поїздок, щоб оптимізувати наземний транспорт для своїх співробітників і клієнтів, а також скоротити витрати порівняно з іншими видами транспорту, такими як маршрутні автобуси або автобуси. Створивши корпоративні облікові записи на платформах спільного використання поїздок, менеджери з подорожей і фінансові відділи можуть надавати послуги наземного транспорту співробітникам, гостям і діловим партнерам. Хоча деякі рішення для спільного використання поїздок можуть включати функції програмного забезпечення для керування подорожами, їх основна увага зосереджена на бронюванні послуг таксі, приватних автомобілів і лімузинів, а не на інших варіантах подорожей.

Запит на новий застосунок


Lyft

Lyft

lyft.com

Замовте поїздку Lyft у веб-браузері на телефоні, планшеті чи ноутбуці. Отримайте поїздку від привітного водія за лічені хвилини.

Careem

Careem

careem.com

Careem — щоденний супердодаток для великого регіону Близького Сходу. Компанія Careem, яка є піонером регіональної економіки послуг транспортних засобів, розширює послуги на своїй платформі, щоб забезпечити мобільність людей, мобільність речей і мобільність грошей. Місія Careem — спростити й покращит...

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
WebCatalog Spaces
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності