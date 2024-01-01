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Програмне забезпечення для винагород і стимулів - Найпопулярніші застосунки - Андорра
Програмне забезпечення для винагород і стимулів пропонує компаніям платформу для надсилання винагород своїм клієнтам, партнерам або співробітникам. Облікові записи підприємств відстежуються та керуються через онлайн-портали, де за допомогою простого інтерфейсу можна придбати та надати заохочення. Типи пропонованих винагород можуть включати подарункові картки, передплачені картки, ваучери або матеріальні подарунки. Деякі платформи пропонують компаніям API винагород для автоматизації доставки заохочень через власний веб-сайт або додаток. Ці постачальники готують каталог винагород у партнерстві з онлайн-торговцями, роздрібними продавцями, мережами ресторанів, туристичними агентствами чи іншими розважальними компаніями та перепродують або керують розподілом винагород. Програмне забезпечення для винагород і стимулів можна використовувати різними способами. Найпоширенішим є програмне забезпечення для корпоративних подарунків, яке зосереджується на винагороді співробітників, щоб підвищити залученість і задоволеність співробітників. Крім того, існують винагороди та заохочення B2B, у тому числі рекламні акції партнерів по каналу, заохочення продажів, подарунки клієнтам тощо, щоб підтримувати або конвертувати кваліфікованих потенційних клієнтів і винагороджувати лояльних партнерів. З іншого боку, існують винагороди та стимули B2C, які призначені для винагородження лояльних клієнтів і підвищення лояльності до бренду та захисту інтересів клієнтів. Нарешті, існують стимули для дослідження, які зазвичай винагороджують учасників досліджень і опитувань для цілей дослідження ринку, щоб стимулювати участь у дослідженнях.
Запит на новий застосунок
Karrot
karrotmarket.com
Karrot — це найбільший місцевий ринок для купівлі, продажу та обміну новими та вживаними предметами декору для дому, меблями, модним одягом тощо. Приєднуйтесь до нашої зростаючої спільноти з понад 10 мільйонів перевірених користувачів!
Sendoso
sendoso.com
Створюйте диференційовані та індивідуальні кампанії, щоб тісно спілкуватися зі своїми покупцями протягом усього життєвого циклу клієнта та збільшити рентабельність інвестицій у продажі та маркетинг за допомогою платформи автоматизації прямого маркетингу Sendoso.
Tremendous
tremendous.com
Tremendous — це найпростіший спосіб надсилати винагороди та виплати по всьому світу. Надішліть десяток виплат (або тисячу) за лічені хвилини. Ми впораємося з усіма складними речами, щоб ви могли легко надсилати заохочення учасникам дослідження, клієнтам або співробітникам у понад 200 країнах. Ми про...
&Open
andopen.co
&Open — це глобальна платформа подарунків, яка продумано шукає подарунки, автоматизує їх надсилання та обробляє всю логістику від початку до кінця. Ми допомагаємо брендам розвивати лояльність і збільшувати рівень утримання за допомогою кращих, швидших і простіших корпоративних подарунків. Замовте де...
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot — надійна платформа, яка повертає гроші в кишені ваших співробітників. Ми надаємо найбільш ексклюзивні та персоналізовані знижки, заощадження та винагороди, які дійсно потрібні працівникам. Наш досвід керування знижками та винагородами об’єднує їх так, щоб це було настільки ж легко та недор...
Hoppier
hoppier.com
Надсилайте глобальні винагороди клієнтам або співробітникам за 5 кліків або менше за допомогою Smarter Spending™ Controls! Створіть програму віддаленого обіду, надішліть каву, напої в щасливу годину, особисті подарунки, благодійні пожертви, допомогу на навчання тощо. Hoppier працює в понад 60 країна...
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum допомагає автоматизувати програми винагород, заохочень і виплат у глобальному масштабі завдяки мультивалютним і мультирегіональним можливостям. Ми спрощуємо команди маркетингу та продажів надсилати винагороди, заохочення та електронні подарунки протягом життєвого циклу клієнта за допомо...
eGifter Rewards
egifterrewards.com
У eGifter RewardsTM є багато різних способів придбання подарункових карток, зокрема купівля подарункових карток оптом і доставка через API. Наша платформа подарункових карток пропонує просте налаштування облікового запису та надійні звіти, щоб ви могли оптимізувати кожну покупку. Купуйте подарункові...
RepeatMD
repeatmd.com
Продавайте більше високорентабельних послуг із мобільними винагородами. RepeatMD допомагає медичним закладам і постачальникам естетичних послуг утримувати клієнтів за допомогою програм лояльності та фінансування пацієнтів.
Pazcare
pazcare.com
Одна картка для доступу до всіх надбавок (їжа, паливо, телекомунікації, подарунки, L&D тощо), які надають роботодавці. Надайте своїм співробітникам максимальний доступ до податкових пільг і плануйте щомісячні витрати за допомогою Pazcard. Будь то замовлення їжі через Zomato чи купівля продуктів у на...
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify — це динамічна та інноваційна онлайн-платформа, яка революціонізує спосіб купівлі та використання подарункових карток. Ця компанія успішно об’єднала світ цифрових валют із зручністю електронних подарункових карток, пропонуючи безпечний, швидкий і простий метод здійснення онлайн-транзакц...
Prezzee
prezzee.com.au
У Prezzee наша місія полягає в тому, щоб трансформувати ландшафт подарунків, створюючи людський зв’язок через чудові моменти цифрових подарунків. Ми віримо, що дарування подарунків завжди повинно бути чарівним як для відправника, так і для одержувача, щоразу влучаючи в ціль із потрібним подарунком і...
Giftly
giftly.com
Giftly революціонізує спосіб дарування та отримання подарунків. Стартап із Сан-Франциско перевертає ринок подарункових карток із прибутком у 100 мільярдів доларів на рік, роблячи подарункові картки більш персональними, настроюваними, красивими та цікавими, ніж будь-коли раніше.
Gyft
gyft.com
Gyft — це найкращий спосіб купувати та надсилати подарункові картки онлайн для таких роздрібних торговців, як Amazon, Starbucks і iTunes. Використовуйте мобільний додаток Gyft, щоб балансувати чекові подарункові картки.
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Стратегічне планування • OKR • KPI • Завдання (включаючи Kanban) • Проекти (включаючи Gantt) • Дошки • Звіти • Ліди • Клієнти • Залучення • Квитки • Форми та опитування • 360˚ Огляд • Нагороди • Відвідуваність • Відпустка • LMS • Перевершіть своїх колег, реалізовуючи свої стратегії т...
TruCentive
trucentive.com
TruCentive, універсальна платформа для реалізації стимулів і винагород, допомагає компаніям виділитися, надаючи їм нові способи взаємодії зі своїми співробітниками, партнерами та клієнтами. Інтегруючи цифрову доставку електронних подарункових карток, товарів і доставки коштів, компанії підвищують еф...
CorporateGift.com
corporategift.com
Corporate Gift — це платформа подарунків, розроблена для постійного програмного дарування подарунків. Купуйте, зберігайте та налаштовуйте все один раз, а потім сприяйте залученню за лічені хвилини. Наше рішення було сформовано навколо 3 стовпів — величезної різноманітності продуктів, що забезпечують...
Paylode
paylode.com
Paylode — це платформа бонусів для клієнтів, призначена для компаній, які хочуть швидко запустити програму бонусів для клієнтів. Paylode дозволяє компаніям надавати комплексну програму бонусів для своїх клієнтів за частку часу та коштів, необхідних для створення програми всередині компанії. Paylode ...
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash — це найпростіший спосіб надсилати, керувати та отримувати подарункові картки для ваших співробітників, партнерів або користувачів. З нашими простими електронними подарунковими картками, цифровим гаманцем, платформою та параметрами API немає простішого способу зробити своїх користувачів ща...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify – це провідний веб-сайт із цифровими подарунковими картками, створений у липні 2018 року. Ми спеціалізуємося на наданні нашим клієнтам широкого асортименту цифрових подарункових карток від провідних національних брендів, зокрема Google Play, iTunes, Starbucks, Nordstrom тощо. У Prepaidify...
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards (раніше Rybbon) — це комплексне рішення для надсилання, відстеження та керування програмами цифрових винагород. За допомогою BHN Rewards легко включити автоматизовані винагороди від популярних брендів, зокрема Amazon, Visa та Mastercard, щоб підвищити залученість, збільшити відсоток відп...
Runa
runa.io
За допомогою Runa компанії можуть платити людям, яких вони обслуговують, у будь-якій формі цифрової цінності (подарункові картки, передплачені картки, криптовалюта, підписки тощо) будь-де та миттєво. Застарілі платіжні механізми важко адаптуються до невеликих обсягів транзакцій з високою швидкістю я...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram — це безкоштовна глобальна платформа, яка допомагає компаніям за лічені хвилини надсилати подарункові та передплачені картки з вибраним дизайном, логотипом і спеціальним повідомленням. Грунтуючись на ідеї вибору, одержувачі можуть вирішити, де отримати свою Giftogram у сотень найпопулярніш...
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU створює винятковий досвід роботи з продуктами, який допомагає підняти ваш бренд. Ми розробляємо, постачаємо, виробляємо та розповсюджуємо якісні персоналізовані продукти... і ми швидкі. Ми пишаємося тим, що є вашим найкращим партнером для всіх ваших індивідуальних товарів у Європі. Ми пропон...
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot — це провідна гейміфікаційна та інноваційна платформа для лідерів продажів. Легко керуйте мільйонними бюджетами, надсилайте тисячі винагород за лічені секунди та дайте своїй команді найкращий із усіх подарунків — можливість обирати приз. Відстежуйте залучення за допомогою внутрішніх м...
Alyce
alyce.com
Alyce — це платформа подарунків із підтримкою штучного інтелекту, яка допомагає компаніям будувати відносини, прискорювати продажі та підвищувати впізнаваність бренду за допомогою персоналізованих подарунків. Команди маркетингу, продажів і роботи з клієнтами використовують Alyce, щоб відкрити двері ...
Wellable
wellable.co
Wellable – це бостонський комплексний оздоровчий постачальник, який дає змогу організаціям будь-якого розміру створювати захоплюючі програми благополуччя співробітників. Співпрацюючи з роботодавцями, планами охорони здоров’я та нерухомістю по всьому світу, Wellable має активних користувачів у понад ...
Giftbit
giftbit.com
Giftbit — це зручна програмна платформа винагород і стимулів, яка дозволяє купувати, надсилати та відстежувати цифрові подарункові картки. Використовуйте веб-додаток для масової відправки, безпосередньої інтеграції з нашим API подарункових карток або ініціювання пропозицій через Zapier для ваших про...
Snappy
snappy.com
Snappy — це відзначена нагородами універсальна компанія, що дарує подарунки, яка радує, ділиться вдячністю та усуває здогадки під час дарування подарунків. Заснована в 2015 році, Snappy була названа однією з найбільш швидкозростаючих компаній Inc. на північному сході в 2021, 202 і 2023 роках. Snappy...
Virtual Incentives
virtualincentives.com
Миттєве задоволення. Потужний стимул. Передплачені стимули для досліджень ринку та програми винагород на основі простого, швидкого віртуального рішення з можливістю налаштування.
Crewhu
crewhu.com
Crewhu — це єдина платформа, створена для MSP, яка поєднує CSAT, NPS, Employee Recognition та Gamification. Відстежуйте найважливіші показники, щоб підвищити залученість співробітників, задоволеність клієнтів і укладати більше угод!
Awardco
award.co
Awardco підвищує продуктивність, зменшує витрати та розвиває культуру завдяки визнанню та винагородам, які орієнтуються на цінності. Отримайте доступ до найбільшої мережі винагород на планеті та отримайте підтримку щодо дотримання податкового законодавства для винагород своїх працівників через уніка...
SwagUp
swagup.com
SwagUp — це єдина наскрізна платформа управління Swag. Ми віримо, що swag неймовірно потужний, але водночас неймовірно надскладний у використанні. Усе, що ми робимо, зосереджено на тому, щоб зробити процес створення та доставки товарів максимально простим. Наша платформа дає вам можливість керувати ...
Stadium
bystadium.com
Стадіон робить глобальні групові подарунки, винагороди та подарунки простими й особистими, незалежно від масштабу чи відстані. Ми дозволяємо вашим одержувачам у всьому світі вибирати те, що вони хочуть, і куди це надсилати, усуваючи припущення та максимізуючи вплив кожного обміну. Незалежно від того...
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency отримує та надає клієнтам у всьому світі цифрові винагороди з унікального каталогу, що включає провідні бренди, передоплату та інші варіанти, подібні до готівки, у 24 різних валютах у 36 країнах. NeoCurrency – це незалежний американський постачальник цифрових винагород і призів за реклам...
O4S
o4s.io
O4S — це технологічна платформа, яка революціонізує взаємодію компаній, які займаються дистрибуцією, зі своїми торговими партнерами. Завдяки передовим рішенням і підходу, що керується даними, O4S дає можливість компаніям точно націлювати та заохочувати високоефективних партнерів, стимулюючи продажі ...
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
У Prezzee наша місія полягає в тому, щоб трансформувати ландшафт подарунків, створюючи людський зв’язок за допомогою чудових цифрових моментів подарунків. Ми віримо, що дарування подарунків завжди повинно бути чарівним як для відправника, так і для одержувача, щоразу влучаючи в ціль із потрібним под...
Offiga
offiga.com
Offiga — це перша в Індії інформаційна панель корпоративних подарунків, яка спрощує дарування подарунків для підприємств будь-якого розміру. Він пропонує низку функцій, включаючи відстеження статусу всіх замовлень у реальному часі, керування адресами співробітників або клієнтів, завантаження підсумк...
HiThrive
hithrive.com
Найпростіший спосіб відзначити та нагородити співробітників. Інтеграція зі Slack і Microsoft Teams для підвищення впізнаваності та залучення. Вагоме визнання, яке цінуватиме ваша команда.
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet — це платформа для залучення та винагороди співробітників, яка дозволяє легко сказати своїй команді подяку, привітання, прощання, чудову роботу та багато іншого. PerkSweet пропонує інтуїтивно зрозумілий процес винагороди та викупу, необмежену кількість цифрових групових карток і автоматизо...
Loop & Tie
loopandtie.com
Платформа управління подарунками Loop & Tie допомагає компаніям надсилати надійні, персоналізовані подарунки аудиторії по всьому світу. Масове виробництво шкідливе для навколишнього середовища та світу. Кожен подарунок на ринку Loop & Tie надходить від малих або міноритарних підприємств або компаній...
Huggg
huggg.me
Винагороджуйте щоденні внески матеріальними знаками вдячності, сприяючи задоволенню, залученості та утриманню співробітників ТА клієнтів
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com — це компанія з рейтингом A, акредитована BBB, розташована в Сполучених Штатах, яка спеціалізується на доставці високоякісних корпоративних подарунків у понад 200 країн. Кожен у компанії прагне радувати клієнтів чудовим сервісом і надзвичайною доступністю через широкий спектр...
Huuray
huuray.com
Huuray — це GaaS (подарунок як послуга). Ми пропонуємо приватним і державним клієнтам унікальне рішення SaaS із замовленням на вимогу та миттєвим випуском понад 5000 подарункових карток у 100+ країнах за допомогою унікальної технологічної платформи, в т.ч. масова розсилка – будь то цифрові чи фізичн...
PerkUp
perkupapp.com
Надсилайте співробітникам неймовірні подарунки та винагороди за допомогою PerkUp. Оптимізуйте подарунки на ювілей роботи та день народження, надсилайте грошові винагороди та розповсюджуйте фірмові подарунки своїй глобальній команді.
Tillo
tillo.io
Tillo дозволяє компаніям прискорити свій розвиток за допомогою інноваційної платформи, яка використовує потужність цифрових подарункових карток, щоб зв’язати споживачів із брендами, які вони люблять. Наша платформа одночасно вирішує дві головні болі бізнесу, дозволяючи вам використовувати нові джере...
Kudos
kudos.com
Платформа визнання співробітників, відзначена нагородами Kudos, дозволяє організаціям створювати ефективні, стабільні умови роботи для співробітників, які сприяють більшій залученості співробітників і покращенню бізнес-результатів.
GroupGreeting
groupgreeting.com
У GroupGreeting ми віримо, що світ стає кращим, коли люди відчувають, що їх цінують. Це наша місія: допомогти людям легко ділитися вдячністю – одна особа, одна картка за раз. Наш сервіс дозволяє створити цифрову картку та підписати її кільком людям. Наш сучасний підхід до підписання та відправлення ...
Guusto
guusto.com
Визнання створено, щоб вплинути на утримання на першому місці. Не ще одна програма балів! Почніть за хвилини, а не за місяці, з безкоштовним обліковим записом одного користувача, який може надсилати винагороди будь-кому. Гнучка доставка, щоб охопити працівників на першому місці через Інтернет, мобіл...
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack — це корпоративна платформа подарунків на основі ШІ, яка спеціалізується на персоналізації в масштабі. Компанія прагне допомогти своїм клієнтам, оптимізувавши процес дарування подарунків за допомогою технології AI, щоб ефективно вибрати найбільш відповідний подарунок для будь-якої людини. Н...
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard замінює листівку, яку розповсюджують і підписують, переосмислюючи вдячність на робочому місці під час особливих подій співробітників. Його також можна використовувати для корпоративних заходів, розмов тощо. Користувач створює групові картки Kudoboard; додавати контент; запросіть інших опуб...