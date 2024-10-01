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Огляд програмного забезпечення для керування - Найпопулярніші застосунки - Кюрасао
Програмне забезпечення для керування відгуками, також відоме як програмне забезпечення для керування відгуками, дає змогу компаніям отримувати відгуки про свої продукти чи послуги безпосередньо на своїх веб-сайтах, покращуючи загальний досвід клієнтів. Цей інструмент полегшує відстеження, моніторинг і аналіз як позитивних, так і негативних відгуків, що дозволяє компаніям оперативно реагувати на вхідні дані клієнтів. Використовуючи програмне забезпечення для керування оглядами, платформи електронної комерції можуть активно взаємодіяти зі своєю клієнтською базою, отримуючи розуміння поведінки споживачів і вдосконалюючи свої пропозиції на основі справжніх відгуків. На відміну від програмного забезпечення для керування онлайн-репутацією, яке в основному зосереджено на моніторингу та управлінні онлайн-репутацією, програмне забезпечення для керування оглядами надає пріоритет функціям відстеження оглядів і відповідей. Крім того, програмне забезпечення для керування рецензіями легко інтегрується з платформами електронної комерції, доповнюючи існуючі інструменти маркетингу електронною поштою та мережі соціальних медіа для оптимізації взаємодії та задоволення клієнтів.
Запит на новий застосунок
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова для інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це інструмент комунікації...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com – це датський веб-сайт із відгуками споживачів, заснований у Данії у 2007 році, який містить огляди компаній у всьому світі. Щомісяця публікується майже 1 мільйон нових відгуків. Сайт пропонує безкоштовні послуги для компаній. Фірма покладається на користувачів, програмне забезпечення...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає в режимі реального часу практичну та масштабовану статистику, усува...
Skeepers
octoly.com
Skeepers є європейським лідером у сфері рішень для залучення покупців. Вони надають повністю інтегрований універсальний набір UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, розширити охоплення, підвищити залученість, збільшити продажі та утримати клієнтів. Skeepers об’єднує бренди та споживачів з...
Yotpo
yotpo.com
Маркетингова платформа утримання електронної комерції Yotpo допомагає брендам будь-якого розміру зміцнити свої стосунки зі споживачами. Завдяки уніфікованим керованим даними рішенням для лояльності, маркетингу через SMS та електронною поштою, оглядів, підписок тощо Yotpo допомагає брендам забезпечув...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial — це повна платформа контенту, створеного користувачами, для росту та взаємодії з клієнтами без особливих зусиль шляхом збору та показу контенту від задоволених клієнтів. EmbedSocial розроблено, щоб дозволити агентствам, компаніям, впливовим особам, творцям контенту та маркетологам покр...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом у галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як ...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інс...
Shopper Approved
shopperapproved.com
З 2010 року Shopper Approved допоміг понад 25 000 онлайн-компаній зібрати в 10 разів більше оцінок і відгуків, ніж будь-яка інша онлайн-платформа для оглядів. Ми також двічі удостоєні нагород Inc. 500, офіційний партнер Google Review і маємо рейтинг A+ BBB. Те, що справді відрізняє Shopper Approved,...
VOC.ai
voc.ai
VOC AI — це платформа обслуговування клієнтів на основі штучного інтелекту, мета якої оптимізувати бізнес-операції та відносини з клієнтами. У ньому є «агент штучного інтелекту для обслуговування клієнтів», бот штучного інтелекту на базі OpenAI, навчений на специфічних бізнес-даних, щоб надавати точ...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed — це агрегатор соціальних медіа, який збирає та відображає цікавий контент, створений користувачами, з будь-якої соціальної мережі, як-от Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google Reviews, Airbnb і 21+ Networks. Підібраний вміст потім вставляється через віджети як персоналізован...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io є провідним постачальником рішень для збору відгуків і маркетингу електронної комерції. Створіть свою онлайн-репутацію, заохочуйте лояльність споживачів і пов’яжіть свою бізнес-модель із вимогами ринку за допомогою справжніх відгуків клієнтів. Наші безконтрактні тарифні плани можна повніс...
JustReview
justreview.co
Вставте відгуки з Facebook, Google, Amazon, Etsy, eBay, Allegro, Reviews.io, Trusted Shops, Tripadvisor, Booksy, Yell, Yelp, Booking.com. Airbnb, Walmart, AliExpress, Capterra, Product Hunt, Yellow Pages, Google Shopping, Ekomi, Sitejabber, JustReview тощо! Лише за секунди на вашому сайті!
Stamped
stamped.io
Stamped — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу електронної комерції, призначена для оптимізації залучення й утримання клієнтів для продавців електронної комерції. Розроблений для надійності та масштабності, Stamped надає інтернет-магазинам будь-якого розміру доступ до технологій корп...
GoReminders
goreminders.com
Нагадування про зустріч через текстові повідомлення та електронну пошту! Зменште кількість клієнтів, які не з'являться на зустрічі та зустрічі, за допомогою цієї системи планування зустрічей і нагадувань. Заощаджуйте час і гроші завдяки автоматичним нагадуванням і підтвердженням для ваших клієнтів, ...
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews — це технологічна компанія, яка надає програмне забезпечення, яке дозволяє брендам і роздрібним торговцям збирати, відображати й аналізувати різні форми створеного користувачами вмісту (UGC) на своїх веб-сайтах електронної комерції. Можливості PowerReviews включають оцінки продуктів і о...
Trustable
trustable.ai
Нехай ваші клієнти продають за вас. Trustable дозволяє легко збирати текстові та відео відгуки від ваших клієнтів. Керуйте соціальними доказами та програмами лояльності на одній платформі.
GetReview
getreview.com
Підніміть рівень свого веб-сайту за допомогою GetReview Video Widgets. Збільште продажі та зміцніть довіру до свого бізнесу.
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai — це послідовність оглядів, оптимізована для створення відгуків на Amazon, Walmart.com, Shopify тощо.
Ratingful
ratingful.com
Покращуйте свою онлайн-репутацію та отримуйте більше 5-зіркових відгуків Google за допомогою Ratingful. Наша платформа спрощує процес запиту відгуків від клієнтів, захищає ваші оцінки, виділяє ваші найкращі відгуки та контролює вашу цифрову репутацію. Ви також можете відповідати на відгуки Google і ...
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio, технологія, що лежить в основі Sitejabber, є платформою для просування бренду, яка дозволяє компаніям отримувати реальні відгуки. Компанії використовують наш комплексний технологічний набір інструментів управління репутацією, щоб отримувати та широко публікувати відгуки на багатьох сайтах і п...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Тисячі провідних світових брендів і роздрібних торговців довіряють технологіям, послугам і досвіду Bazaarvoice, щоб збільшити дохід, розширити охоплення, отримати корисну інформацію та створити лояльних прихильників. Згідно з новим замовленим дослідженням, проведеним Forrester Consulting від імені...
Experience.com
experience.com
З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — це платформа Shopper Experience, яка дозволяє роздрібним торговцям електронної комерції динамічно взаємодіяти з покупцями. Роздрібні продавці електронної комерції можуть використовувати SiteVibes для збору автентичних оглядів продуктів, створення програми лояльності, створення створеного...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel — це провідна платформа віддаленого відеозапису для компаній, яка дозволяє знімати, реагувати на них, аналізувати та ділитися відео від своїх клієнтів. VideoPeel допомагає компаніям у 10 разів збільшити кількість створеного користувачами відеоконтенту, тож вони можуть отримати на 20% більш...
StoryTap
storytap.com
StoryTap — це запатентована платформа взаємодії з відео, яка дозволяє брендам легко створювати та ділитися справжніми враженнями від реальних клієнтів і співробітників у масштабі. Використовуючи платформу StoryTap, компанії можуть створювати привабливий відеоконтент із широкими можливостями пошуку —...
Taggbox
taggbox.com
Taggbox — це найкраща платформа UGC, яка допомагає маркетологам підвищити залученість користувачів, зміцнити довіру та збільшити кількість конверсій за допомогою рішень для виявлення та відображення створеного користувачами контенту в усіх маркетингових точках взаємодії. Він розширює можливості марк...
Sendlane
sendlane.com
Уніфіковане рішення для електронних листів, SMS, відгуків і форм від Sendlane дає змогу брендам електронної комерції консолідувати свій технологічний набір і використовувати глибокі дані про клієнтів, щоб отримати більше доходу, збільшити утримання та забезпечити виняткову взаємодію з клієнтами на а...
xSellco
xsellco.com
xSellco Feedback допомагає націлювати позитивні відгуки, запитуючи відгуки від задоволених клієнтів. Програмне забезпечення дає змогу підвищити рейтинг продавця на Amazon, eBay і Trustpilot, запитуючи відгуки про потрібні продукти від потрібних клієнтів у потрібний час. Налаштуйте запити відгуків, щ...
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader допомагає компаніям створювати критичні відгуки та відгуки від клієнтів.
Revain
revain.org
Огляди та рекомендації користувачів із живими фото та відео найкращих продуктів, таких як: електроніка, мода, краса, дім і кухня тощо.
RealReviews.io
realreviews.io
Ми — віддана команда, яка прагне надавати надійну інформацію для прийняття зважених рішень. Маючи досвід у техніці, аналізі даних і обслуговуванні, ми гарантуємо точне розуміння. Наша платформа сприяє обміну та підтримці, відстоюючи прозорість на realreviews.io.
Flowbox
getflowbox.com
Flowbox — це відзначена нагородами компанія SaaS, яка пропонує платформу створеного користувачами контенту (платформу UGC), щоб допомогти брендам використовувати та поширювати соціальний контент на всьому шляху покупця, щоб збільшити залученість, соціальні докази та продажі. Серце Flowbox полягає в ...
Morevago
morevago.com
Збільшуйте конверсії та продажі з Morevago, легко додаючи відгуки та відгуки на свій веб-сайт, цільові сторінки та воронки – без кодування!
TrustMate
trustmate.io
TrustMate.io допомагає вам збирати відгуки клієнтів, наповнені ключовими словами, щоб покращити результати пошукової системи, залучити потенційних клієнтів і створити надійний імідж в Інтернеті. Відгуки клієнтів є незамінним активом для вашого бізнесу, і збирати їх стало набагато легше. Скористайтес...
TrueReview
truereview.co
Найефективніший спосіб збільшити кількість відгуків у Google (або будь-якому іншому веб-сайті) – це TrueReview! За допомогою TrueReview надсилання запитів на перевірку через SMS або електронну пошту є простим і не вимагає складного налаштування. TrueReview відстежує взаємодію ваших клієнтів із запит...
AiTrillion
aitrillion.com
Відчуйте автоматизацію маркетингу на основі дієвого штучного інтелекту – отримайте AiTrillion! AiTrillion — це перша в історії підтримка штучного інтелекту на основі SaaS — комплексна маркетингова платформа для продавців електронної комерції. Це 11+ каналів залучення клієнтів, інтегрованих із аналіт...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексна, гнучка та масштабована платформа Loyalty Experience Platform™ від Annex Cloud дає змогу глобальним підприємствам отримувати та діяти на основі нульових і власних даних, щоб безперешкодно залучати, визнавати, винагороджувати та додавати цінність на всьому шляху клієнта — від обізнаності д...
Feefo
feefo.com
Feefo - це більше, ніж просто зірки. Ми втілюємо ваш бренд у життя за допомогою відгуків клієнтів. Збагачена інформація, інтуїтивно зрозумілі функції, поради експертів: усе, що вам потрібно, щоб змінити досвід клієнтів – від відкриття до захисту інтересів. Незалежно від того, чи є ви індивідуальни...
ProvenExpert
provenexpert.com
З ProvenExpert достатньо кількох клацань, щоб зібрати всі ваші відгуки (кількість і загальну оцінку) в одному місці. Отримайте потрібний відгук: скористайтеся нашими галузевими шаблонами опитування та адаптуйте їх до своїх потреб. Аналітика опитувань дає вам змогу побачити, наскільки задоволені ваші...
WizVille
wizville.com
WizVille перетворює клієнтський досвід на двигун зростання! Наша платформа дає змогу залучати всіх співробітників до оптимізації клієнтського досвіду до, під час і після продажу на всіх ваших контактних каналах, щоб отримати більше лояльних і рекламних клієнтів. У середньому наші клієнти заробляють ...
Videowise
videowise.com
Videowise — це відеоплатформа електронної комерції, яка допомагає брендам і роздрібним торговцям створювати інтерактивні та доступні для покупок відео в онлайн-магазинах, щоб підвищити залученість і конверсію. На відміну від традиційних відеоплатформ, Videowise пропонує орієнтовану на комерцію відео...
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop отримує більше 5-зіркових відгуків, дозволяючи продуктам SaaS і малому бізнесу отримувати відгуки клієнтів, не турбуючись про негативні відгуки громадськості. Наша власна технологія дозволяє власникам публічно фіксувати позитивні відгуки, а конструктивні відгуки залишаються приватними.
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks співпрацює з глобальними брендами, такими як HP, Electrolux, Brother і LG, а також з онлайн- і офлайн-магазинами на всіх континентах. TestFreaks надає зведені відгуки, рейтинги та відеоконтент разом із проактивними рішеннями для збору, модерації та керування UGC, рейтингами продавців і за...
OnVoard
onvoard.com
OnVoard — це універсальна маркетингова платформа електронної комерції, яка допоможе вам збільшити дохід магазину з мінімальними зусиллями.
Editorify
editorify.com
Основна причина, чому онлайн-огляди важливі для компаній, полягає в тому, що вони зрештою збільшують продажі, надаючи споживачам інформацію, необхідну для прийняття рішення про покупку продукту, і створюють FOMO для підвищення соціальної стійкості. Editorify — обов’язковий додаток для власників мага...
Sendmea
sendmea.io
Sendmea — це інноваційна онлайн-платформа для перегляду відео, розроблена для того, щоб допомогти компаніям використовувати силу соціального доказу через відгуки клієнтів. Дозволяючи компаніям збирати, керувати та демонструвати автентичні відеоогляди, Sendmea допомагає підвищити авторитет бренду та ...
ReviewSender
reviewsender.com
Отримайте всі свої відгуки на Amazon про ваші продукти або продукти ваших конкурентів. Створіть бренд, який хочете стати №1 у нашій категорії продуктів, і продавайте більше задоволеним клієнтам.
Lipscore
lipscore.com
Програмне забезпечення для рейтингів і оглядів Lipscore надає вам найбільшу кількість відгуків клієнтів на ринку. У середньому понад 20% кінцевих клієнтів залишають оцінку та/або відгук за допомогою нашого програмного забезпечення, що дає вам безцінне уявлення про їхній досвід використання ваших пос...
Shapo.io
shapo.io
Shapo дозволяє надзвичайно легко збирати відгуки клієнтів, керувати ними та візуалізувати їх за допомогою функцій, які вам сподобаються.
Cloutly
cloutly.com
Cloutly збирає всі ваші відгуки в одному місці, допомагає вам збирати більше 5-зіркових відгуків у будь-якому місці та повертає вам контроль над вашою репутацією.
Localyser
localyser.com
Localyser — це програмне забезпечення для керування онлайн-репутацією та взаємодією з клієнтами, яке допомагає перетворити онлайн-огляди на найпотужніший маркетинговий інструмент. Ми допомагаємо брендам, що працюють у різних місцях, як-от Tashas Group, Drive Auto Group і The Old Spaghetti Factory, п...
ResellerRatings
resellerratings.com
Ми об’єднуємо покупців і торговців, щоб покращити процес покупки. ResellerRatings допомагає клієнтам знаходити, вибирати та пропагувати продукти та бренди, які їм подобаються, водночас надаючи організаціям інструменти для покращення відкриття, підвищення конверсії та створення соціальної стійкості. ...
OneLocal
onelocal.com
Розвивайте свій бізнес правильно з OneLocal. Маркетинг вашого малого бізнесу – це вже не просто покупка реклами. Ваші клієнти шукають вас в Інтернеті – ви повинні дати їм спосіб знайти вас, причину придбати ваші послуги та продовжувати повертатися за новими. OneLocal дозволяє вам легко перехитрити т...
DemandHub
demandhub.co
DemandHub забезпечує взаємодію з клієнтами, яка сприяє досягненню бізнес-результатів. Ми вдосконалюємо ваші способи спілкування з клієнтами та отримуємо цінні відгуки. Це дає змогу вашій команді приймати кращі рішення, які сприяють досягненню бізнес-результатів і покращують взаємодію з клієнтами.
FeedbackFive
ecomengine.com
Надсилайте Amazon відгуки та запити на перегляд. Керуйте своєю репутацією продавця за допомогою інтуїтивно зрозумілих функцій, таких як моніторинг відгуків, аналітика продуктів і сповіщення про нові рейтинги.