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Програмне забезпечення для операцій з доходами та розвідки - Найпопулярніші застосунки - Камерун
Програмне забезпечення Revenue Operations and Intelligence (RO&I) систематично організовує дані про потенційних клієнтів і клієнтів у різноманітних внутрішніх бізнес-системах, що дозволяє вимірювати й аналізувати кожну точку взаємодії на шляху клієнта. Цей централізований підхід до інформації дає цінну інформацію про доходи та підвищує точність прогнозів продажів. Ці рішення всебічно фіксують взаємодію в різних каналах, оцінюючи успіхи та невдачі на шляху до покупки, щоб встановити повторювані процеси, які сприяють успіху. Це програмне забезпечення, яке використовується групами доходів, покращує видимість каналу доходів, покращує керування обліковими записами клієнтів і дає змогу звітувати про продуктивність команди. Програмне забезпечення RO&I пропонує статистику на багатьох рівнях, включаючи контакти, життєздатність угоди, стан облікового запису та цілісні процеси отримання прибутку. Зрештою, програмне забезпечення RO&I служить єдиним джерелом правдивих даних про доходи, що сприяє успіху клієнтів, маркетингу та продажів. Аналізуючи історичні дані, ці рішення допомагають організаціям налагодити послідовний процес продажів, краще розуміти поведінку покупців і відповідним чином залучати їх. Рішення RO&I можуть визначити та зменшити ризики в угодах поновлення, пропонуючи вказівки щодо найбільш ефективних наступних кроків. Деякі рішення також надають уявлення про групу покупців клієнта, визначаючи ключових осіб, які приймають рішення, відстежують залучення, виділяють тих, хто не був залучений, і рекомендують оптимальну частоту залучення. Ідеально розгорнуті в усій організації з доходів — від представників і менеджерів до операційних і керівників — рішення RO&I сприяють зростанню доходу в рамках зусиль із придбання, утримання та розширення.
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Outreach
outreach.io
Outreach — це провідна платформа для реалізації продажів, яка допомагає командам, орієнтованим на ринок, ефективно створювати та передбачувано закривати більше конвеєрів. Наша платформа використовує автоматизацію та штучний інтелект, щоб допомогти лідерам доходів підвищити ефективність і результатив...
Gong.io
gong.io
Переглянути більше. Зрозумійте більше. Виграй більше. Платформа Revenue Intelligence Platform (від Gong) трансформує організації завдяки точному розумінню взаємодії з клієнтами для підвищення ефективності бізнесу, покращення процесу прийняття рішень і прискорення зростання доходів. Це дозволяє компа...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — це платформа №1 для залучення продажів, яка допомагає продавцям B2B швидше погоджуватися. Ми інтегруємося з найкращими сучасними CRM, перетворюючи ваші дані на долари.
Clari
clari.com
Платформа отримання прибутку від Clari покращує ефективність, передбачуваність і зростання всього процесу отримання прибутку. Clari надає відділам доходів повний контроль над їхнім бізнесом, щоб керувати суворістю процесів, узгоджувати покупців і продавців, виявляти ризики та можливості, підвищувати...
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai — це агностична платформа даних про доходи, яка допомагає торговельним організаціям B2B масштабуватися, збираючи та надаючи інтелектуальні дані про продажі та аналітику для всього стеку доходів. SalesDirector.ai допомагає торговим організаціям B2B масштабуватися, забезпечуючи інтеле...
Aviso
aviso.com
Aviso AI — це інтегрована платформа доходів, яка допомагає сучасним торговим організаціям і відділам доходів укладати більше угод, стимулювати зростання доходів і зменшувати ризики завдяки запатентованим інструкціям штучного інтелекту. Будучи лідером у галузі операційних рішень для отримання доходів...
Jiminny
jiminny.com
Jiminny допомагає комерційним командам максимізувати свої доходи за допомогою аналізу розмов. За допомогою Jiminny ви можете записувати, транскрибувати та аналізувати розмови, надаючи вам доступ до цінної інформації про клієнтів і повну видимість ефективності. Jiminny — єдиний партнер, який перетвор...
Kizen
kizen.com
Kizen допомагає керівникам підприємств надати своїм командам безпрецедентну автономію, ефективність і гнучкість. Інтегруйте свій поточний технічний стек або забезпечте всі ваші дані, продажі, маркетинг, HR та операційні ініціативи, використовуючи Kizen як серце вашого підприємства. НЕБЕЗПЕЧНА ПРОДУК...
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI є піонером Customer Relationship Intelligence. Наша платформа використовує штучний інтелект, щоб аналізувати мільйони взаємодій клієнтів і перетворювати їх на практичні людські ідеї, які неможливо помітити неозброєним оком. Компанії покладаються на Staircase AI, щоб подолати шум і покра...
Groove
groove.co
Groove, компанія Clari, є провідною ринковою платформою для залучення продажів, яка дозволяє лідерам продажів виконувати свою стратегію розумно, адаптивно. Завдяки Groove лідери доходів можуть використовувати автоматизацію, щоб робити більше з меншими витратами, підвищуючи ефективність і результатив...
Vertify
vertify.com
Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межа...
Mediafly
mediafly.com
Перша й єдина зупинка B2B для отримання прибутку Усе, що потрібно вашій команді для залучення покупців, підготовки продавців, кількісного визначення вартості та постійної оптимізації ефективності. Одна модульна платформа — забезпечує прогнозоване зростання доходу в масштабі.
Collective[i]
collectivei.com
Продуктивні, освічені команди продажів працюють розумніше та виграють більше. Collective[i] — це цілісний підхід до узгодження ваших даних, людей і процесів. Ми називаємо це оптимізацією відносин з клієнтами. Уявіть собі все, починаючи від ваших даних, роботи вашої команди продажів і виконуваних дій...
Syncari
syncari.com
Syncari — це єдина платформа автоматизації даних із низьким кодом/без коду (LcNc), яка плавно синхронізує, уніфікує, автоматизує та аналізує дані в різноманітних бізнес-системах і програмах. Наша платформа, що пропонує як площину керування, так і центр даних, забезпечуючи досконалість роботи та гото...
Klearly
klearly.com
Klearly — це програмне забезпечення, яке дозволяє командам відділу продажів, маркетингу та успіху клієнтів використовувати дані першої сторони для більш передбачуваного отримання доходу та стимулювання зростання.
Inselligence
inselligence.com
Платформа аналізу доходів Inselligence забезпечує оптимізацію ефективності продажів, керування конвеєром і точне прогнозування доходів, просто підключивши вашу CRM. Працює з HubSpot, Salesforce, PipeDrive тощо. Inselligence працює з командами будь-якого розміру.
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — це командний центр RevOps на базі першого й єдиного двигуна RevBI. Це прискорює отримання найважливіших даних про доходи та спрощує впровадження процесів доходів. Завдяки RevBI BoostUp дає RevOps повний контроль над даними про доходи, щоб вони могли координувати команди та притягувати ї...
SetSail
setsail.co
SetSail — це платформа даних про продажі, яка автоматизує фіксацію активності продажів, надає аналітичну інформацію про доходи та покращує ефективність продажів, щоб збільшити дохід.
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni — це платформа Insights Revenue Growth Insights на основі технології Explainable AI, яка надає проактивні, практичні дані, які дають змогу лідерам доходів B2B стимулювати ефективне та передбачуване зростання доходів і змінювати продуктивність представників. Попередньо створені інформаційні п...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast — це єдина платформа планування для виходу на ринок (GTM), яка бездоганно поєднує вашу діяльність з планування GTM із тактичними операціями з продажу. Це дозволяє вам постійно оновлювати свою стратегію та миттєво впроваджувати зміни. Компанії, які планують за допомогою Fullcast: -> Плануйте...
Weflow
getweflow.com
Weflow – це платформа для прогнозування ефективності продажів. Команди з продажу використовують Weflow для підвищення ефективності продажів, дотримання процесів і точності прогнозів. - Економте кількість повторень 4 години на тиждень завдяки швидшому оновленню Salesforce - Завчасно виявляйте ризики,...
Kluster
kluster.com
Платформа прогнозування прибутку від Klaster дозволяє компаніям SaaS перевищувати цільові показники щокварталу. Ми допомагаємо лідерам доходів забезпечувати зростання, забезпечуючи стратегію, планування та реалізацію. Прості у використанні інструменти Kluster допомагають командам із доходів визначат...
Dreamdata
dreamdata.io
Платформа B2B Revenue Attribution Platform від Dreamdata об’єднує дані з усього пакету технологій для виходу на ринок, щоб запропонувати безпрецедентне розуміння шляху вашого клієнта B2B. Від анонімного першого дотику до закритого виграшу, Dreamdata кладе кінець здогадкам і надає ефективний аналіз т...
Sightfull
sightfull.com
Sightfull — це перше повністю автоматизоване рішення для аналізу доходів і оптимізації для компаній SaaS. Платформі довіряють деякі з найшвидше зростаючих компаній SaaS, зокрема Wiz, OPSWAT, Vast Data та Armis. Створений з нуля для бізнес-користувачів, він надає лідерам доходів і командам RevOps усе...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord допомагає командам продажів отримати детальну інформацію про розмови з клієнтами, щоб пришвидшити перебіг угод і автоматизувати навчання. Знайдіть закономірності для прискорення потоку угод. Оцініть індивідуальні дзвінки з продажу або проаналізуйте розмови між командами, щоб виявити закон...