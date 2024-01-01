Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для керування завданнями роздрібної торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Аргентина
Програмне забезпечення для керування завданнями роздрібної торгівлі дозволяє менеджерам роздрібних магазинів і франшиз призначати завдання своїм працівникам на основі даних магазину та отримувати звіти про виконані завдання. Це програмне забезпечення спрощує спілкування між керівниками районів і франчайзингом та їхніми співробітниками, дозволяючи створювати та розподіляти відповідні завдання різним керівникам магазинів. Керівники магазинів можуть за потреби налаштувати свій інвентар, стелажі чи робочу силу та легко звітувати про виконання завдань. Завдяки оптимізації комунікаційного процесу менеджери можуть використовувати дані магазину для створення практичних завдань і відстежувати, як виконання цих завдань впливає на майбутні дані. Подібне до загальних інструментів керування завданнями, програмне забезпечення для керування завданнями роздрібної торгівлі спеціально розроблене для полегшення командної співпраці між головними офісами та кількома роздрібними магазинами. Ці інструменти також можуть інтегруватися з системами управління роздрібною торгівлею та програмним забезпеченням для управління робочою силою.
Запит на новий застосунок
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta...
Repsly
repsly.com
Роздрібна платформа Repsly є рушійною силою найефективніших у світі відділів мерчандайзингу та продажів на місцях. Від брендів до брокерів, Repsly надає командам RetEx дані та інструменти, необхідні їм для досягнення найбільшого можливого впливу в цій галузі щодня. Для керівників регіональних груп і...
Quant Retail
quantretail.com
Quant — хмарне рішення для управління торговою площею, категоріями товарів, планограмами, етикетками на полицях, автоматичним поповненням і фотодокументацією магазину. У Quant наші клієнти малюють і керують планами поверхів тисяч магазинів і публікують сотні тисяч планограм щороку.
Zenput
zenput.com
Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, ...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...
Jolt
jolt.com
Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефек...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport дозволяє компаніям оптимізувати операційну ефективність і забезпечувати узгоджену взаємодію з клієнтами в усіх своїх мережах.
Action Card
actioncardapp.com
Мобільний додаток Action Card оцифровує перевірки та контрольні списки ваших магазинів, допомагаючи оптимізувати роботу. Економте час на відвідування та належним чином дотримуйтеся стандартів бренду.
Pazo
gopazo.com
Відкрийте для себе Pazo: революція в управлінні роздрібними операціями Розкрийте весь потенціал ваших роздрібних операцій за допомогою Pazo, передового завдання та програмного забезпечення для керування SOP, якому довіряють тисячі клієнтів у всьому світі. Отримайте неперевершену видимість у своїх то...
Bindy
bindy.com
Програмне забезпечення Bindy Retail Execution Software допомагає брендам роздрібної торгівлі та гостинності виконувати стандарти та програми вчасно, у повному обсязі, на кожному місці. Підвищення ефективності за допомогою індивідуальних контрольних списків, фотографій і підписів, а також замкнутого ...
Progress Retail
progressretail.com
Створено роздрібними торговцями – для роздрібних торговців. Справжній універсальний магазин для роздрібних операцій і навчання: забезпечує динамічне навчання, керування завданнями та комунікацію з компанією. Платформа досвіду співробітників (EXP) у комплекті з відомою роздрібною освітою в сферах нав...