Програмне забезпечення для керування завданнями роздрібної торгівлі - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для керування завданнями роздрібної торгівлі дозволяє менеджерам роздрібних магазинів і франшиз призначати завдання своїм працівникам на основі даних магазину та отримувати звіти про виконані завдання. Це програмне забезпечення спрощує спілкування між керівниками районів і франчайзингом та їхніми співробітниками, дозволяючи створювати та розподіляти відповідні завдання різним керівникам магазинів. Керівники магазинів можуть налаштувати свій інвентар, стелажі або робочу силу за потреби та легко звітувати про виконання завдань. Завдяки оптимізації комунікаційного процесу менеджери можуть використовувати дані магазину для створення практичних завдань і відстежувати, як виконання цих завдань впливає на майбутні дані. Незважаючи на те, що програмне забезпечення для керування завданнями роздрібної торгівлі подібне до загальних інструментів керування завданнями, воно спеціально розроблено для полегшення командної співпраці між головними офісами та кількома роздрібними магазинами. Ці інструменти також можна інтегрувати з системами управління роздрібною торгівлею та програмним забезпеченням для управління робочою силою.
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Bitreport
bitreport.app
Bitreport enables businesses to streamline operational efficiency and deliver a consistent customer experience across all their chain locations.
Action Card
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Pazo
gopazo.com
Discover Pazo: Revolutionizing Retail Operations Management Unlock the full potential of your retail operations with Pazo, a cutting-edge task and SOP management software trusted by thousands of clients worldwide. Gain unparalleled visibility across your outlets, streamline internal communication, a...
Zenput
zenput.com
Zenput is now part of Crunchtime – the leading operations management software for multi-unit restaurant brands and foodservice operators. Zenput is an operations execution platform used by brands such as Chipotle, Domino's, Sweetgreen to automate how operating procedures, public health and food safe...
Jolt
jolt.com
Jolt is an operations execution software available on smartphones and tablets that helps restaurants, retail, hospitality, and other businesses achieve team accountability, digital food safety compliance, and boost employee performance. Jolt is used by companies like Smoothie King, Jimmy John’s, Buf...
Quant Retail
quantretail.com
Quant is a cloud solution for the management of retail space, product categories, planograms, shelf labels, automatic replenishment and store photo documentation. In Quant, our clients draw and manage the floor plans of thousands of stores and publish hundreds of thousands of planograms every year.
Bindy
bindy.com
Програмне забезпечення Bindy Retail Execution Software допомагає брендам роздрібної торгівлі та гостинності виконувати стандарти та програми вчасно, у повному обсязі, на кожному місці. Підвищення ефективності за допомогою індивідуальних контрольних списків, фотографій і підписів, а також замкнутого ...
Progress Retail
progressretail.com
Створено роздрібними торговцями – для роздрібних торговців. Справжній універсальний магазин для роздрібних операцій і навчання: забезпечує динамічне навчання, керування завданнями та комунікацію з компанією. Платформа досвіду співробітників (EXP) у комплекті з відомою роздрібною освітою в сферах нав...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...