Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для планування торгових площ - Найпопулярніші застосунки - Швейцарія Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для планування торгових площ допомагає роздрібним торговцям керувати та оптимізувати макет фізичних магазинів, використовуючи візуальне представлення кожного місця. Це програмне забезпечення використовує планограми, щоб проілюструвати фізичну структуру магазину, включаючи такі елементи, як полиці, і покращує візуальний мерчандайзинг, інтегруючи інформацію про продукт і бренд. Це програмне забезпечення, яке в основному використовується мерчандайзерами та менеджерами роздрібної торгівлі, гарантує, що продукти відображаються в оптимальних місцях. Крім того, він пропонує зрозуміти, як планування простору впливає на продажі. Планування торгової площі може пропонуватися як окремий продукт або як частина комплексної системи управління роздрібною торгівлею. Зазвичай для цього потрібна інтеграція з іншим програмним забезпеченням, таким як додатки для керування роздрібним асортиментом і системи логістики в магазинах.