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Програмне забезпечення для планування торгових площ - Найпопулярніші застосунки - Ангілья
Програмне забезпечення для планування торгових площ допомагає роздрібним торговцям керувати та оптимізувати макет фізичних магазинів, використовуючи візуальне представлення кожного місця. Це програмне забезпечення використовує планограми, щоб проілюструвати фізичну структуру магазину, включаючи такі елементи, як полиці, і покращує візуальний мерчандайзинг, інтегруючи інформацію про продукт і бренд. Це програмне забезпечення, яке в основному використовується мерчандайзерами та менеджерами роздрібної торгівлі, гарантує, що продукти відображаються в оптимальних місцях. Крім того, він пропонує зрозуміти, як планування простору впливає на продажі. Планування торгової площі може пропонуватися як окремий продукт або як частина комплексної системи управління роздрібною торгівлею. Зазвичай для цього потрібна інтеграція з іншим програмним забезпеченням, таким як додатки для керування роздрібним асортиментом і системи логістики в магазинах.
Запит на новий застосунок
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Quant Retail
quantretail.com
Quant — хмарне рішення для управління торговою площею, категоріями товарів, планограмами, етикетками на полицях, автоматичним поповненням і фотодокументацією магазину. У Quant наші клієнти малюють і керують планами поверхів тисяч магазинів і публікують сотні тисяч планограм щороку.
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — сервіс для автоматизації процесу створення планограм від створення планограм до контролю викладки в магазині
Planorama
planorama.com
Глобальна компанія, яка є лідером на ринку технологій розпізнавання зображень для створення планограм і аналізу магазинів