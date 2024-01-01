Програмне забезпечення для планування торгових площ - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для планування торгових площ допомагає роздрібним торговцям керувати та оптимізувати макет фізичних магазинів, використовуючи візуальне представлення кожного місця. Це програмне забезпечення використовує планограми, щоб проілюструвати фізичну структуру магазину, включаючи такі елементи, як полиці, і покращує візуальну рекламу шляхом інтеграції інформації про продукт і бренд. Це програмне забезпечення, яке в основному використовується мерчендайзерами та менеджерами з роздрібної торгівлі, гарантує, що продукти відображатимуться в оптимальних місцях. Крім того, він пропонує зрозуміти, як планування простору впливає на продажі. Планування торгової площі може пропонуватися як окремий продукт або як частина комплексної системи управління роздрібною торгівлею. Зазвичай для цього потрібна інтеграція з іншим програмним забезпеченням, таким як додатки для керування роздрібним асортиментом і системи логістики в магазинах.
Запит на новий застосунок
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — a service for automation of the planogramming process from creating planograms to controlling the in-store layout
Planorama
planorama.com
A global company leading the market in image recognition technology for the creation of Planograms and store analysis
Quant Retail
quantretail.com
Quant is a cloud solution for the management of retail space, product categories, planograms, shelf labels, automatic replenishment and store photo documentation. In Quant, our clients draw and manage the floor plans of thousands of stores and publish hundreds of thousands of planograms every year.