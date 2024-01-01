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Роздрібне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для роздрібної торгівлі відноситься до набору програм, призначених для допомоги роздрібним торговцям в управлінні їхніми бізнес-операціями. Ця категорія охоплює широкий спектр функціональних можливостей, спрямованих на підвищення ефективності, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення прибутковості.
Запит на новий застосунок
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
WorkJam
workjam.com
Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Clover
clover.com
Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Bright Data
brightdata.com
BrightData (раніше Luminati Networks): інфраструктура збору даних. Проксі-мережі та інструменти збору даних, які використовуються компаніями зі списку Fortune 500
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
ShipBob
shipbob.com
Виконання електронної комерції для інтернет-магазинів. ShipBob дає можливість компаніям пропонувати 2-денну доставку та керувати запасами, замовленнями та відправленнями.
Pepperi
pepperi.com
Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App
Repsly
repsly.com
Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.
smartscout
smartscout.com
Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин
ERPLY
erply.com
Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!
RepairShopr
repairshopr.com
Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...
Syte
syte.ai
Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.
Zoined
zoined.com
Перетворіть свої дані на ефективну бізнес-аналитику. Будь-де, в режимі реального часу. ZOINED® — це хмарне аналітичне рішення для роздрібних торговців, ресторанів і оптовиків. Запрацює протягом 24 годин. Заповніть свою ділову електронну адресу, щоб переглянути демонстрацію.
Flowspace
flow.space
Flowspace дозволяє брендам прискорювати продажі, масштабувати операції та відповідати очікуванням щодо швидкої та доступної доставки після покупки. Почати.
Purple
purple.com
Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.
Salsify
salsify.com
Платформа CommerceXM від Salsify забезпечує досвід, який потребують покупці на кожному етапі шляху до покупки, всюди на цифровій полиці.
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...
RepairDesk
repairdesk.co
Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу
PIPE17
pipe17.com
Краще, ніж iPaaS. Інтеграція електронної комерції, яка допоможе вам бачити, автоматизувати та керувати своїми операціями, виконанням, замовленнями, запасами тощо.
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine — це хмарне програмне рішення, яке виводить продажі на новий рівень із персоналізацією та опціями онлайн-платежів, створеними для того, щоб закриття продажу було легким. Скористайтеся перевагами наших цінових пропозицій, замовлень, рахунків-фактур тощо, якими можна легко поділитися та н...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — сервіс для автоматизації процесу створення планограм від створення планограм до контролю викладки в магазині
Priceva
priceva.com
Відповідність MAP і моніторинг цін конкурентів. Priceva допомагає роздрібним продавцям і брендам відстежувати ціни, стан запасів і знижки. 1. Порівняйте ціни на ідентичні продукти з цінами конкурентів майже в реальному часі. 2. Аналізуйте дані за категоріями, брендами, регіонами в панелі інтерфейсу...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі аналізу даних, наскрізній автоматизації та і...
Promomash
promomash.com
Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Багатоканальна платформа залучення клієнтів Надсилайте своєчасні багатоканальні персоналізовані повідомлення. Відзначене нагородами багатоканальне рішення для залучення клієнтів для прогнозованих результатів електронної комерції та роздрібної торгівлі.
Jolt
jolt.com
Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефек...
Planorama
planorama.com
Глобальна компанія, яка є лідером на ринку технологій розпізнавання зображень для створення планограм і аналізу магазинів
Crisp
gocrisp.com
Crisp об’єднує й аналізує дані про роздрібну торгівлю в усьому ланцюжку постачання, надаючи брендам CPG практичну інформацію в режимі реального часу, щоб підтримувати запаси на полицях, зменшувати відходи та стрімко підвищити прибутковість. Платформа відкритих даних Crisp з’єднує постачальників із д...
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну купівлю як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...
Phocas Software
phocassoftware.com
Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бу...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в режимі реального часу, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепці...
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повною платформою підключеної комерції для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаційну ...
refive
refive.io
Refive дає змогу роздрібним торговцям легко збирати дані про клієнтів у магазині, щоб підвищити залученість і утримати клієнтів за допомогою розумних цифрових чеків. Команди роздрібної торгівлі, маркетингу та електронної комерції використовують refive як платформу для збору даних про клієнтів, збору...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення для роздрібних цін, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та аналізуват...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
Fillgoods
fillgoods.co
Повна система управління магазином що відповідає потребам онлайн-продавців Створюйте необмежену кількість магазинів Повний асортимент товарів за допомогою системи FB Live для створення автоматичних замовлень. Це робить кожен продаж легшим, ніж раніше.
Narvar
corp.narvar.com
Перейдіть за рамки кнопки «купити». Створюйте лояльних клієнтів за допомогою відстеження замовлень після покупки, обміну повідомленнями та повернення.
ProjectsForce
projectsforce.com
Незалежно від того, чи працюєте ви з Lowe's, Home Depot, LL Flooring чи займаєтеся незалежним монтажем, ProjectsForce допоможе вам автоматизувати всі ваші операції з обслуговування. Він унікально розроблений для інтеграції з великими роздрібними торговцями та легко налаштовується відповідно до щоден...
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet — це сучасна комплексна програма для бек-офісу для C-Store/Gas Retailers, брендів і дистриб’юторів.
Finturf
finturf.com
Finturf працює з підприємствами, які потребують рішення фінансування POS. Компанія пропонує просту у використанні веб-платформу, яка з’єднує клієнтів у магазині з широкою мережею кредитування. Компанії, які не мають фінансового рішення, знають, що вони втрачають продажі, оскільки багато клієнтів зро...
Delightree
delightree.com
Delightree — це комплексна технологічна платформа для франчайзингу, розроблена виключно для франчайзингових компаній, які починають розвиватися, які прагнуть розвиватися без шкоди для обіцянок свого бренду, що полегшує процес відкриття та керування локаціями. Проста у використанні технологія Delight...
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Candid Wholesale — це інтегрований набір інструментів для оптових покупців і продавців, розроблений, щоб зробити B2B-продаж максимально зручним для користувача без шкоди для потужності та гнучкості
Auror
auror.co
Платформа для роздрібних торговців зосереджена на підвищенні безпеки, продуктивності та прибутковості. Auror використовується провідними командами із запобігання втратам у тисячах магазинів.
Fixably
fixably.com
Fixably — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами, яке допомагає автоматизувати процеси ремонту. Ми автоматизуємо 80% робочого процесу ремонту, щоб ви могли скоротити час виконання робіт, покращити якість обслуговування та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наші розумні робочі...