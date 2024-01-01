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Роздрібне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для роздрібної торгівлі відноситься до набору програм, призначених для допомоги роздрібним торговцям в управлінні їхніми бізнес-операціями. Ця категорія охоплює широкий спектр функціональних можливостей, спрямованих на підвищення ефективності, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення прибутковості.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.

Clover

Clover

clover.com

Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

BrightData (раніше Luminati Networks): інфраструктура збору даних. Проксі-мережі та інструменти збору даних, які використовуються компаніями зі списку Fortune 500

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

Виконання електронної комерції для інтернет-магазинів. ShipBob дає можливість компаніям пропонувати 2-денну доставку та керувати запасами, замовленнями та відправленнями.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App

Repsly

Repsly

repsly.com

Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.

smartscout

smartscout

smartscout.com

Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...

OpenWrench

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...

Syte

Syte

syte.ai

Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.

Zoined

Zoined

zoined.com

Перетворіть свої дані на ефективну бізнес-аналитику. Будь-де, в режимі реального часу. ZOINED® — це хмарне аналітичне рішення для роздрібних торговців, ресторанів і оптовиків. Запрацює протягом 24 годин. Заповніть свою ділову електронну адресу, щоб переглянути демонстрацію.

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace дозволяє брендам прискорювати продажі, масштабувати операції та відповідати очікуванням щодо швидкої та доступної доставки після покупки. Почати.

Purple

Purple

purple.com

Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.

Salsify

Salsify

salsify.com

Платформа CommerceXM від Salsify забезпечує досвід, який потребують покупці на кожному етапі шляху до покупки, всюди на цифровій полиці.

Epicor

Epicor

epicor.com

Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

Краще, ніж iPaaS. Інтеграція електронної комерції, яка допоможе вам бачити, автоматизувати та керувати своїми операціями, виконанням, замовленнями, запасами тощо.

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine — це хмарне програмне рішення, яке виводить продажі на новий рівень із персоналізацією та опціями онлайн-платежів, створеними для того, щоб закриття продажу було легким. Скористайтеся перевагами наших цінових пропозицій, замовлень, рахунків-фактур тощо, якими можна легко поділитися та н...

PlanoHero

PlanoHero

planohero.com

PlanoHero — сервіс для автоматизації процесу створення планограм від створення планограм до контролю викладки в магазині

Priceva

Priceva

priceva.com

Відповідність MAP і моніторинг цін конкурентів. Priceva допомагає роздрібним продавцям і брендам відстежувати ціни, стан запасів і знижки. 1. Порівняйте ціни на ідентичні продукти з цінами конкурентів майже в реальному часі. 2. Аналізуйте дані за категоріями, брендами, регіонами в панелі інтерфейсу...

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі аналізу даних, наскрізній автоматизації та і...

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

Багатоканальна платформа залучення клієнтів Надсилайте своєчасні багатоканальні персоналізовані повідомлення. Відзначене нагородами багатоканальне рішення для залучення клієнтів для прогнозованих результатів електронної комерції та роздрібної торгівлі.

Jolt

Jolt

jolt.com

Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефек...

Planorama

Planorama

planorama.com

Глобальна компанія, яка є лідером на ринку технологій розпізнавання зображень для створення планограм і аналізу магазинів

Crisp

Crisp

gocrisp.com

Crisp об’єднує й аналізує дані про роздрібну торгівлю в усьому ланцюжку постачання, надаючи брендам CPG практичну інформацію в режимі реального часу, щоб підтримувати запаси на полицях, зменшувати відходи та стрімко підвищити прибутковість. Платформа відкритих даних Crisp з’єднує постачальників із д...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...

Edistera

Edistera

edistera.com

Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну купівлю як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.

GoSpotCheck

GoSpotCheck

gospotcheck.com

GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бу...

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в режимі реального часу, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепці...

Stackline

Stackline

stackline.com

Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повною платформою підключеної комерції для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаційну ...

refive

refive

refive.io

Refive дає змогу роздрібним торговцям легко збирати дані про клієнтів у магазині, щоб підвищити залученість і утримати клієнтів за допомогою розумних цифрових чеків. Команди роздрібної торгівлі, маркетингу та електронної комерції використовують refive як платформу для збору даних про клієнтів, збору...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення для роздрібних цін, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та аналізуват...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...

Fillgoods

Fillgoods

fillgoods.co

Повна система управління магазином що відповідає потребам онлайн-продавців Створюйте необмежену кількість магазинів Повний асортимент товарів за допомогою системи FB Live для створення автоматичних замовлень. Це робить кожен продаж легшим, ніж раніше.

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

Перейдіть за рамки кнопки «купити». Створюйте лояльних клієнтів за допомогою відстеження замовлень після покупки, обміну повідомленнями та повернення.

ProjectsForce

ProjectsForce

projectsforce.com

Незалежно від того, чи працюєте ви з Lowe's, Home Depot, LL Flooring чи займаєтеся незалежним монтажем, ProjectsForce допоможе вам автоматизувати всі ваші операції з обслуговування. Він унікально розроблений для інтеграції з великими роздрібними торговцями та легко налаштовується відповідно до щоден...

Petro Outlet

Petro Outlet

petrooutlet.com

Petro Outlet — це сучасна комплексна програма для бек-офісу для C-Store/Gas Retailers, брендів і дистриб’юторів.

Finturf

Finturf

finturf.com

Finturf працює з підприємствами, які потребують рішення фінансування POS. Компанія пропонує просту у використанні веб-платформу, яка з’єднує клієнтів у магазині з широкою мережею кредитування. Компанії, які не мають фінансового рішення, знають, що вони втрачають продажі, оскільки багато клієнтів зро...

Delightree

Delightree

delightree.com

Delightree — це комплексна технологічна платформа для франчайзингу, розроблена виключно для франчайзингових компаній, які починають розвиватися, які прагнуть розвиватися без шкоди для обіцянок свого бренду, що полегшує процес відкриття та керування локаціями. Проста у використанні технологія Delight...

Candid Wholesale

Candid Wholesale

candidwholesale.com

Candid Wholesale — це інтегрований набір інструментів для оптових покупців і продавців, розроблений, щоб зробити B2B-продаж максимально зручним для користувача без шкоди для потужності та гнучкості

Auror

Auror

auror.co

Платформа для роздрібних торговців зосереджена на підвищенні безпеки, продуктивності та прибутковості. Auror використовується провідними командами із запобігання втратам у тисячах магазинів.

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixably — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами, яке допомагає автоматизувати процеси ремонту. Ми автоматизуємо 80% робочого процесу ремонту, щоб ви могли скоротити час виконання робіт, покращити якість обслуговування та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наші розумні робочі...

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