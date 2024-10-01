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Роздрібне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Кіпр

Програмне забезпечення для роздрібної торгівлі відноситься до набору програм, призначених для допомоги роздрібним торговцям в управлінні їхніми бізнес-операціями. Ця категорія охоплює широкий спектр функціональних можливостей, спрямованих на підвищення ефективності, покращення досвіду клієнтів і підвищення прибутковості.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...

WorkJam

WorkJam

workjam.com

WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta...

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.

Clover

Clover

clover.com

Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob — це глобальна платформа виконання замовлення, яка підтримує понад 7000 брендів електронної комерції з глобальною мережею з понад 30 центрів виконання завдань у США, Канаді, Великобританії, ЄС та Австралії. Ми фізично зберігаємо товари наших продавців, а потім підбираємо, пакуємо та відправл...

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Як аналітичний продукт Bright Data, ми використовуємо неперевершений масштаб, технологію та глобальне охоплення найбільшої у світі платформи збору даних. Наш унікальний доступ дає змогу брендам і роздрібним торговцям усіх типів отримувати вичерпну інформацію в режимі реального часу про онлайн-ринки ...

Repsly

Repsly

repsly.com

Роздрібна платформа Repsly є рушійною силою найефективніших у світі відділів мерчандайзингу та продажів на місцях. Від брендів до брокерів, Repsly надає командам RetEx дані та інструменти, необхідні їм для досягнення найбільшого можливого впливу в цій галузі щодня. Для керівників регіональних груп і...

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi надає брендам споживчих товарів і оптовикам комплексну комерційну платформу B2B для послідовного управління всіма аспектами їхніх багатоканальних продажів. Надаючи вам змогу продавати більше, краще та швидше, наша платформа унікальним чином поєднує електронну комерцію B2B, автоматизацію прод...

smartscout

smartscout

smartscout.com

SmartScout — це програмний інструмент, який забезпечує повний аналіз Amazon. SmartScout розбиває 20 найпопулярніших категорій і 43 000 підкатегорій, частку ринку брендів і надає ключові показники ефективності ASIN, щоб допомогти вам приймати рішення на основі даних для розвитку вашого бренду або пош...

ERPLY

ERPLY

erply.com

ERPLY LTD є постачальником хмарного, орієнтованого на iPad програмного забезпечення для торгових точок і управління запасами для роздрібної торгівлі, зосередженого на роботі кількох магазинів. Ми надаємо повністю інтегровану функціональність інтерфейсу та бек-офісу для ваших магазинів, складів і шта...

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу

Epicor

Epicor

epicor.com

Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...

Scan Unlimited

Scan Unlimited

scanunlimited.com

Джерело швидше. Джерело розумніше. ScanUnlimited — це найшвидший спосіб для оптовиків знайти високоприбуткові продукти з високим попитом без клопоту шукати аркуші товарів. Швидкий пошук виграшних продуктів за допомогою інтуїтивно зрозумілого, простого у використанні програмного забезпечення оптової ...

Purple

Purple

purple.com

Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у п...

OpenWrench

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...

Price Edge

Price Edge

priceedge.eu

PriceEdge — це програмне забезпечення для оптимізації та керування цінами, яке використовується для розширеного встановлення цін у різних галузях промисловості. Інструмент допоможе вам знайти можливості покращення ціни, виміряти ефективність ціни та надає чіткий огляд впливу ціноутворення з часом за...

Syte

Syte

syte.ai

Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати...

Endear

Endear

endearhq.com

Endear — це перша роздрібна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами, створена для співробітників у магазині для надсилання та відстеження персоналізованого охоплення клієнтів. Endear підключається до торгових точок та інших відповідних додатків, щоб консолідувати всю інформацію про клієнт...

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та бажають точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рішен...

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace забезпечує незалежне виконання. Хмарне програмне забезпечення компанії OmniFlow забезпечує перегляд у режимі реального часу запасів, замовлень і активності виконання, централізуючи всі джерела замовлень на одній інформаційній панелі. Інтегрований у гнучку мережу з понад 150 центрів виконан...

Zoined

Zoined

zoined.com

Перетворіть свої дані на ефективну бізнес-аналитику. Будь-де, в режимі реального часу. ZOINED® — це хмарне аналітичне рішення для роздрібних торговців, ресторанів і оптових торговців. Запрацює протягом 24 годин. Заповніть свою ділову електронну адресу, щоб переглянути демонстрацію.

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify допомагає тисячам виробників брендів, дистриб’юторів і роздрібних торговців у понад 140 країнах співпрацювати, щоб перемогти на цифровій полиці. Платформа компанії Product Experience Management (PXM) дозволяє організаціям централізувати весь вміст своїх продуктів, підключатися до екосистеми ...

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним ро...

Pricechecker

Pricechecker

pricechecker.ai

Pricechecker — це найкращий інструмент моніторингу конкурентів, який допомагає продавцям електронної комерції стежити за цінами конкурентів, акціями та порівнянням запасів їхніх продуктів і приймати кращі рішення щодо ціноутворення. Як прайсчекер допомагає роздрібним торговцям - Історія ціноутворенн...

easySales

easySales

easy-sales.com

easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...

GoSpotCheck

GoSpotCheck

gospotcheck.com

GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...

Zenput

Zenput

zenput.com

Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, ...

Quant Retail

Quant Retail

quantretail.com

Quant — хмарне рішення для управління торговою площею, категоріями товарів, планограмами, етикетками на полицях, автоматичним поповненням і фотодокументацією магазину. У Quant наші клієнти малюють і керують планами поверхів тисяч магазинів і публікують сотні тисяч планограм щороку.

Premise

Premise

premise.com

Premise — це платформа даних і аналітики, яка надає особам, які приймають рішення, доступну інформацію в реальному часі. Завдяки поєднанню потужності глобальної мережі місцевих учасників із провідною в галузі наукою про дані та машинним навчанням Premise є «Джерелом основної правди».

Priceva

Priceva

priceva.com

Відповідність MAP і моніторинг цін конкурентів. Priceva допомагає роздрібним торговцям і брендам відстежувати ціни, стан запасів і знижки. 1. Порівняйте ціни на ідентичні продукти з цінами конкурентів майже в реальному часі. 2. Аналізуйте дані за категоріями, брендами, регіонами в панелі інтерфейс...

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі обробки даних, наскрізній автоматизації та і...

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...

Skynamo

Skynamo

skynamo.com

Skynamo — це універсальна платформа продажів на місцях для виробників, оптовиків і дистриб’юторів. Нам подобається думати про це як про комплексне рішення для управління продажами на місцях, управління взаємовідносинами з клієнтами та збору замовлень в одному. Skynamo дозволяє вашим відділам продажі...

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

Pipe17 об’єднує комерційні компанії електронної комерції з розширюваним набором ринків, 3PL, фінансових систем і додатків SaaS для формування наскрізних автоматизованих операцій. Продавці отримують контроль і видимість на кожному етапі свого циклу виконання, можуть керувати потоками замовлень і запа...

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine — це хмарне програмне рішення, яке виводить продажі на новий рівень із персоналізацією та опціями онлайн-платежів, створеними для того, щоб закриття продажу було легким. Скористайтеся перевагами наших цінових пропозицій, замовлень, рахунків-фактур тощо, якими можна легко поділитися та н...

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixably — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами, яке допомагає вам автоматизувати процеси ремонту. Ми автоматизуємо 80% робочого процесу ремонту, щоб ви могли скоротити час виконання робіт, покращити якість обслуговування та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наші розумні ро...

PlanoHero

PlanoHero

planohero.com

PlanoHero — сервіс для автоматизації процесу створення планограм від створення планограм до контролю викладки в магазині

BeMyEye

BeMyEye

bemyeye.com

BeMyEye надає споживчим брендам повне рішення для відстеження, аналізу та покращення ефективності їх роботи в магазинах, використовуючи технології штучного інтелекту, інфрачервоного зв’язку та краудсорсингу, щоб допомогти їм досягти ідеальної роботи магазину. Оснастіть свій торговий персонал нашою п...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...

Stackline

Stackline

stackline.com

Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повнофункціональною комерційною платформою для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаці...

Finturf

Finturf

finturf.com

Finturf працює з підприємствами, які потребують рішення фінансування POS. Компанія пропонує просту у використанні веб-платформу, яка з’єднує клієнтів у магазині з широкою мережею кредитування. Компанії, які не мають фінансового рішення, знають, що вони втрачають продажі, оскільки багато клієнтів зро...

Jolt

Jolt

jolt.com

Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефек...

Planorama

Planorama

planorama.com

Глобальна компанія, яка є лідером на ринку технологій розпізнавання зображень для створення планограм і аналізу магазинів

SULTS

SULTS

sults.com.br

SULTS має все необхідне для управління комунікаціями, залучення ваших співробітників, забезпечення якості вашого бізнесу, підвищення продуктивності та керування всіма повсякденними справами.

NCR Voyix

NCR Voyix

ncrvoyix.com

NCR Advanced Store включає в себе набір універсальних комерційних рішень, які можна налаштувати відповідно до потреб будь-якого роздрібного продавця та виходять далеко за межі точки продажу. Інтегруйте можливості керування пропозиціями та лояльністю, щоб винагороджувати своїх найкращих покупців і зм...

Style Arcade

Style Arcade

stylearcade.com

Для брендів моди та одягу, які хочуть розвиватися швидше, Style Arcade — це аналітична платформа роздрібної торгівлі, яка перетворює мерчандайзинг на конкурентну перевагу.​Замість того, щоб покладатися на недоступні системи; ручні процеси; і ненадійні прогнози – Style Arcade розблоковує дані про тов...

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бу...

Clientbook

Clientbook

clientbook.com

Clientbook Retail — це мобільний додаток, який полегшує роботу з клієнтами роздрібних продавців із високими цінами. Використовуючи книгу клієнтів, роздрібні продавці отримують видимість і контроль над клієнтським досвідом, що призводить до збільшення кількості відвідувань магазину, кращих коефіцієнт...

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