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Роздрібне програмне забезпечення - Найпопулярніші застосунки - Андорра
Програмне забезпечення для роздрібної торгівлі відноситься до набору програм, призначених для допомоги роздрібним торговцям в управлінні їхніми бізнес-операціями. Ця категорія охоплює широкий спектр функціональних можливостей, спрямованих на підвищення ефективності, покращення досвіду клієнтів і підвищення прибутковості.
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Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Lark
larksuite.com
Lark — це універсальна платформа для співпраці для команд, які прагнуть оптимізувати робочі процеси та швидше досягти бізнес-результатів. Завдяки зручному користуванню на настільних і мобільних пристроях Lark гарантує ефективну роботу команд з будь-якого місця. Lark — це супердодаток для роботи, яки...
WorkJam
workjam.com
WorkJam є провідною платформою Digital Frontline Workplace. Завдяки керуванню завданнями, комунікаціям, навчанню, самообслуговуванню та ексклюзивній технології відкритого змінного ринку, розробленій для роботи з вашим поточним рішенням WFM. WorkJam, якому довіряють відомі бренди, зокрема Shell, Ulta...
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Clover
clover.com
Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
ShipBob
shipbob.com
ShipBob — це глобальна платформа виконання замовлення, яка підтримує понад 7000 брендів електронної комерції з глобальною мережею з понад 30 центрів виконання завдань у США, Канаді, Великобританії, ЄС та Австралії. Ми фізично зберігаємо товари наших продавців, а потім підбираємо, пакуємо та відправл...
Bright Data
brightdata.com
Як аналітичний продукт Bright Data, ми використовуємо неперевершений масштаб, технологію та глобальне охоплення найбільшої у світі платформи збору даних. Наш унікальний доступ дає змогу брендам і роздрібним торговцям усіх типів отримувати вичерпну інформацію в режимі реального часу про онлайн-ринки ...
Repsly
repsly.com
Роздрібна платформа Repsly є рушійною силою найефективніших у світі відділів мерчандайзингу та продажів на місцях. Від брендів до брокерів, Repsly надає командам RetEx дані та інструменти, необхідні їм для досягнення найбільшого можливого впливу в цій галузі щодня. Для керівників регіональних груп і...
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi надає брендам споживчих товарів і оптовикам комплексну комерційну платформу B2B для послідовного управління всіма аспектами їхніх багатоканальних продажів. Надаючи вам змогу продавати більше, краще та швидше, наша платформа унікально поєднує електронну комерцію B2B, автоматизацію відділу про...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — це програмний інструмент, який забезпечує повний аналіз Amazon. SmartScout розбиває 20 найпопулярніших категорій і 43 000 підкатегорій, частку ринку брендів і надає ключові показники ефективності ASIN, щоб допомогти вам приймати рішення на основі даних для розвитку вашого бренду або пош...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD є постачальником хмарного, орієнтованого на iPad програмного забезпечення для торгових точок і управління запасами для роздрібної торгівлі, зосередженого на роботі кількох магазинів. Ми надаємо повністю інтегровану функціональність інтерфейсу та бек-офісу для ваших магазинів, складів і шта...
RepairShopr
repairshopr.com
Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.
RepairDesk
repairdesk.co
Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...
Scan Unlimited
scanunlimited.com
Джерело швидше. Джерело розумніше. ScanUnlimited — це найшвидший спосіб для оптовиків знайти високоприбуткові продукти з високим попитом без клопоту шукати аркуші товарів. Швидкий пошук виграшних продуктів за допомогою інтуїтивно зрозумілого, простого у використанні програмного забезпечення оптової ...
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати...
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та бажають точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рішен...
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у п...
Zoined
zoined.com
Перетворіть свої дані на ефективну бізнес-аналитику. Будь-де, в режимі реального часу. ZOINED® — це хмарне аналітичне рішення для роздрібних торговців, ресторанів і оптових торговців. Запрацює протягом 24 годин. Заповніть свою ділову електронну адресу, щоб переглянути демонстрацію.
Flowspace
flow.space
Flowspace забезпечує незалежне виконання. Хмарне програмне забезпечення компанії OmniFlow забезпечує перегляд у режимі реального часу запасів, замовлень і активності виконання, централізуючи всі джерела замовлень на одній інформаційній панелі. Інтегрований у гнучку мережу з понад 150 центрів виконан...
Salsify
salsify.com
Salsify допомагає тисячам виробників брендів, дистриб’юторів і роздрібних торговців у понад 140 країнах співпрацювати, щоб перемогти на цифровій полиці. Платформа компанії Product Experience Management (PXM) дозволяє організаціям централізувати весь вміст своїх продуктів, підключатися до екосистеми ...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
Quant Retail
quantretail.com
Quant — хмарне рішення для управління торговою площею, категоріями товарів, планограмами, етикетками на полицях, автоматичним поповненням і фотодокументацією магазину. У Quant наші клієнти малюють і керують планами поверхів тисяч магазинів і публікують сотні тисяч планограм щороку.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...
Priceva
priceva.com
Відповідність MAP і моніторинг цін конкурентів. Priceva допомагає роздрібним торговцям і брендам відстежувати ціни, стан запасів і знижки. 1. Порівняйте ціни на ідентичні продукти з цінами конкурентів майже в реальному часі. 2. Аналізуйте дані за категоріями, брендами, регіонами в панелі інтерфейс...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі обробки даних, наскрізній автоматизації та і...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним ро...
PIPE17
pipe17.com
Pipe17 об’єднує комерційні компанії електронної комерції з розширюваним набором ринків, 3PL, фінансових систем і додатків SaaS для формування наскрізних автоматизованих операцій. Продавці отримують контроль і видимість на кожному етапі свого циклу виконання, можуть керувати потоками замовлень і запа...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine — це хмарне програмне рішення, яке виводить продажі на новий рівень із персоналізацією та опціями онлайн-платежів, створеними для того, щоб закриття продажу було легким. Скористайтеся перевагами наших цінових пропозицій, замовлень, рахунків-фактур тощо, якими можна легко поділитися та н...
Fixably
fixably.com
Fixably — це хмарне програмне забезпечення для керування послугами, яке допомагає вам автоматизувати процеси ремонту. Ми автоматизуємо 80% робочого процесу ремонту, щоб ви могли скоротити час виконання робіт, покращити якість обслуговування та підвищити рівень задоволеності клієнтів. Наші розумні ро...
Zenput
zenput.com
Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, ...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — сервіс для автоматизації процесу створення планограм від створення планограм до контролю викладки в магазині
Premise
premise.com
Premise — це платформа даних і аналітики, яка надає особам, які приймають рішення, доступну інформацію в реальному часі. Завдяки поєднанню потужності глобальної мережі місцевих учасників із провідною в галузі наукою про дані та машинним навчанням Premise є «Джерелом основної правди».
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...
Promomash
promomash.com
Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...
Finturf
finturf.com
Finturf працює з підприємствами, які потребують рішення фінансування POS. Компанія пропонує просту у використанні веб-платформу, яка з’єднує клієнтів у магазині з широкою мережею кредитування. Компанії, які не мають фінансового рішення, знають, що вони втрачають продажі, оскільки багато клієнтів зро...
Jolt
jolt.com
Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефек...
Planorama
planorama.com
Глобальна компанія, яка є лідером на ринку технологій розпізнавання зображень для створення планограм і аналізу магазинів
Pricechecker
pricechecker.ai
Pricechecker — це найкращий інструмент моніторингу конкурентів, який допомагає продавцям електронної комерції стежити за цінами конкурентів, акціями та порівнянням запасів їхніх продуктів і приймати кращі рішення щодо ціноутворення. Як прайсчекер допомагає роздрібним торговцям - Історія ціноутворенн...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store включає в себе набір універсальних комерційних рішень, які можна налаштувати відповідно до потреб будь-якого роздрібного продавця та виходять далеко за межі точки продажу. Інтегруйте можливості керування пропозиціями та лояльністю, щоб винагороджувати своїх найкращих покупців і зм...
VisitBasis
visitbasis.com
Мобільний додаток VisitBasis допомагає мерчендайзерам, аудиторам роздрібної торгівлі та командам маркетингу на місцях легко складати професійні звіти про роздрібну торгівлю. VisitBasis для Android є безкоштовним для команд з 10 або менше користувачів для проведення аудиту роздрібної торгівлі та огля...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye надає споживчим брендам повне рішення для відстеження, аналізу та покращення ефективності їх роботи в магазинах, використовуючи технології штучного інтелекту, інфрачервоного зв’язку та краудсорсингу, щоб допомогти їм досягти ідеальної роботи магазину. Оснастіть свій торговий персонал нашою п...
Crisp
gocrisp.com
Crisp об’єднує та аналізує дані про роздрібну торгівлю в усьому ланцюжку постачання, надаючи CPG брендам реальну практичну інформацію в режимі реального часу, щоб підтримувати запаси на полицях, зменшувати відходи та стрімко підвищити прибутковість. Платформа відкритих даних Crisp з’єднує постачальн...
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
easySales
easy-sales.com
easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну покупку як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.
Phocas Software
phocassoftware.com
Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бу...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail — це мобільний додаток, який полегшує роботу з клієнтами роздрібних продавців із високими цінами. Використовуючи книгу клієнтів, роздрібні продавці отримують видимість і контроль над клієнтським досвідом, що призводить до збільшення кількості відвідувань магазину, кращих коефіцієнт...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в реальному часі, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепції проду...
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повнофункціональною комерційною платформою для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаці...
refive
refive.io
Refive дає змогу роздрібним торговцям легко збирати дані про клієнтів у магазині, щоб підвищити залученість і утримати клієнтів за допомогою розумних цифрових чеків. Команди відділу роздрібної торгівлі, маркетингу та електронної комерції використовують refive як платформу для збору даних клієнтів, з...