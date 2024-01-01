Retail Software - Найпопулярніші застосунки
Retail software refers to a suite of applications designed to assist retailers in managing their business operations. This category encompasses a broad range of functionalities aimed at improving efficiency, enhancing customer experience, and increasing profitability.
Запит на новий застосунок
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
WorkJam
workjam.com
Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Clover
clover.com
Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
Bright Data
brightdata.com
BrightData (раніше Luminati Networks): інфраструктура збору даних. Проксі-мережі та інструменти збору даних, які використовуються компаніями зі списку Fortune 500
Pepperi
pepperi.com
Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App
ShipBob
shipbob.com
Виконання електронної комерції для інтернет-магазинів. ShipBob дає можливість компаніям пропонувати 2-денну доставку та керувати запасами, замовленнями та відправленнями.
Repsly
repsly.com
Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.
ERPLY
erply.com
Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!
smartscout
smartscout.com
Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин
RepairShopr
repairshopr.com
Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...
Zoined
zoined.com
Перетворіть свої дані на ефективну бізнес-аналитику. Будь-де, в режимі реального часу. ZOINED® — це хмарне аналітичне рішення для роздрібних торговців, ресторанів і оптовиків. Запрацює протягом 24 годин. Заповніть свою ділову електронну адресу, щоб переглянути демонстрацію.
Purple
purple.com
Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.
Flowspace
flow.space
Flowspace дозволяє брендам прискорювати продажі, масштабувати операції та відповідати очікуванням щодо швидкої та доступної доставки після покупки. Почати.
Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...
Syte
syte.ai
Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.
Salsify
salsify.com
Платформа CommerceXM від Salsify забезпечує досвід, який потребують покупці на кожному етапі шляху до покупки, всюди на цифровій полиці.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
PIPE17
pipe17.com
Краще, ніж iPaaS. Інтеграція електронної комерції, яка допоможе вам бачити, автоматизувати та керувати своїми операціями, виконанням, замовленнями, запасами тощо.
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...
Priceva
priceva.com
Відповідність MAP і моніторинг цін конкурентів. Priceva допомагає роздрібним продавцям і брендам відстежувати ціни, стан запасів і знижки. 1. Порівняйте ціни на ідентичні продукти з цінами конкурентів майже в реальному часі. 2. Аналізуйте дані за категоріями, брендами, регіонами в панелі інтерфейсу...
Promomash
promomash.com
Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...
RepairDesk
repairdesk.co
Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну купівлю як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.
Phocas Software
phocassoftware.com
Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бу...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в режимі реального часу, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепці...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...
refive
refive.io
Refive дає змогу роздрібним торговцям легко збирати дані про клієнтів у магазині, щоб підвищити залученість і утримати клієнтів за допомогою розумних цифрових чеків. Команди роздрібної торгівлі, маркетингу та електронної комерції використовують refive як платформу для збору даних про клієнтів, збору...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі аналізу даних, наскрізній автоматизації та і...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення для роздрібних цін, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та аналізуват...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Багатоканальна платформа залучення клієнтів Надсилайте своєчасні багатоканальні персоналізовані повідомлення. Відзначене нагородами багатоканальне рішення для залучення клієнтів для прогнозованих результатів електронної комерції та роздрібної торгівлі.
Fillgoods
fillgoods.co
Повна система управління магазином що відповідає потребам онлайн-продавців Створюйте необмежену кількість магазинів Повний асортимент товарів за допомогою системи FB Live для створення автоматичних замовлень. Це робить кожен продаж легшим, ніж раніше.
Narvar
corp.narvar.com
Перейдіть за рамки кнопки «купити». Створюйте лояльних клієнтів за допомогою відстеження замовлень після покупки, обміну повідомленнями та повернення.
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine is a cloud-based software solution that takes sales to the next level, with personalization and online payment options designed to make closing the sale a breeze. Take advantage of our easily shareable, customizable quotes, orders, invoices, and more! Merchants can also leverage built-i...
ProjectsForce
projectsforce.com
Whether you work with Lowe's, Home Depot, LL Flooring, or run an independent installation business, ProjectsForce helps you automate all your service operations. It's uniquely designed to integrate with big box retailers and is easily customizable to match your daily work process, making it effortle...
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet is a modern comprehensive back office application for C-Store/Gas Retailers, brand names and distributors.
Finturf
finturf.com
Finturf works with businesses that need a POS financing solution. The company provides an easy-to-use web-based platform that connects in-store customers to a wide lending network. Companies without a financing solution know that they are missing out on sales, as many customers would make a purchase...
Delightree
delightree.com
Delightree is an all-in-one franchising tech platform designed exclusively for emerging franchise businesses looking to scale without compromising their brand promise, making their journey of opening and managing locations effortless. Delightree's easy-to-use tech enables franchises to launch new lo...
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Candid Wholesale is an integrated set of tools for wholesale buyers and sellers, designed to make B2B selling as user-friendly as possible without sacrificing power and flexibility
Auror
auror.co
The platform for retailers focused on improving safety, productivity, and profitability. Auror is used by leading Loss Prevention teams in thousands of stores.
Fixably
fixably.com
Fixably is a cloud-based service management software that helps you automate repair processes. We automate 80% of the repair workflow so that you can reduce your turnaround times, improve service experience, and increase customer satisfaction levels. Our smart workflows, based on millions of repairs...
PayRange
payrange.com
With PayRange, you can make each consumer touchpoint the ultimate experience. Accepting mobile payment is just the beginning. An app-based service opens up new doors to streamline operations, increase sales, and drive consumer loyalty.
EQL
eql.com
EQL is an end-to-end commerce solution to help brands create unforgettable launch experiences for their in-demand products, while giving fans easier access to the products they're passionate about. For too long e-commerce technology hasn’t held up to the demand of the hottest products and experience...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport дозволяє компаніям оптимізувати операційну ефективність і забезпечити узгоджену взаємодію з клієнтами в усіх своїх мережах.
Action Card
actioncardapp.com
Мобільний додаток Action Card оцифровує перевірки та контрольні списки ваших магазинів, допомагаючи оптимізувати роботу. Економте час на відвідування та належним чином дотримуйтеся стандартів бренду.
Pazo
gopazo.com
Відкрийте для себе Pazo: революція в управлінні роздрібними операціями Розкрийте весь потенціал ваших роздрібних операцій за допомогою Pazo, передового завдання та програмного забезпечення для керування SOP, якому довіряють тисячі клієнтів у всьому світі. Отримайте неперевершену видимість у своїх то...
Zenput
zenput.com
Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, ...
Jolt
jolt.com
Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефек...
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — сервіс для автоматизації процесу створення планограм від створення планограм до контролю викладки в магазині