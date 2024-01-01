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Retail Software - Найпопулярніші застосунки

Retail software refers to a suite of applications designed to assist retailers in managing their business operations. This category encompasses a broad range of functionalities aimed at improving efficiency, enhancing customer experience, and increasing profitability.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.

WorkJam

WorkJam

workjam.com

Вирівняйте передню лінію. Найповніше цифрове робоче місце Frontline, яке доведено, що забезпечує проривні результати для вашої організації.

Nielsen

Nielsen

nielsen.com

Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.

Clover

Clover

clover.com

Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

BrightData (раніше Luminati Networks): інфраструктура збору даних. Проксі-мережі та інструменти збору даних, які використовуються компаніями зі списку Fortune 500

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Перець | Уніфікована платформа B2B Commerce & Mobile Sales App

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

Виконання електронної комерції для інтернет-магазинів. ShipBob дає можливість компаніям пропонувати 2-денну доставку та керувати запасами, замовленнями та відправленнями.

Repsly

Repsly

repsly.com

Як інтелектуальні польові команди виграють у роздрібній торгівлі. Статистика в режимі реального часу щодо роздрібної торгівлі та ефективності продажів. Розумніші інструменти мерчандайзингу, просування та продажів для вашої команди на місцях. Все, що вам потрібно, щоб виграти на полиці.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!

smartscout

smartscout

smartscout.com

Усе, що вам потрібно для створення списків, які подобаються клієнтам і алгоритмам Amazon. За допомогою штучного інтелекту ви можете створювати списки з правильними ключовими словами та правильним повідомленням, як експерт, але лише за кілька хвилин

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...

OpenWrench

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...

Zoined

Zoined

zoined.com

Перетворіть свої дані на ефективну бізнес-аналитику. Будь-де, в режимі реального часу. ZOINED® — це хмарне аналітичне рішення для роздрібних торговців, ресторанів і оптовиків. Запрацює протягом 24 годин. Заповніть свою ділову електронну адресу, щоб переглянути демонстрацію.

Purple

Purple

purple.com

Фіолетовий — найкращий технологічний прогрес у матрацах за останні 80 років. Наші матраци та подушки поставляються з безкоштовною доставкою, безкоштовним поверненням і пробним періодом на 100 ночей.

Flowspace

Flowspace

flow.space

Flowspace дозволяє брендам прискорювати продажі, масштабувати операції та відповідати очікуванням щодо швидкої та доступної доставки після покупки. Почати.

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...

Syte

Syte

syte.ai

Знайди це. Купити це. Підвищуйте ефективність електронної комерції за допомогою візуального пошуку, який з’єднує покупців із продуктами, які їм сподобаються.

Salsify

Salsify

salsify.com

Платформа CommerceXM від Salsify забезпечує досвід, який потребують покупці на кожному етапі шляху до покупки, всюди на цифровій полиці.

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

Краще, ніж iPaaS. Інтеграція електронної комерції, яка допоможе вам бачити, автоматизувати та керувати своїми операціями, виконанням, замовленнями, запасами тощо.

Epicor

Epicor

epicor.com

Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...

Priceva

Priceva

priceva.com

Відповідність MAP і моніторинг цін конкурентів. Priceva допомагає роздрібним продавцям і брендам відстежувати ціни, стан запасів і знижки. 1. Порівняйте ціни на ідентичні продукти з цінами конкурентів майже в реальному часі. 2. Аналізуйте дані за категоріями, брендами, регіонами в панелі інтерфейсу...

Promomash

Promomash

promomash.com

Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу

Edistera

Edistera

edistera.com

Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну купівлю як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.

Phocas Software

Phocas Software

phocassoftware.com

Хочете почуватися добре зі своїми даними? Якщо вашому бізнесу потрібно рухатися швидше з більшою впевненістю, Phocas може допомогти. У нас є комплексна платформа бізнес-планування та аналітики для використання в усій компанії. Єдине кероване джерело правди, що надходить безпосередньо з ваших ERP, бу...

Ai Palette

Ai Palette

aipalette.com

Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в режимі реального часу, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепці...

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...

Voucherify

Voucherify

voucherify.io

Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...

refive

refive

refive.io

Refive дає змогу роздрібним торговцям легко збирати дані про клієнтів у магазині, щоб підвищити залученість і утримати клієнтів за допомогою розумних цифрових чеків. Команди роздрібної торгівлі, маркетингу та електронної комерції використовують refive як платформу для збору даних про клієнтів, збору...

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі аналізу даних, наскрізній автоматизації та і...

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення для роздрібних цін, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та аналізуват...

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

Багатоканальна платформа залучення клієнтів Надсилайте своєчасні багатоканальні персоналізовані повідомлення. Відзначене нагородами багатоканальне рішення для залучення клієнтів для прогнозованих результатів електронної комерції та роздрібної торгівлі.

Fillgoods

Fillgoods

fillgoods.co

Повна система управління магазином що відповідає потребам онлайн-продавців Створюйте необмежену кількість магазинів Повний асортимент товарів за допомогою системи FB Live для створення автоматичних замовлень. Це робить кожен продаж легшим, ніж раніше.

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

Перейдіть за рамки кнопки «купити». Створюйте лояльних клієнтів за допомогою відстеження замовлень після покупки, обміну повідомленнями та повернення.

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine is a cloud-based software solution that takes sales to the next level, with personalization and online payment options designed to make closing the sale a breeze. Take advantage of our easily shareable, customizable quotes, orders, invoices, and more! Merchants can also leverage built-i...

ProjectsForce

ProjectsForce

projectsforce.com

Whether you work with Lowe's, Home Depot, LL Flooring, or run an independent installation business, ProjectsForce helps you automate all your service operations. It's uniquely designed to integrate with big box retailers and is easily customizable to match your daily work process, making it effortle...

Petro Outlet

Petro Outlet

petrooutlet.com

Petro Outlet is a modern comprehensive back office application for C-Store/Gas Retailers, brand names and distributors.

Finturf

Finturf

finturf.com

Finturf works with businesses that need a POS financing solution. The company provides an easy-to-use web-based platform that connects in-store customers to a wide lending network. Companies without a financing solution know that they are missing out on sales, as many customers would make a purchase...

Delightree

Delightree

delightree.com

Delightree is an all-in-one franchising tech platform designed exclusively for emerging franchise businesses looking to scale without compromising their brand promise, making their journey of opening and managing locations effortless. Delightree's easy-to-use tech enables franchises to launch new lo...

Candid Wholesale

Candid Wholesale

candidwholesale.com

Candid Wholesale is an integrated set of tools for wholesale buyers and sellers, designed to make B2B selling as user-friendly as possible without sacrificing power and flexibility

Auror

Auror

auror.co

The platform for retailers focused on improving safety, productivity, and profitability. Auror is used by leading Loss Prevention teams in thousands of stores.

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixably is a cloud-based service management software that helps you automate repair processes. We automate 80% of the repair workflow so that you can reduce your turnaround times, improve service experience, and increase customer satisfaction levels. Our smart workflows, based on millions of repairs...

PayRange

PayRange

payrange.com

With PayRange, you can make each consumer touchpoint the ultimate experience. Accepting mobile payment is just the beginning. An app-based service opens up new doors to streamline operations, increase sales, and drive consumer loyalty.

EQL

EQL

eql.com

EQL is an end-to-end commerce solution to help brands create unforgettable launch experiences for their in-demand products, while giving fans easier access to the products they're passionate about. For too long e-commerce technology hasn’t held up to the demand of the hottest products and experience...

Bitreport

Bitreport

bitreport.app

Bitreport дозволяє компаніям оптимізувати операційну ефективність і забезпечити узгоджену взаємодію з клієнтами в усіх своїх мережах.

Action Card

Action Card

actioncardapp.com

Мобільний додаток Action Card оцифровує перевірки та контрольні списки ваших магазинів, допомагаючи оптимізувати роботу. Економте час на відвідування та належним чином дотримуйтеся стандартів бренду.

Pazo

Pazo

gopazo.com

Відкрийте для себе Pazo: революція в управлінні роздрібними операціями Розкрийте весь потенціал ваших роздрібних операцій за допомогою Pazo, передового завдання та програмного забезпечення для керування SOP, якому довіряють тисячі клієнтів у всьому світі. Отримайте неперевершену видимість у своїх то...

Zenput

Zenput

zenput.com

Тепер Zenput є частиною Crunchtime – провідного програмного забезпечення для керування операціями для брендів ресторанів із кількома підрозділами та операторів громадського харчування. Zenput — це платформа виконання операцій, яка використовується такими брендами, як Chipotle, Domino's, Sweetgreen, ...

Jolt

Jolt

jolt.com

Jolt — це програмне забезпечення для виконання операцій, доступне на смартфонах і планшетах, яке допомагає ресторанам, підприємствам роздрібної торгівлі, гостинного бізнесу та іншим підприємствам досягти підзвітності команди, відповідності вимогам цифрової безпеки харчових продуктів і підвищити ефек...

PlanoHero

PlanoHero

planohero.com

PlanoHero — сервіс для автоматизації процесу створення планограм від створення планограм до контролю викладки в магазині

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