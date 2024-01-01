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Програмне забезпечення для роздрібних цін - Найпопулярніші застосунки - Австрія
Програмне забезпечення роздрібного ціноутворення дозволяє компаніям визначати, керувати та аналізувати оптимальні стратегії ціноутворення для своїх продуктів, підвищуючи прибутковість, продажі та утримання клієнтів. Використовуючи штучний інтелект (AI) і прогнозну аналітику, це програмне забезпечення може рекомендувати найкращі ціни для кожного продукту залежно від місця розташування чи сезону. Це також допомагає оцінити історичні та майбутні наслідки цінових рішень, дозволяючи роздрібним торговцям розробляти розумні стратегії ціноутворення. Ці рішення допомагають створювати початкові прайс-листи та забезпечувати динамічне ціноутворення, адаптоване до розташування магазину та демографічних показників. Інструменти роздрібного ціноутворення часто інтегруються з роздрібними POS-системами, системами управління роздрібною торгівлею та програмним забезпеченням роздрібних операцій для збору даних про зміни цін. Крім того, деякі інструменти підключаються до систем ERP, програмного забезпечення для ринків і платформ електронної комерції для оновлення цін у реальному часі.
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DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...
Priceva
priceva.com
Відповідність MAP і моніторинг цін конкурентів. Priceva допомагає роздрібним торговцям і брендам відстежувати ціни, стан запасів і знижки. 1. Порівняйте ціни на ідентичні продукти з цінами конкурентів майже в реальному часі. 2. Аналізуйте дані за категоріями, брендами, регіонами в панелі інтерфейс...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі обробки даних, наскрізній автоматизації та і...
Pricechecker
pricechecker.ai
Pricechecker — це найкращий інструмент моніторингу конкурентів, який допомагає продавцям електронної комерції стежити за цінами конкурентів, акціями та порівнянням запасів їхніх продуктів і приймати кращі рішення щодо ціноутворення. Як прайсчекер допомагає роздрібним торговцям - Історія ціноутворенн...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення роздрібного ціноутворення, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та ана...
Disivo
disivo.com
Знайдіть відповідну ціну для своїх продуктів електронної комерції. Удосконаліть свою стратегію ціноутворення електронної комерції та дозвольте своїй маржі зростати. Використовуйте алгоритми на основі штучного інтелекту та настроювані стратегії, щоб керувати цінами на ваші продукти у ваших онлайн-маг...
Pricefy
pricefy.io
Почніть стежити за цінами своїх конкурентів за допомогою Pricefy, це так просто! Додайте URL-адресу свого конкурента, а Pricefy зробить все інше, витягнувши всі доступні дані про продукт, як-от зображення, ціну, запаси/наявність і валюту. Якщо ви не будете витрачати час на додавання всіх URL-адрес в...
First Insight
firstinsight.com
First Insight пропонує платформу прийняття рішень наступного покоління, яка дає змогу дизайнерам, продавцям, бренд-менеджерам, покупцям і командам маркетингу відповідати на ключові запитання, з якими вони стикаються щодня, залучаючи споживачів за допомогою цифрових опитувань, спеціально розроблених ...
MakerSights
makersights.com
MakerSights — це єдиний робочий простір для керування асортиментом, який дає змогу роздрібним брендам використовувати орієнтований на споживачів підхід до стратегії продукту та дозволяє їм створювати більше продуктів, які подобаються людям, і менше того, що їм не подобається. Робочий простір MakerSi...
Peak
peak.ai
Peak – це компанія зі штучного інтелекту, яка надає платформу, програми та послуги, щоб допомогти компаніям використовувати потенціал ШІ для збільшення доходів, збільшення прибутку та підвищення ефективності. Хмарна платформа штучного інтелекту від Peak надає широкий набір функцій, який дозволяє те...
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime — це надійне та зручне рішення SaaS, ретельно розроблене власником веб-магазину для таких власників, як ви. Це як мати доброзичливого цифрового помічника, який старанно стежить за вашим веб-магазином і конкурентами, надаючи вам цінні відомості, щоб переконатися, що ваш онлайн-магазин за...
SemanticForce
semanticforce.ai
SemanticForce — це об’єднана платформа медіа, електронної комерції та обслуговування клієнтів, що базується на глибокому семантичному та візуальному аналізі. Наша концепція 360 Market View містить новини, соціальні мережі, огляди, ціни, рекламу та дані про загрози в одній потужній екосистемі. Seman...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo є постачальником рішень для аналітики електронної комерції для онлайн-магазинів і брендів. Вона спеціалізується на моніторингу та автоматизації цін для електронних магазинів і рішеннях DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) для виробників. Dealavo співпрацює з компаніями на 32...
ParityDeals
paritydeals.com
Оптимізуйте ціноутворення та рекламні акції за допомогою ParityDeals API Наш API пропонує доступ у режимі реального часу до нашої повної бази даних про ціни залежно від місця розташування, фестивалі тощо, що полегшує вам покращення функціональності вашого продукту та пропонує користувачам бездоганн...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC була піонером на конкурентному ринку даних, забезпечуючи вилучення та аналіз веб-даних для клієнтів у багатьох галузях туризму та роздрібної торгівлі. QL2 забезпечує справжню конкурентну перевагу завдяки збору даних на вимогу, моніторингу цін, оптимізації асортименту, відповідності...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge — це програмне забезпечення для оптимізації та керування цінами, яке використовується для розширеного встановлення цін у різних галузях промисловості. Інструмент допоможе вам знайти можливості покращення ціни, виміряти ефективність ціни та надає чіткий огляд впливу ціноутворення з часом за...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve — це ваша штаб-квартира ціноутворення електронної комерції. Ми допомагаємо компаніям електронної комерції зрозуміти своїх конкурентів і використовувати ціну для підвищення ефективності продажів. Наші клієнти довіряють BlackCurve для відстеження цін конкурентів, аналізу цін і динамічного ц...
Prisync
prisync.com
Підприємства малого та середнього бізнесу, які входять до списку Fortune 500, покладаються на дані Prisync для отримання детального аналізу на рівні C і виконання своєї гри A, щоб збільшити зростання продажів і норми прибутку в середньому більш ніж на 20% менш ніж за тижневу вартість кави. Наша 5-зі...
Skuuudle
skuuudle.com
Skuuudle — це найточніша служба аналізу цін і продуктів, яка дає змогу відстежувати цінові стратегії ваших конкурентів і приймати виграшні цінові рішення. Ціноутворюючі команди використовують Skuuudle, щоб запропонувати справедливі ціни своїм клієнтам, не залишаючи маржу на столі випадково. Skuuudle...