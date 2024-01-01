Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Роздрібні POS системи - Найпопулярніші застосунки - Обʼєднані Арабські Емірати
Програмне забезпечення роздрібної торгівлі (POS) пропонує інтуїтивно зрозумілий інструмент як для співробітників, так і для клієнтів, оптимізуючи роздрібні транзакції у фізичних місцях, таких як магазини та виставкові зали. За допомогою програмного забезпечення POS працівники роздрібної торгівлі можуть швидко отримувати доступ до інформації про продукт, створювати замовлення на продаж, обробляти платежі та видавати квитанції. Така ефективність дозволяє співробітникам обробляти більше транзакцій за менший час, скорочуючи час очікування клієнтів на касі. Крім того, програмне забезпечення POS може надавати клієнтам інформацію про наявність товару та ціни. Менеджери роздрібної торгівлі можуть використовувати програмне забезпечення POS для моніторингу транзакцій і аналізу даних про продажі чи запаси, таких як обсяг, сума та частота. Розширені POS-рішення також можуть містити функції для керування запасами або профілями клієнтів. Як правило, програмне забезпечення POS встановлюється на спеціалізоване апаратне забезпечення, призначене для цієї мети, яке містить тактильні екрани, які спрощують навігацію. POS-рішення все частіше доступні на мобільних пристроях, таких як планшети чи смартфони. Для досягнення максимальної ефективності програмне забезпечення POS інтегрується з ERP або системами управління запасами для обміну даними про продукти, із системами CRM для отримання інформації про клієнтів та з іншими роздрібними рішеннями, такими як ланцюг постачання та логістика. Важливо зауважити, що програмне забезпечення POS відрізняється від програмного забезпечення електронної комерції, яке використовується виключно для онлайн-продажів.
Запит на новий застосунок
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронн...
Appetize.io
appetize.io
Онлайн веб-симулятори iOS і емулятори Android. Запускайте iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, мобільні програми у своєму браузері за допомогою HTML5 і Javascript.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...
Kyte
kyteapp.com
За допомогою програми й системи POS від Kyte ви можете керувати продажами, запасами та клієнтами зі свого телефону чи планшета. Отримайте безкоштовно!
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
SpotOn
spoton.com
SpotOn — одна з найбільш швидкозростаючих компаній, що займаються програмним забезпеченням і оплатою, що надає технології та підтримку, які допомагають місцевим підприємствам — і людям, які ними керують — досягти успіху на власних умовах. SpotOn, відомий своєю гнучкою хмарною технологією та персонал...
Yoco
yoco.com
Приймайте всі основні картки за допомогою улюблених карткових автоматів SA. Мобільний і з підтримкою крана. ... Продавайте товари онлайн, створюючи та надсилаючи цифрові рахунки-фактури за допомогою Yoco Link.
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS — це універсальна ресторанна платформа, яка допомагає підприємствам гостинності спростити, масштабувати та надавати клієнтам винятковий досвід. Власники ресторанів можуть зрозуміти свій бізнес за допомогою детальних звітів за лічені хвилини, визначити найбільш продавані пун...
Clover
clover.com
Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.
MOKA POS
mokapos.com
Moka – компанія мобільних технологій, яка надає хмарні рішення для торгових точок і платіжні рішення, що дає змогу малим і середнім підприємствам краще продавати та розвиватися. Наразі Moka представлена в понад 100 містах Індонезії з понад 35 000 продавців і на сьогоднішній день отримала понад 30 ...
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD є постачальником хмарного, орієнтованого на iPad програмного забезпечення для торгових точок і управління запасами для роздрібної торгівлі, зосередженого на роботі кількох магазинів. Ми надаємо повністю інтегровану функціональність інтерфейсу та бек-офісу для ваших магазинів, складів і шта...
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS — це революційна система торгових точок для WooCommerce. Створений спеціально для фізичних магазинів, Oliver дозволяє повністю інтегрувати ваш WooCommerce і фізичні магазини. Завдяки єдиній базі даних і платформі ще ніколи не було так просто продавати продукти з вашого звичайного магазину...
RepairShopr
repairshopr.com
Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.
EasyStore
easystore.co
Уніфікована комерційна платформа, яка допомагає вам продавати як онлайн, так і особисто (в роздріб). Ми спрощуємо ваш процес продажів у всіх каналах, включаючи інтернет-магазин, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, реферальну програму тощо. Ви можете керувати всіма продуктами, замовленнями, ...
Modisoft
modisoft.com
Modisoft спрощує керування роздрібною торгівлею та рестораном, об’єднуючи основні функції, такі як банківські операції, інвентаризація, продажі та керування персоналом, у єдину зручну платформу. Скористайтеся перевагами відстеження продажів у режимі реального часу, комплексного контролю запасів і де...
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS — це просте та потужне програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану. POS-програмне забезпечення для роздрібної торгівлі/ресторану надає широкий спектр послуг, включаючи управління запасами, лояльність клієнтів і бухгалтерський облік.
PosBytz
posbytz.com
Ваше хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею «все в одному». Наше комплексне хмарне програмне забезпечення для керування ресторанами та роздрібною торгівлею є ідеальним рішенням для спрощення ваших бізнес-операцій. За допомогою нашого простого у використанні ...
Paymash
paymash.com
Керуйте своїм бізнесом з однієї центральної платформи. Почніть продавати у своєму магазині, онлайн або створюйте та надсилайте рахунки-фактури.
Olsera.com
olsera.com
Olsera — це більше, ніж просто точка продажу (POS). Завдяки універсальній касовій програмі, зручній для ММСП, ми тут, щоб надати повне рішення від початку до кінця для підтримки кожного кроку вашого бізнесу. Давай, готуйся рухатися вперед разом з Olsera!
Simply POS
simplypos.com
Платформа автоматизації торгових точок, електронної комерції та роздрібних магазинів на основі штучного інтелекту для бізнесу від 1 до 101 магазину
Epos Now
eposnow.com
Epos Now працює майже з усім обладнанням POS. Програмне забезпечення Epos Now ідеально підходить як для роздрібної торгівлі, так і для гостинного бізнесу, масштабується від одного пристрою до багатьох.
Selldone
selldone.com
Selldone, новаторська сила в області платформи електронної комерції, має штаб-квартиру в жвавому технологічному центрі, що відображає його інноваційний дух. Створена з місією оптимізації онлайн-ділових операцій, Selldone швидко розширила свій охоплення та вплив. Компанія, яка характеризується віддан...
POSApt
posapt.au
POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS — це безкоштовне програмне забезпечення POS (точка продажу), розроблене Intuition Systems для вашого ресторану, роздрібних магазинів, кафе, барів, пекарень, кав’ярень, бакалійних магазинів, салонів і спа-центрів, автомийки, фуд-трака та піцерії. Використовуйте систему продажу IVEPOS замість к...
uniCenta
unicenta.com
Використовується тисячами роздрібних продавців, барів, кафе, ресторанів і магазинів по всьому світу. Доступні безкоштовні та недорогі послуги підтримки. Отримати останні завантаження та інформацію"
Imonggo
imonggo.com
Imonggo чудово підходить для малого та середнього роздрібного бізнесу.
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
Tactill
tactill.com
TacTill — це інноваційний стартап, який спеціалізується на переведенні в готівку в магазині. Tactill був розроблений, щоб полегшити ваше життя та дозволити вам продавати більше та простіше.
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS дозволяє скористатися наявними технологіями, враховуючи вподобання клієнтів і вимоги до площі магазину.
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або к...
Heartland
heartland.us
IntechOpen є провідним світовим видавцем журналів і книг у сферах науки, технологій і медицини. Ми є кращим вибором понад 60 000 авторів у всьому світі.
Easyops
easyops.in
Easyops пропонує хмарне багатоканальне програмне забезпечення для роздрібної торгівлі для керування замовленнями та запасами, поверненням і платежами та виставленням рахунків для податку на товари та послуги Індії. Наші продукти EasyOps і EasyGST дозволяють автоматизувати та спростити роздрібні опер...