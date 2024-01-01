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Програмне забезпечення для управління роздрібною торгівлею - Найпопулярніші застосунки - Ботсвана
Програмне забезпечення для керування роздрібною торгівлею, також відоме як система керування роздрібною торгівлею (RMS), — це комплексна платформа, розроблена для підтримки щоденної роботи роздрібного магазину чи мережі. Це програмне забезпечення об’єднує різноманітні модулі для керування та купівлі запасів, обробки транзакцій клієнтів, планування змін працівників, відстеження фінансів тощо. RMS допомагає роздрібним торговцям оптимізувати всі операції магазину, від закупівель і продажів до бек-офісної діяльності, як-от бухгалтерія та кадри. Надаючи уніфіковане джерело правдивих даних для всіх роздрібних даних, платформа покращує співпрацю між різними відділами. Мобільні версії програмного забезпечення дозволяють використовувати його в кількох місцях, наприклад у магазинах чи складах. Хоча всі співробітники роздрібної торгівлі можуть скористатися цим інструментом, він особливо цінний для керівників і керівників, які контролюють і координують операції в різних бізнес-функціях.
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Clover
clover.com
Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD є постачальником хмарного, орієнтованого на iPad програмного забезпечення для торгових точок і управління запасами для роздрібної торгівлі, зосередженого на роботі кількох магазинів. Ми надаємо повністю інтегровану функціональність інтерфейсу та бек-офісу для ваших магазинів, складів і шта...
RepairShopr
repairshopr.com
Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.
RepairDesk
repairdesk.co
Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
SULTS
sults.com.br
SULTS має все необхідне для управління комунікаціями, залучення ваших співробітників, забезпечення якості вашого бізнесу, підвищення продуктивності та керування всіма повсякденними справами.
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store включає в себе набір універсальних комерційних рішень, які можна налаштувати відповідно до потреб будь-якого роздрібного продавця та виходять далеко за межі точки продажу. Інтегруйте можливості керування пропозиціями та лояльністю, щоб винагороджувати своїх найкращих покупців і зм...
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
Inverge
invergehq.com
Inverge — це наскрізне програмне забезпечення для керування роздрібною торгівлею, яке дозволяє брендам, роздрібним торговцям і дропшипперам керувати запасами, оптовими відносинами, продажами та виконанням за допомогою однієї потужної платформи. Розвиток потенціалу вашого бізнесу полягає в покращенні...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — це багатофункціональне програмне забезпечення для управління торговельними центрами та аналітики роздрібної торгівлі, яке революціонізує спосіб управління своїми активами. Наші інноваційні функції створені для вирішення унікальних завдань галузі роздрібної торгівлі, забезпечуючи приб...
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або к...
Heartland
heartland.us
IntechOpen є провідним світовим видавцем журналів і книг у сферах науки, технологій і медицини. Ми є кращим вибором понад 60 000 авторів у всьому світі.
Yungas
yungas.com.br
Централізуйте всі процеси вашої франчайзингової мережі на єдиній платформі, щоб не було втрати інформації, переробки чи відсутності контролю. Система підходить для LGPD. Yungas об’єднує основні модулі для управління франшизою, такі як: зв’язок, фінансова ефективність, управління та розподіл матеріал...