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Програмне забезпечення для управління роздрібною торгівлею - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для керування роздрібною торгівлею, також відоме як система керування роздрібною торгівлею (RMS), — це комплексна платформа, розроблена для підтримки щоденної роботи роздрібного магазину чи мережі. Це програмне забезпечення об’єднує різноманітні модулі для керування та купівлі запасів, обробки транзакцій клієнтів, планування змін працівників, відстеження фінансів тощо. RMS допомагає роздрібним торговцям оптимізувати всі операції магазину, від закупівель і продажів до бек-офісної діяльності, як-от бухгалтерія та кадри. Надаючи уніфіковане джерело правдивих даних для всіх роздрібних даних, платформа покращує співпрацю між різними відділами. Мобільні версії програмного забезпечення дозволяють використовувати його в кількох місцях, наприклад у магазинах чи складах. Хоча всі співробітники роздрібної торгівлі можуть скористатися цим інструментом, він особливо цінний для керівників і керівників, які контролюють і координують операції в різних бізнес-функціях.

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Clover

Clover

clover.com

Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.

ERPLY

ERPLY

erply.com

Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!

RepairShopr

RepairShopr

repairshopr.com

Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.

OpenWrench

OpenWrench

useopenwrench.com

OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...

Epicor

Epicor

epicor.com

Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...

RepairDesk

RepairDesk

repairdesk.co

Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу

SULTS

SULTS

sults.com.br

SULTS has everything you need to manage communication, engage your employees, ensure the quality of your business, increase productivity and manage all day-to-day activities.

Inverge

Inverge

invergehq.com

Inverge is an end-to-end retail management software enabling brands, retailers, and dropshippers to manage inventory, wholesale relationships, sales, and fulfillment through one powerful platform. Reaching your business’ potential is about improving the knowledge, skill sets, and tools that work tog...

NCR Voyix

NCR Voyix

ncrvoyix.com

NCR Advanced Store encompasses a suite of omnicommerce solutions that can be tailored to match any retailer's needs and that goes far beyond the point of sale. Integrate offer and loyalty management capabilities to reward your best shoppers and keep them coming back for more. Use sales engagement so...

Retail Report

Retail Report

retailreport.com

Retail Report — це багатофункціональне програмне забезпечення для управління торговельними центрами та аналітики роздрібної торгівлі, яке революціонізує спосіб управління своїми активами. Наші інноваційні функції створені для вирішення унікальних завдань галузі роздрібної торгівлі, забезпечуючи приб...

HitPay

HitPay

hitpayapp.com

Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...

LOU

LOU

evosus.com

LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або к...

RetailOps

RetailOps

retailops.com

RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen є провідним світовим видавцем журналів і книг у сферах науки, технологій і медицини. Ми є кращим вибором понад 60 000 авторів у всьому світі.

Yungas

Yungas

yungas.com.br

Система керування та зв’язку для великих мереж, піонер і лідер у успіху клієнтів. Схвалено СМЗТО та Камінь!

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