Програмне забезпечення для управління роздрібною торгівлею - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для керування роздрібною торгівлею, також відоме як система керування роздрібною торгівлею (RMS), — це комплексна платформа, розроблена для підтримки щоденної роботи роздрібного магазину чи мережі. Це програмне забезпечення об’єднує різноманітні модулі для керування та купівлі запасів, обробки транзакцій клієнтів, планування змін працівників, відстеження фінансів тощо. RMS допомагає роздрібним торговцям оптимізувати всі операції магазину, від закупівель і продажів до бек-офісної діяльності, як-от бухгалтерія та кадри. Надаючи уніфіковане джерело правдивих даних для всіх роздрібних даних, платформа покращує співпрацю між різними відділами. Мобільні версії програмного забезпечення дозволяють використовувати його в кількох місцях, наприклад у магазинах чи складах. Хоча всі співробітники роздрібної торгівлі можуть скористатися цим інструментом, він особливо цінний для керівників і керівників, які контролюють і координують операції в різних бізнес-функціях.
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Clover
clover.com
Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.
ERPLY
erply.com
Erply пропонує онлайн-системи програмного забезпечення для торгових точок і роздрібної торгівлі. Почніть забезпечувати кращий досвід клієнтів за допомогою хмарних POS-рішень Erply вже сьогодні!
RepairShopr
repairshopr.com
Програмне забезпечення для ремонтних майстерень, яке надає вам рахунки-фактури, оформлення квитків, POS, регулярні рахунки-фактури, виставлення рахунків і CRM для майстерень з ремонту комп’ютерів тощо.
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench робить обслуговування об’єктів вашого бізнесу простішим і прозорішим, ніж будь-коли. Створюйте та відправляйте робочі замовлення, відстежуйте останній статус поточної роботи та затверджуйте рахунки-фактури для оплати — і все це, не відходячи від телефону. Зробіть фотографії проблеми або...
Epicor
epicor.com
Система ERP Epicor — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентари...
RepairDesk
repairdesk.co
Універсальне програмне забезпечення для керування ремонтною майстернею Хмарне програмне забезпечення для ремонтної майстерні точки продажу №1 для керування та розвитку вашого ремонтного бізнесу
SULTS
sults.com.br
SULTS has everything you need to manage communication, engage your employees, ensure the quality of your business, increase productivity and manage all day-to-day activities.
Inverge
invergehq.com
Inverge is an end-to-end retail management software enabling brands, retailers, and dropshippers to manage inventory, wholesale relationships, sales, and fulfillment through one powerful platform. Reaching your business’ potential is about improving the knowledge, skill sets, and tools that work tog...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store encompasses a suite of omnicommerce solutions that can be tailored to match any retailer's needs and that goes far beyond the point of sale. Integrate offer and loyalty management capabilities to reward your best shoppers and keep them coming back for more. Use sales engagement so...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — це багатофункціональне програмне забезпечення для управління торговельними центрами та аналітики роздрібної торгівлі, яке революціонізує спосіб управління своїми активами. Наші інноваційні функції створені для вирішення унікальних завдань галузі роздрібної торгівлі, забезпечуючи приб...
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
LOU
evosus.com
LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або к...
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
Heartland
heartland.us
IntechOpen є провідним світовим видавцем журналів і книг у сферах науки, технологій і медицини. Ми є кращим вибором понад 60 000 авторів у всьому світі.
Yungas
yungas.com.br
Система керування та зв’язку для великих мереж, піонер і лідер у успіху клієнтів. Схвалено СМЗТО та Камінь!