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Роздрібне програмне забезпечення IoT - Найпопулярніші застосунки - Бенін
Роздрібне програмне забезпечення IoT допомагає налаштовувати, керувати та контролювати пристрої Інтернету речей (IoT), які використовуються в роздрібних торговельних середовищах. Ця розумна технологія дозволяє менеджерам роздрібної торгівлі та власникам магазинів оптимізувати використання ресурсів, зменшити витрати та покращити умови для працівників і клієнтів, а також генерувати цінні дані про роботу магазину та відвідувачів. Роздрібні рішення IoT часто включають спеціалізоване обладнання, розроблене для роздрібних налаштувань і можуть синхронізуватися з іншими підключеними пристроями, або попередньо налаштованими для IoT, або підключеними через датчики сторонніх розробників. Роздрібне програмне забезпечення IoT може мати або інтегруватися з іншими рішеннями, пов’язаними з IoT, такими як платформи IoT і програмне забезпечення для керування пристроями IoT. Багато з цих рішень також пропонують можливості, подібні до програмного забезпечення для аналітики роздрібної торгівлі, програмного забезпечення для роздрібних операцій і програмного забезпечення для управління роздрібним бізнесом, і можуть інтегруватися з цими інструментами для обміну даними, забезпечуючи єдиний підхід до управління роздрібними активами та оптимізації магазину.
Запит на новий застосунок
Verizon
verizon.com
Verizon — американський оператор бездротової мережі, який раніше діяв як окремий підрозділ Verizon Communications під назвою Verizon Wireless.
OpSense
opsense.com
OpSense — це платформа Інтернету речей (IoT), створена для моніторингу безпечності харчових продуктів і якості в галузях роздрібної торгівлі та громадського харчування. Платформа OpSense відстежує температуру, вологість, відкриті двері, умови HVAC тощо. OpSense допомагає запобігти втраті запасів, пі...
Roambee
roambee.com
Roambee пропонує перевірено кращу видимість ланцюга постачання на вимогу для своєчасної, повної доставки вантажів і активів у будь-яку точку світу. Понад 300 підприємств покращують взаємодію з клієнтами, рівень обслуговування, якість продукції, грошові цикли, ефективність бізнесу та сталість за допо...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud — це комплексна технологічна платформа роздрібної торгівлі, призначена для підтримки мережевих магазинів і брендів. Платформа надає набір основних і додаткових програм, які допомагають компаніям автоматизувати та оптимізувати різні аспекти своєї діяльності. Основні програми, які ...
Zippin
getzippin.com
Zippin розробив технологію без каси наступного покоління, яка дозволяє роздрібним торговцям швидко розгортати безпроблемні покупки у своїх магазинах. Запатентований підхід Zippin використовує штучний інтелект, машинне навчання та технологію злиття сенсорів, щоб створити найкращу взаємодію з спожива...