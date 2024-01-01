Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Роздрібне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Кот-дʼІвуар Найпопулярніші Нещодавно додані

Аналіз роздрібної торгівлі збільшує доходи та операційну діяльність роздрібних торговців, надаючи аналітику та розширену аналітику. Це програмне забезпечення збирає, обробляє та аналізує дані з різних джерел, включаючи внутрішні системи, як-от платформи електронної комерції, зовнішні джерела, як-от ринки електронної комерції, і галузеві порівняльні дані від третіх сторін. Дані збираються за допомогою процесів інтеграції, аналізу та аналізу. Штучний інтелект і машинне навчання використовуються для очищення та аналізу даних для конкурентної розвідки, аналізу ринку, захисту бренду та оптимізації цін. Програмне забезпечення роздрібної торгівлі використовується роздрібними продавцями, які продають в Інтернеті, у магазині та через дистриб’юторські мережі, і хоча воно особливо поширене в секторі споживчих упакованих товарів (CPG) через великий обсяг продуктів і транзакцій, воно також може принести користь іншим типам роздрібних торговців.