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Роздрібне програмне забезпечення Intelligence - Найпопулярніші застосунки - Сен-Бартелемі
Аналіз роздрібної торгівлі збільшує доходи та операційну діяльність роздрібних торговців, надаючи аналітику та розширену аналітику. Це програмне забезпечення збирає, обробляє та аналізує дані з різних джерел, включаючи внутрішні системи, як-от платформи електронної комерції, зовнішні джерела, як-от ринки електронної комерції, і галузеві порівняльні дані від третіх сторін. Дані збираються за допомогою процесів інтеграції, аналізу та аналізу. Штучний інтелект і машинне навчання використовуються для очищення та аналізу даних для конкурентної розвідки, аналізу ринку, захисту бренду та оптимізації цін. Програмне забезпечення роздрібної торгівлі використовується роздрібними продавцями, які продають в Інтернеті, у магазині та через дистриб’юторські мережі, і хоча воно особливо поширене в секторі споживчих упакованих товарів (CPG) через великий обсяг продуктів і транзакцій, воно також може принести користь іншим типам роздрібних торговців.
Запит на новий застосунок
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Bright Data
brightdata.com
Як аналітичний продукт Bright Data, ми використовуємо неперевершений масштаб, технологію та глобальне охоплення найбільшої у світі платформи збору даних. Наш унікальний доступ дає змогу брендам і роздрібним торговцям усіх типів отримувати вичерпну інформацію в режимі реального часу про онлайн-ринки ...
Repsly
repsly.com
Роздрібна платформа Repsly є рушійною силою найефективніших у світі відділів мерчандайзингу та продажів на місцях. Від брендів до брокерів, Repsly надає командам RetEx дані та інструменти, необхідні їм для досягнення найбільшого можливого впливу в цій галузі щодня. Для керівників регіональних груп і...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Scan Unlimited
scanunlimited.com
Джерело швидше. Джерело розумніше. ScanUnlimited — це найшвидший спосіб для оптовиків знайти високоприбуткові продукти з високим попитом без клопоту шукати аркуші товарів. Швидкий пошук виграшних продуктів за допомогою інтуїтивно зрозумілого, простого у використанні програмного забезпечення оптової ...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon — це відзначена нагородами багатоканальна платформа автоматизації маркетингу, яка дає рішення для кожного роздрібного продавця: як надіслати правильне повідомлення в потрібний час із потрібним вмістом кожному відвідувачу. Це дає змогу як індивідуальним магазинам, так і корпоративним ро...
Premise
premise.com
Premise — це платформа даних і аналітики, яка надає особам, які приймають рішення, доступну інформацію в реальному часі. Завдяки поєднанню потужності глобальної мережі місцевих учасників із провідною в галузі наукою про дані та машинним навчанням Premise є «Джерелом основної правди».
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повнофункціональною комерційною платформою для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаці...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...
Crisp
gocrisp.com
Crisp об’єднує та аналізує дані про роздрібну торгівлю в усьому ланцюжку постачання, надаючи CPG брендам реальну практичну інформацію в режимі реального часу, щоб підтримувати запаси на полицях, зменшувати відходи та стрімко підвищити прибутковість. Платформа відкритих даних Crisp з’єднує постачальн...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette допомагає компаніям FMCG створювати продукти, які виграють споживачів, використовуючи штучний інтелект і машинне навчання. Запатентована технологія Ai Palette визначає споживчі тенденції в реальному часі, розкриває споживчі мотиви та мотивацію, а також допомагає створювати концепції проду...
refive
refive.io
Refive дає змогу роздрібним торговцям легко збирати дані про клієнтів у магазині, щоб підвищити залученість і утримати клієнтів за допомогою розумних цифрових чеків. Команди відділу роздрібної торгівлі, маркетингу та електронної комерції використовують refive як платформу для збору даних клієнтів, з...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched — це ринкова розвідка SaaS, керована ШІ. Ми надаємо детальну інформацію про ринок, зокрема ювелірні вироби та моду. Наша платформа використовує моделі штучного інтелекту, щоб пропонувати інформацію про ринок у реальному часі, дозволяючи брендам приймати стратегічні рішення на основі даних. ...
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike — це платформа для керування відрахуваннями, яка дає змогу постачальникам легко виявляти та відшкодовувати відрахування від роздрібних продавців, одночасно запобігаючи втратам доходу в ланцюжку поставок. SupplyPike допомагає фінансам, ланцюгам постачання та клієнтським командам у 500 пров...
SoundCommerce
soundcommerce.com
SoundCommerce було засновано в Сіетлі в 2018 році Amazon і ветеранами цифрової комерції, які вірять, що кожна організація повинна мати можливість «думати і діяти як Amazon». SoundCommerce — це роздрібна платформа даних, яка прискорює розвиток бізнесу та даних, щоб ви могли приймати рішення, які приз...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix — це повна платформа аналітики даних для роздрібних торговців, яка має надавати можливість роздрібним торговцям отримувати цінність своїх даних. Ми обробляємо та зберігаємо дані про продажі, робочу силу та клієнтів, використовуючи сучасні технології сховищ даних. Наші інформаційні панел...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics надає вам єдине джерело даних про продажі, щоб ви могли швидше приймати кращі рішення для свого бізнесу. Прогнозуйте, плануйте та виконуйте з точністю, щоб збільшити продажі, оптимізувати запаси та розвинути стратегічні відносини з покупцями. За допомогою SPS Analytics ви отри...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights забезпечує виробникам і роздрібним торговцям бачення багатоканальної поведінки споживачів, включаючи перемикання брендів і каналів, проникнення домогосподарств і профілі покупців на зручній платформі. Numerator Insights пропонує понад 35 гнучких звітів, щоб надавати швидші та дета...
Style Arcade
stylearcade.com
Для брендів моди та одягу, які хочуть розвиватися швидше, Style Arcade — це аналітична платформа роздрібної торгівлі, яка перетворює мерчандайзинг на конкурентну перевагу.Замість того, щоб покладатися на недоступні системи; ручні процеси; і ненадійні прогнози – Style Arcade розблоковує дані про тов...
Noogata
noogata.com
Платформа електронної комерції зі штучним інтелектом Noogata надає CPG і цифровим брендам стратегічні ідеї та конкурентну розвідку, щоб перевершити конкурентів на Amazon. Завдяки потужному помічнику розвитку штучного інтелекту професіоналам або командам електронної комерції тепер легко виявляти й от...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизує аналіз даних для магазинів електронної комерції на Shopify, допомагаючи брендам отримувати більше важливих 2-х і 3-х покупок від своїх клієнтів. Платформа надає повний набір показників і звітів, орієнтованих на утримання, які легко доступні у візуальному форматі для всіх зацікавлени...
Glew
glew.io
Glew надає багатоканальну бізнес-аналітику й аналітику для торговців електронною комерцією, цифрових агентств, роздрібних торговців і продавців B2B будь-якого розміру. Завдяки понад 150 інтеграціям Glew дозволяє переглядати всі ваші дані в одному місці та отримувати значущу інформацію для розвитку в...
Syndigo
syndigo.com
Syndigo — це перше хмарне рішення, створене спеціально для надання виняткового досвіду в організаціях, доменах і клієнтах. Наші рішення MDM, PIM, PXM, Digital Shelf Analytics, Syndication та Enhanced Content, а також найбільша доступна інтегрована мережа для розповсюдження вмісту, прискорюють успіх ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільню...
CartInsight
cartinsight.io
CartInsight курує мільйони онлайн-магазинів і надає вичерпну базу даних потенційних клієнтів електронної комерції в усьому світі з детальною інформацією про їхній трафік, галузь, використання технологій, ключових осіб, які приймають рішення, і багато іншого.
Dealavo
dealavo.com
Dealavo є постачальником рішень для аналітики електронної комерції для онлайн-магазинів і брендів. Вона спеціалізується на моніторингу та автоматизації цін для електронних магазинів і рішеннях DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) для виробників. Dealavo співпрацює з компаніями на 32...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC була піонером на конкурентному ринку даних, забезпечуючи вилучення та аналіз веб-даних для клієнтів у багатьох галузях туризму та роздрібної торгівлі. QL2 забезпечує справжню конкурентну перевагу завдяки збору даних на вимогу, моніторингу цін, оптимізації асортименту, відповідності...
Rockerbox
rockerbox.com
Rockerbox дає змогу маркетологам від запуску до масштабування, допомагаючи їм легко побачити та оцінити ефективність каналу. Ми створили нашу платформу для розумних маркетологів, щоб допомогти їм витрачати, аналізувати, масштабувати, тестувати та рекламувати розумніше. Rockerbox допоможе вам краще о...
Decile
decile.com
Використовуйте силу даних клієнтів, щоб стимулювати прибуток і зростання. Decile — це платформа даних про клієнтів і аналітика, яка допомагає роздрібним брендам рости прибутково, створювати більш лояльну клієнтську базу та оптимізувати стратегії щодо продуктів. Decile використовує просту структуру L...
Conjura
conjura.com
Прибуток на основі даних. Дозвольте Conjura оптимізувати ефективність вашої електронної комерції, позбувшись припущень за допомогою нашої системи рекомендацій. Дійте разом із Conjura, щоб зробити свій бізнес прибутковим.
Datasembly
datasembly.com
Datasembly надає доступ до мільярдів записів про ціни на продукти та роздрібні ціни з кожного магазину сотень роздрібних торговців. Наша власна технологічна платформа дозволяє вам отримувати (і ділитися) гіперлокальними цінами, акціями та інформацією про асортимент. Отримайте інформацію, необхідну в...