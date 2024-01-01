Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для роздрібної торгівлі - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для роздрібної торгівлі призначене для планування, керування та моніторингу діяльності в магазині в галузі споживчих упакованих товарів (CPG). Ці інструменти покращують співпрацю між компаніями CPG і роздрібними торговцями, спрямовані на оптимізацію продажів у магазинах і збільшення прибутків. Мерчендайзери, спеціалісти з маркетингу та працівники відділу продажів у сфері виробництва товарів і товарів використовують це програмне забезпечення для керування своїми продажами та маркетинговою діяльністю. Це програмне забезпечення може пропонуватися як окремий продукт або як комбінація різних рішень. Він часто інтегрується з програмним забезпеченням для управління просуванням торгівлі та роздрібними POS-системами, щоб забезпечити комплексний підхід до управління роздрібною торгівлею.