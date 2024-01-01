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Програмне забезпечення для роздрібної торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Аргентина
Програмне забезпечення для роздрібної торгівлі призначене для планування, керування та моніторингу діяльності в магазині в галузі споживчих упакованих товарів (CPG). Ці інструменти покращують співпрацю між компаніями CPG і роздрібними торговцями, спрямовані на оптимізацію продажів у магазинах і збільшення прибутків. Мерчендайзери, спеціалісти з маркетингу та працівники відділу продажів у сфері виробництва товарів і товарів використовують це програмне забезпечення для керування своїми продажами та маркетинговою діяльністю. Це програмне забезпечення може пропонуватися як окремий продукт або як комбінація різних рішень. Він часто інтегрується з програмним забезпеченням для управління просуванням торгівлі та роздрібними POS-системами, щоб забезпечити комплексний підхід до управління роздрібною торгівлею.
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Repsly
repsly.com
Роздрібна платформа Repsly є рушійною силою найефективніших у світі відділів мерчандайзингу та продажів на місцях. Від брендів до брокерів, Repsly надає командам RetEx дані та інструменти, необхідні їм для досягнення найбільшого можливого впливу в цій галузі щодня. Для керівників регіональних груп і...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi надає брендам споживчих товарів і оптовикам комплексну комерційну платформу B2B для послідовного управління всіма аспектами їхніх багатоканальних продажів. Надаючи вам змогу продавати більше, краще та швидше, наша платформа унікально поєднує електронну комерцію B2B, автоматизацію відділу про...
Promomash
promomash.com
Promomash — це єдина комплексна платформа управління просуванням для розвитку брендів CPG у роздрібній торгівлі. Плануйте, виконуйте, аналізуйте та оптимізуйте всі ваші рекламні акції роздрібної торгівлі, польові продажі та маркетингові заходи, а також демонстрації в магазинах в одному місці - і пер...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
GoSpotCheck від FORM дає змогу виїзним командам керувати ринковою діяльністю за допомогою єдиного мобільного рішення, яке поєднує в собі динамічне керування завданнями, найкраще в галузі розпізнавання зображень, фотозвіти, зв’язок із виїзними командами та розширені звіти – все це в одній простій у в...
VisitBasis
visitbasis.com
Мобільний додаток VisitBasis допомагає мерчендайзерам, аудиторам роздрібної торгівлі та командам маркетингу на місцях легко складати професійні звіти про роздрібну торгівлю. VisitBasis для Android є безкоштовним для команд з 10 або менше користувачів для проведення аудиту роздрібної торгівлі та огля...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye надає споживчим брендам повне рішення для відстеження, аналізу та покращення ефективності їх роботи в магазинах, використовуючи технології штучного інтелекту, інфрачервоного зв’язку та краудсорсингу, щоб допомогти їм досягти ідеальної роботи магазину. Оснастіть свій торговий персонал нашою п...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
Footmarks
footmarks.com
Footmarks допомагає найбільшим у світі брендам CPG отримати безпрецедентну видимість у своїх роздрібних продажах і рівнях відповідності. Від об’єктів і складів до роздрібної торгівлі Footmarks надає дієві дані для підвищення рівня виконання, збільшення продажів і зменшення відходів.
Bindy
bindy.com
Програмне забезпечення Bindy Retail Execution Software допомагає брендам роздрібної торгівлі та гостинності виконувати стандарти та програми вчасно, у повному обсязі, на кожному місці. Підвищення ефективності за допомогою індивідуальних контрольних списків, фотографій і підписів, а також замкнутого ...
Progress Retail
progressretail.com
Створено роздрібними торговцями – для роздрібних торговців. Справжній універсальний магазин для роздрібних операцій і навчання: забезпечує динамічне навчання, керування завданнями та комунікацію з компанією. Платформа досвіду співробітників (EXP) у комплекті з відомою роздрібною освітою в сферах нав...
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel надає єдине технологічне рішення для роздрібної торгівлі в магазині та онлайн, яким керують пристрасні експерти бренду. Оснащення кваліфікованих, пристрасних представників бренду потужною хмарною технологією дозволяє їм здійснювати інтелектуальну оптимізацію продажів як в електронній ко...
Skupos
skupos.com
Об’єднання індустрії роздрібної торгівлі – Skupos забезпечує розумнішу та прибутковішу роздрібну торгівлю, об’єднуючи незалежні магазини, бренди та дистриб’юторів на одній платформі.