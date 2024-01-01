Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Роздрібні розподілені системи керування замовленнями - Найпопулярніші застосунки - Беліз
Системи розподіленого керування роздрібними замовленнями (DOM) допомагають роздрібним торговцям обробляти замовлення через різні канали, як онлайн, так і офлайн. Ці системи допомагають роздрібним торговцям відповідати очікуванням клієнтів за допомогою своєчасних поставок, одночасно оптимізуючи виконання замовлень за мінімально можливих витрат. Керуючи та оптимізуючи весь процес виконання замовлення, системи DOM забезпечують видимість запасів у всьому ланцюжку постачання. Роздрібні системи DOM часто перетинаються з системами керування замовленнями (OMS), які зосереджуються на автоматизації завдань обробки замовлень, таких як транзакції, спілкування з клієнтами та послуги. Однак роздрібні системи DOM розширюють цю функціональність, увімкнувши багатоканальну маршрутизацію замовлень із використанням розширених правил на основі логіки для визначення найкращого місця виконання замовлення клієнта. Крім того, системи DOM легко інтегруються з системами ERP і платформами електронної комерції, ефективно керуючи поверненнями, обмінами та відшкодуваннями.
Запит на новий застосунок
ShipBob
shipbob.com
ShipBob — це глобальна платформа виконання замовлення, яка підтримує понад 7000 брендів електронної комерції з глобальною мережею з понад 30 центрів виконання завдань у США, Канаді, Великобританії, ЄС та Австралії. Ми фізично зберігаємо товари наших продавців, а потім підбираємо, пакуємо та відправл...
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
Flowspace
flow.space
Flowspace забезпечує незалежне виконання. Хмарне програмне забезпечення компанії OmniFlow забезпечує перегляд у режимі реального часу запасів, замовлень і активності виконання, централізуючи всі джерела замовлень на одній інформаційній панелі. Інтегрований у гнучку мережу з понад 150 центрів виконан...
easySales
easy-sales.com
easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...
PIPE17
pipe17.com
Pipe17 об’єднує комерційні компанії електронної комерції з розширюваним набором ринків, 3PL, фінансових систем і додатків SaaS для формування наскрізних автоматизованих операцій. Продавці отримують контроль і видимість на кожному етапі свого циклу виконання, можуть керувати потоками замовлень і запа...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — це універсальна платформа продажів на місцях для виробників, оптовиків і дистриб’юторів. Нам подобається думати про це як про комплексне рішення для управління продажами на місцях, управління взаємовідносинами з клієнтами та збору замовлень в одному. Skynamo дозволяє вашим відділам продажі...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну покупку як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.
Fillgoods
fillgoods.co
Повна система управління магазином що відповідає потребам онлайн-продавців Створюйте необмежену кількість магазинів Повний асортимент товарів за допомогою системи FB Live для створення автоматичних замовлень. Це робить кожен продаж легшим, ніж раніше.
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum — це оптова онлайн-система керування замовленнями для харчової промисловості та виробництва напоїв. Замовте безкоштовну демонстрацію, щоб дізнатися, як мобільні замовлення та платежі можуть сприяти розвитку вашого бізнесу.
ChannelApe
channelape.com
Стратегічне програмне забезпечення для управління запасами для торгівлі. Три основні продукти: 1. Статистика – інформаційна панель, звіти та сповіщення, створені для багатоканальних брендів. Точно знайте, що ви маєте, де і чому. Бізнес-аналітика, створена для комерції. Звіти про замовлення, виконанн...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — це глобальна платформа для розвитку багатоканальних роздрібних торговців. Керуйте всією комерційною операцією з однієї платформи. Завдяки більш ніж 100 інтеграціям (включно з такими популярними платформами, як Amazon, eBay, Shopify і Walmart), Linnworks покриває все, що вам потрібно – ві...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для і...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільню...
Peak
peak.ai
Peak – це компанія зі штучного інтелекту, яка надає платформу, програми та послуги, щоб допомогти підприємствам використовувати потенціал штучного інтелекту для збільшення доходів, збільшення прибутку та підвищення ефективності. Хмарна платформа штучного інтелекту від Peak надає широкий набір функц...