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Роздрібні розподілені системи керування замовленнями - Найпопулярніші застосунки - Австрія Найпопулярніші Нещодавно додані

Системи розподіленого керування роздрібними замовленнями (DOM) допомагають роздрібним торговцям обробляти замовлення через різні канали, як онлайн, так і офлайн. Ці системи допомагають роздрібним торговцям відповідати очікуванням клієнтів за допомогою своєчасних поставок, одночасно оптимізуючи виконання замовлень за мінімально можливих витрат. Керуючи та оптимізуючи весь процес виконання замовлення, системи DOM забезпечують видимість запасів у всьому ланцюжку постачання. Роздрібні системи DOM часто перетинаються з системами керування замовленнями (OMS), які зосереджуються на автоматизації завдань обробки замовлень, таких як транзакції, спілкування з клієнтами та послуги. Однак роздрібні системи DOM розширюють цю функціональність, увімкнувши багатоканальну маршрутизацію замовлень із використанням розширених правил на основі логіки для визначення найкращого місця виконання замовлення клієнта. Крім того, системи DOM легко інтегруються з системами ERP і платформами електронної комерції, ефективно керуючи поверненнями, обмінами та відшкодуваннями.