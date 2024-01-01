Retail Distributed Order Management Systems - Найпопулярніші застосунки
Retail Distributed Order Management (DOM) systems assist retailers in handling orders across various channels, both online and offline. These systems help retailers meet customer expectations with timely deliveries while optimizing order fulfillment at the lowest possible cost. By orchestrating and optimizing the entire order fulfillment process, DOM systems provide visibility into inventory throughout the supply chain. Retail DOM systems often intersect with Order Management Systems (OMS), which focus on automating order processing tasks such as transactions, customer communications, and services. However, retail DOM systems enhance this functionality by enabling omnichannel order routing using advanced logic-based rules to determine the best fulfillment location for a customer's order. Additionally, DOM systems integrate seamlessly with ERP systems and e-commerce platforms, efficiently managing returns, exchanges, and refunds.
Запит на новий застосунок
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
ShipBob
shipbob.com
Виконання електронної комерції для інтернет-магазинів. ShipBob дає можливість компаніям пропонувати 2-денну доставку та керувати запасами, замовленнями та відправленнями.
Flowspace
flow.space
Flowspace дозволяє брендам прискорювати продажі, масштабувати операції та відповідати очікуванням щодо швидкої та доступної доставки після покупки. Почати.
PIPE17
pipe17.com
Краще, ніж iPaaS. Інтеграція електронної комерції, яка допоможе вам бачити, автоматизувати та керувати своїми операціями, виконанням, замовленнями, запасами тощо.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud — це платформа електронної комерції B2B, яка допомагає виробникам, торговим маркам і дистриб’юторам розвивати свій оптовий бізнес, забезпечуючи безперебійну багатоканальну купівлю як особисто, так і онлайн для своїх роздрібних продавців, дилерів і оптових клієнтів.
Fillgoods
fillgoods.co
Повна система управління магазином що відповідає потребам онлайн-продавців Створюйте необмежену кількість магазинів Повний асортимент товарів за допомогою системи FB Live для створення автоматичних замовлень. Це робить кожен продаж легшим, ніж раніше.
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum is a wholesale online order management system for the food and beverage industry. Book a free demo to learn how mobile ordering and payments can help your business grow.
ChannelApe
channelape.com
Стратегічне програмне забезпечення для управління запасами для торгівлі. Три основні продукти: 1. Статистика – інформаційна панель, звіти та сповіщення, створені для багатоканальних брендів. Точно знайте, що ви маєте, де і чому. Бізнес-аналітика, створена для комерції. Звіти про замовлення, виконанн...
Linnworks
linnworks.com
Linnworks — це глобальна платформа для розвитку багатоканальних роздрібних торговців. Керуйте всією комерційною операцією з однієї платформи. Завдяки більш ніж 100 інтеграціям (включно з такими популярними платформами, як Amazon, eBay, Shopify і Walmart), Linnworks покриває все, що вам потрібно – ві...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ — це простий бізнес-інструмент, який усуває головний біль бренду в управлінні запасами та об’єднує всі канали електронної комерції та оптових продажів в один централізований центр. Інтегруйте, оптимізуйте та плавно масштабуйте свій бренд за ціною, що залишить бюджет у вашому банку для і...
easySales
easy-sales.com
easySales — це хмарна платформа SaaS, яка автоматизує діяльність електронної комерції для онлайн-магазинів, дозволяючи їм легко продавати в кількох каналах, зменшуючи операційні витрати та розвиваючи свій бізнес. Він пропонує багатоканальну хмарну автоматизацію списків продуктів і керування замовлен...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions — це провідна платформа інтеграції комерції, яка з 2010 року вирішує деякі з найскладніших проблем інтеграції та автоматизації електронної комерції для брендів, 3PL і великих торгових посередників. Наша місія — зробити кожну транзакцію цифрової комерції ідеальною як для споживача, та...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror – це багатоканальне програмне забезпечення для керування, призначене для людей і компаній, які продають онлайн. Listing Mirror інтегрується з популярними ринковими майданчиками та дозволяє вам керувати списками, доставкою та запасами з одного інтерфейсу користувача. - Копіюйте списки ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint — це ваша сучасна платформа роздрібних операцій, створена для підключеної торгівлі. Flxpoint з’єднує ваш ланцюжок постачання з вашими каналами продажів і повністю автоматизує операції електронної комерції. Продавайте в масштабах без ручних процесів або індивідуальних розробок, які сповільню...
Peak
peak.ai
Peak – це компанія, що займається штучним інтелектом, яка надає платформу, програми та послуги, щоб допомогти підприємствам використовувати потенціал штучного інтелекту для збільшення доходів, збільшення прибутку та ефективності. Хмарна платформа штучного інтелекту від Peak надає широкий набір функ...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo — це універсальна платформа продажів на місцях для виробників, оптовиків і дистриб’юторів. Нам подобається думати про це як про комплексне рішення для управління продажами на місцях, управління взаємовідносинами з клієнтами та збору замовлень в одному. Skynamo дозволяє вашим відділам продажі...