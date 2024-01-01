Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для планування роздрібного асортименту - Найпопулярніші застосунки - Конго – Браззавіль Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для планування асортименту роздрібної торгівлі дозволяє роздрібним торговцям офлайн розробляти асортимент товарів у магазині (різноманітність продуктів) і глибину (кількість артикулів або товарів у кожній категорії), що відповідає очікуванням і попиту клієнтів. Забезпечуючи наявність потрібного асортименту в потрібному магазині, це максимізує потенціал продажів. Це програмне забезпечення збирає та аналізує дані про вподобання клієнтів, поведінку клієнтів у минулому та реакцію на знижки та акції, допомагаючи оптимально зберігати запаси для кожного магазину. Крім того, програмне забезпечення для планування асортименту роздрібної торгівлі можна інтегрувати з системами POS для роздрібної торгівлі та системами контролю запасів для збору й аналізу даних на рівні магазину, таких як цифри продажів, інформація про клієнтів і рівень запасів. Ці відомості необхідні для ефективного планування асортименту в кожному магазині. Програмне забезпечення також допомагає керувати запасами, зменшуючи відсутність запасів, запобігаючи вичерпанню запасів і виявляючи бестселери, таким чином підтримуючи краще планування запасів і прийняття рішень про купівлю.