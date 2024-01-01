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Програмне забезпечення для планування роздрібного асортименту - Найпопулярніші застосунки - Бурунді
Програмне забезпечення для планування асортименту роздрібної торгівлі дозволяє роздрібним торговцям офлайн розробляти асортимент товарів у магазині (різноманітність продуктів) і глибину (кількість артикулів або товарів у кожній категорії), що відповідає очікуванням і попиту клієнтів. Забезпечуючи наявність потрібного асортименту в потрібному магазині, це максимізує потенціал продажів. Це програмне забезпечення збирає та аналізує дані про вподобання клієнтів, поведінку клієнтів у минулому та реакцію на знижки та акції, допомагаючи оптимально зберігати запаси для кожного магазину. Крім того, програмне забезпечення для планування асортименту роздрібної торгівлі можна інтегрувати з системами POS для роздрібної торгівлі та системами контролю запасів для збору й аналізу даних на рівні магазину, таких як цифри продажів, інформація про клієнтів і рівень запасів. Ці відомості необхідні для ефективного планування асортименту в кожному магазині. Програмне забезпечення також допомагає керувати запасами, зменшуючи відсутність запасів, запобігаючи вичерпанню запасів і виявляючи бестселери, таким чином підтримуючи краще планування запасів і прийняття рішень про купівлю.
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Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати...
Vue.ai
vue.ai
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First Insight
firstinsight.com
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SPS Commerce
spscommerce.com
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Style Arcade
stylearcade.com
Для брендів моди та одягу, які хочуть розвиватися швидше, Style Arcade — це аналітична платформа роздрібної торгівлі, яка перетворює мерчандайзинг на конкурентну перевагу.Замість того, щоб покладатися на недоступні системи; ручні процеси; і ненадійні прогнози – Style Arcade розблоковує дані про тов...
MakerSights
makersights.com
MakerSights — це єдиний робочий простір для керування асортиментом, який дає змогу роздрібним брендам використовувати орієнтований на споживачів підхід до стратегії продукту та дозволяє їм створювати більше продуктів, які подобаються людям, і менше того, що їм не подобається. Робочий простір MakerSi...
Toolio
toolio.com
Toolio — це хмарна платформа мерчандайзингу, яка автоматизує важливі робочі процеси, надає статистику в реальному часі та забезпечує віддалену співпрацю. Ми надаємо роздрібним торговцям можливість економити час і швидше приймати рішення щодо мерчандайзингу на основі даних, що веде до оптимізації зап...
Peak
peak.ai
Peak – це компанія зі штучного інтелекту, яка надає платформу, програми та послуги, щоб допомогти підприємствам використовувати потенціал штучного інтелекту для збільшення доходів, збільшення прибутку та підвищення ефективності. Хмарна платформа штучного інтелекту від Peak надає широкий набір функц...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC була піонером на конкурентному ринку даних, забезпечуючи вилучення та аналіз веб-даних для клієнтів у багатьох галузях туризму та роздрібної торгівлі. QL2 забезпечує справжню конкурентну перевагу завдяки збору даних на вимогу, моніторингу цін, оптимізації асортименту, відповідності...