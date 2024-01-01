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Програмне забезпечення для аналітики роздрібної торгівлі - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука
Програмне забезпечення для аналітики роздрібної торгівлі пропонує роздрібним торговцям вичерпну інформацію про кожен аспект їх діяльності. Він надає детальні аналітичні дані, які дозволяють приймати більш обґрунтовані та стратегічні рішення, досліджуючи ключові показники ефективності (KPI), такі як загальний обсяг продажів, середній розмір транзакції, коефіцієнт роздрібної конверсії та норма прибутку. Аналітики та менеджери роздрібної торгівлі використовують цей інструмент для моніторингу ефективності компанії в різних регіонах і підрозділах, часто в режимі реального часу. Це програмне забезпечення допомагає роздрібним торговцям ідентифікувати та аналізувати дані клієнтів, виявляючи, які товари продаються добре, коли вони продаються найбільше, і які демографічні групи купують певні товари. Він також вивчає моделі покупок і виявляє споживчі тенденції, надаючи можливість відділам продажів і маркетингу розробляти кращі стратегії продажів і впроваджувати ефективні маркетингові програми та програми лояльності.
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Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale централізує показники з усіх інструментів, які ви використовуєте, прямо у вашій кишені. Ми спрощуємо, інформуємо та економимо ваш час!
Repsly
repsly.com
Роздрібна платформа Repsly є рушійною силою найефективніших у світі відділів мерчандайзингу та продажів на місцях. Від брендів до брокерів, Repsly надає командам RetEx дані та інструменти, необхідні їм для досягнення найбільшого можливого впливу в цій галузі щодня. Для керівників регіональних груп і...
Creatio
creatio.com
Creatio (раніше bpm'online) — це програмне забезпечення як послуга (SaaS), рішення з низьким кодом для управління процесами та CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами). Станом на 2020 рік стек рішень Creatio складався з Studio Creatio (платформа з низьким кодом), Sales Creatio (програмне забезп...
smartscout
smartscout.com
SmartScout — це програмний інструмент, який забезпечує повний аналіз Amazon. SmartScout розбиває 20 найпопулярніших категорій і 43 000 підкатегорій, частку ринку брендів і надає ключові показники ефективності ASIN, щоб допомогти вам приймати рішення на основі даних для розвитку вашого бренду або пош...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Purple
purple.com
Фіолетовий покращує спосіб спілкування відвідувачів зі складними просторами. Рішення Purple використовуються в роздрібній торгівлі, охороні здоров’я, готельному бізнесі, атракціонах, аеропортах і стадіонах і використовуються в 120 країнах, щодня обслуговуючи понад 1 мільйон кінцевих користувачів у п...
Zoined
zoined.com
Перетворіть свої дані на ефективну бізнес-аналитику. Будь-де, в режимі реального часу. ZOINED® — це хмарне аналітичне рішення для роздрібних торговців, ресторанів і оптових торговців. Запрацює протягом 24 годин. Заповніть свою ділову електронну адресу, щоб переглянути демонстрацію.
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки моб...
Stackline
stackline.com
Виконуючи місію підживлення майбутнього комерції шляхом зближення брендів і клієнтів, Stackline є першою повнофункціональною комерційною платформою для найбільш інноваційних брендів світу. Власні нейронні мережі Stackline і системи глибокого навчання виводять на поверхню та візуалізують трансформаці...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics у центрі всіх ваших даних. Sweet з’єднується з усіма маркетинговими платформами, які ви знаєте та любите, і об’єднує все під одним дахом. Допомагаємо вам зрозуміти, як утримувати та залучати клієнтів, щоб розвивати свій бізнес. Що ми робимо... Дані клієнта Щоб зрозуміти своїх клієнті...
Crisp
gocrisp.com
Crisp об’єднує та аналізує дані про роздрібну торгівлю в усьому ланцюжку постачання, надаючи CPG брендам реальну практичну інформацію в режимі реального часу, щоб підтримувати запаси на полицях, зменшувати відходи та стрімко підвищити прибутковість. Платформа відкритих даних Crisp з’єднує постачальн...
HitPay
hitpayapp.com
Універсальна платіжна платформа для малого та середнього бізнесу. HitPay допомагає більш ніж 15 000 компаній у Південно-Східній Азії та по всьому світу обробляти платежі ефективно та безпечно. Ми об’єднуємо онлайн-платежі, платежі в торгових точках і B2B в єдину інтегровану систему обробки платежів...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail — це мобільний додаток, який полегшує роботу з клієнтами роздрібних продавців із високими цінами. Використовуючи книгу клієнтів, роздрібні продавці отримують видимість і контроль над клієнтським досвідом, що призводить до збільшення кількості відвідувань магазину, кращих коефіцієнт...
Endear
endearhq.com
Endear — це перша роздрібна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами, створена для співробітників у магазині для надсилання та відстеження персоналізованого охоплення клієнтів. Endear підключається до торгових точок та інших відповідних додатків, щоб консолідувати всю інформацію про клієнт...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® є світовим лідером у сфері продуктів Commerce Execution SaaS. Наш Commerce Execution Suite надає брендам, роздрібним торговцям, брокерам і дистриб’юторам інтелектуальні дані, необхідні для прийняття кращих рішень в Інтернеті та в магазині. Платформа Wiser підтримує різноманітні варі...
ChannelMix
channelmix.com
Завдяки наскрізній платформі та повному набору аналітичних продуктів ChannelMix надає провідним брендам і агентствам чіткий шлях для вимірювання та збільшення рентабельності маркетингових інвестицій. ChannelMix є піонером у перспективних маркетингових вимірюваннях із відстеженням власної аналітики т...
inMarket
inmarket.com
У InMarket бути найкращим у своєму класі означає надавати нашим клієнтам доступ до найбільш точних і точних даних про місцезнаходження, отриманих на основі дозволів і SDK, доступних сьогодні. Це також означає створення проривного досвіду за допомогою гіперрелевантних, своєчасних повідомлень у важлив...
i2o Retail
i2oretail.com
i2o надає практичну інформацію про роздрібну торгівлю на ОДНІЙ програмній платформі, яку бренди можуть використовувати для розвитку свого бізнесу електронної комерції
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel надає єдине технологічне рішення для роздрібної торгівлі в магазині та онлайн, яким керують пристрасні експерти бренду. Оснащення кваліфікованих, пристрасних представників бренду потужною хмарною технологією дозволяє їм здійснювати інтелектуальну оптимізацію продажів як в електронній ко...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report — це багатофункціональне програмне забезпечення для управління торговельними центрами та аналітики роздрібної торгівлі, яке революціонізує спосіб управління своїми активами. Наші інноваційні функції створені для вирішення унікальних завдань галузі роздрібної торгівлі, забезпечуючи приб...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix — це повна платформа аналітики даних для роздрібних торговців, яка має надавати можливість роздрібним торговцям отримувати цінність своїх даних. Ми обробляємо та зберігаємо дані про продажі, робочу силу та клієнтів, використовуючи сучасні технології сховищ даних. Наші інформаційні панел...
Skupos
skupos.com
Об’єднання індустрії роздрібної торгівлі – Skupos забезпечує розумнішу та прибутковішу роздрібну торгівлю, об’єднуючи незалежні магазини, бренди та дистриб’юторів на одній платформі.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai — це вежа контролю попиту та запасів, спеціально створена, щоб допомогти брендам споживчих товарів продавати більше товарів, економити час і вирішувати складні проблеми ланцюга поставок. Alloy.ai побудовано на платформі даних, що працює на базі понад 850 попередньо створених конекторів, які...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics надає вам єдине джерело даних про продажі, щоб ви могли швидше приймати кращі рішення для свого бізнесу. Прогнозуйте, плануйте та виконуйте з точністю, щоб збільшити продажі, оптимізувати запаси та розвинути стратегічні відносини з покупцями. За допомогою SPS Analytics ви отри...
Numerator
numerator.com
Numerator Insights забезпечує виробникам і роздрібним торговцям бачення багатоканальної поведінки споживачів, включаючи перемикання брендів і каналів, проникнення домогосподарств і профілі покупців на зручній платформі. Numerator Insights пропонує понад 35 гнучких звітів, щоб надавати швидші та дета...
Style Arcade
stylearcade.com
Для брендів моди та одягу, які хочуть розвиватися швидше, Style Arcade — це аналітична платформа роздрібної торгівлі, яка перетворює мерчандайзинг на конкурентну перевагу.Замість того, щоб покладатися на недоступні системи; ручні процеси; і ненадійні прогнози – Style Arcade розблоковує дані про тов...
Daasity
daasity.com
Daasity дозволяє багатоканальним споживчим брендам керувати даними. Платформа Daasity, створена аналітиками та інженерами, підтримує різноманітну архітектуру даних, аналітику та потреби у звітності споживчих брендів, які продають через eCommerce, Amazon, роздрібну та оптову торгівлю. Використовуючи ...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel автоматизує аналіз даних для магазинів електронної комерції на Shopify, допомагаючи брендам отримувати більше важливих 2-х і 3-х покупок від своїх клієнтів. Платформа надає повний набір показників і звітів, орієнтованих на утримання, які легко доступні у візуальному форматі для всіх зацікавлени...
MakerSights
makersights.com
MakerSights — це єдиний робочий простір для керування асортиментом, який дає змогу роздрібним брендам використовувати орієнтований на споживачів підхід до стратегії продукту та дозволяє їм створювати більше продуктів, які подобаються людям, і менше того, що їм не подобається. Робочий простір MakerSi...
Mobivity
mobivity.com
Mobivity допомагає ресторанам та іншим брендам роздрібної торгівлі керувати зв’язками клієнтів у цифровому світі, щоб збільшити частоту відвідувань і витрати. По суті, ми є платформою для залучення клієнтів для ресторанів і роздрібних торговців, яка допомагає їм охоплювати клієнтів безпосередньо за ...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce — це платформа для роздрібної електронної комерції, яка зв’язує CPG з роздрібними торговцями, перетворюючи інструменти, які можна придбати в магазин, у практичну інформацію, що стимулює ефективний маркетинг. Набір інструментів від Pear, включаючи засоби пошуку магазинів, сторінки для п...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo є постачальником рішень для аналітики електронної комерції для онлайн-магазинів і брендів. Вона спеціалізується на моніторингу та автоматизації цін для електронних магазинів і рішеннях DPSM (Distribution, Pricing, Shelving, Merchandising) для виробників. Dealavo співпрацює з компаніями на 32...
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC була піонером на конкурентному ринку даних, забезпечуючи вилучення та аналіз веб-даних для клієнтів у багатьох галузях туризму та роздрібної торгівлі. QL2 забезпечує справжню конкурентну перевагу завдяки збору даних на вимогу, моніторингу цін, оптимізації асортименту, відповідності...
Conjura
conjura.com
Прибуток на основі даних. Дозвольте Conjura оптимізувати ефективність вашої електронної комерції, позбувшись припущень за допомогою нашої системи рекомендацій. Дійте разом із Conjura, щоб зробити свій бізнес прибутковим.
Datasembly
datasembly.com
Datasembly надає доступ до мільярдів записів про ціни на продукти та роздрібні ціни з кожного магазину сотень роздрібних торговців. Наша власна технологічна платформа дозволяє вам отримувати (і ділитися) гіперлокальними цінами, акціями та інформацією про асортимент. Отримайте інформацію, необхідну в...