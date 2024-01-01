Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Категорії

Ресторанні POS системи - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для торгових точок ресторанів (POS) пропонує серверам ресторанів і барів ефективний спосіб прийому замовлень і обробки платежів за кількома чеками одночасно. Це програмне забезпечення допомагає менеджерам і власникам ресторанів вирішувати різноманітні потреби бізнесу, від виконання повсякденних операцій до проведення високорівневої аналітики. Замовлення можна вводити на станціях із сенсорним екраном або біля столу за допомогою мобільних пристроїв, що дозволяє серверам легко керувати своїми столами, редагувати замовлення, розділяти чеки та застосовувати знижки. Деякі POS-системи полегшують зв’язок між серверами та кухнею, інформуючи всіх про нестачу запасів і затримки. Обладнавши сервери універсальним програмним забезпеченням POS, вони можуть працювати ефективніше та надавати кращі послуги клієнтам.

Запит на новий застосунок


Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast — це торгова точка ресторану та система управління, яка допомагає ресторанам покращити роботу, збільшити продажі та створити кращий досвід для гостей.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

З 2005 року ми надаємо прості у використанні POS-рішення для роздрібних торговців і рестораторів. Розвивайте свій бізнес із торговою точкою Lightspeed сьогодні.

Clover

Clover

clover.com

Наші POS-системи та обробка кредитних карток дозволяють приймати платежі та вести свій бізнес.

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro - це комплексна система управління рестораном. Розширені функції. Інтуїтивно зрозуміла платформа. Збільшуйте продажі, радуйте гостей, економте час і гроші. Вивчайте більше!

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

Системи торгових точок SpotOn і програмне забезпечення для обробки платежів створено для того, щоб працювати так, як ви працюєте. І вас цілодобово та без вихідних 365 підтримують люди, які справді небайдужі.

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.

Foodics

Foodics

foodics.com

Foodics — це комплексне рішення для управління ресторанами та торговими точками, яке допомагає власникам підприємств будь-якого розміру та типу здійснювати свою діяльність безперебійно та з точністю. Ми є дверима для власників ресторанів в екосистему, яка дозволяє їм отримати вигоду від багатьох інт...

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

Rezku — це найпотужніша на сьогоднішній день система торгових точок ресторанів і багато іншого. Rezku має все необхідне концепціям обслуговування продуктів харчування та напоїв для розвитку свого бізнесу, включаючи онлайн-замовлення з білими етикетками, розширену звітність, управління запасами, онла...

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Restora POS — це рішення автоматизації нового покоління для підприємців ресторанного бізнесу. Чудове програмне забезпечення для виставлення рахунків POS для ресторану, яке може обробляти всі операції у вашому ресторані. Restora POS запропонувала вдосконалене цифрове рішення для управління, безпробле...

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Grubtech надає ресторанам і підприємствам харчування та напоїв інтегровані рішення, оптимізуючи та централізуючи все, від обробки замовлень, приготування їжі до доставки. Їхній флагманський продукт, gOnline, бездоганно інтегрує фрагментовані системи та сторонні програми в єдину екосистему управління...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

Рекламуйте свій ресторан на спеціальному веб-сайті

PosEase

PosEase

posease.com

PosEase — це хмарне програмне забезпечення Billing POS (Point of Sale) для таких галузей гостинності, як ресторани, хмарні кухні, пекарні тощо.

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS — це безкоштовне програмне забезпечення POS (точка продажу), розроблене Intuition Systems для вашого ресторану, роздрібних магазинів, кафе, барів, пекарень, кав’ярень, бакалійних магазинів, салонів і спа-центрів, автомийки, фуд-трака та піцерії. Використовуйте систему продажу IVEPOS замість к...

SALIDO

SALIDO

salido.com

SALIDO — це ОС для ресторанів, єдина платформа, яка об’єднує ваші ресторанні операції під одним входом. Незалежно від того, чи є ви оператором одного чи кількох підрозділів, ми використовуємо підхід на рівні підприємства до оптимізації всіх ваших операцій. SALIDO було створено з урахуванням інтересі...

orderbird

orderbird

orderbird.com

Нехай ваша гостинність злетить! З нашою POS-системою ви досягнете успіху, заощадите час і гроші та зменшите стрес. Досвід Orderbird у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великій Британії, Ірландії та Франції.

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

Cloud POS Turbocharge Ваш ресторан працює за допомогою рішень Faturah! Ваше єдине місце для безтурботного та надефективного ресторанного бізнесу.

Lavu

Lavu

lavu.com

Lavu — це рішення для торгових точок, розроблене для використання в ресторанах із повним набором послуг, швидкого обслуговування та франчайзингових ресторанах, від барів, нічних клубів і лаунжів до фуд-траків і кав’ярень. Система управління ресторанами Lavu виходить за рамки простого розміщення замо...

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen є провідним світовим видавцем журналів і книг у сферах науки, технологій і медицини. Ми є кращим вибором понад 60 000 авторів у всьому світі.

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності