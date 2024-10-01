Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Ресторанні POS системи - Найпопулярніші застосунки - Китай Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для торгових точок ресторанів (POS) пропонує серверам ресторанів і барів ефективний спосіб приймати замовлення та обробляти платежі за кількома чеками одночасно. Це програмне забезпечення допомагає менеджерам і власникам ресторанів вирішувати різноманітні потреби бізнесу, від виконання повсякденних операцій до проведення високорівневої аналітики. Замовлення можна вводити на станціях із сенсорним екраном або біля столу за допомогою мобільних пристроїв, що дозволяє серверам легко керувати своїми столами, редагувати замовлення, розділяти чеки та застосовувати знижки. Деякі POS-системи полегшують зв’язок між серверами та кухнею, інформуючи всіх про нестачу запасів і затримки. Обладнавши сервери універсальним програмним забезпеченням POS, вони можуть працювати ефективніше та надавати кращі послуги клієнтам.