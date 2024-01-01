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Ресторанні POS системи - Найпопулярніші застосунки - Острови Кука

Програмне забезпечення для торгових точок ресторанів (POS) пропонує серверам ресторанів і барів ефективний спосіб приймати замовлення та обробляти платежі за кількома чеками одночасно. Це програмне забезпечення допомагає менеджерам і власникам ресторанів вирішувати різноманітні потреби бізнесу, від виконання повсякденних операцій до проведення високорівневої аналітики. Замовлення можна вводити на станціях із сенсорним екраном або біля столу за допомогою мобільних пристроїв, що дозволяє серверам легко керувати своїми столами, редагувати замовлення, розділяти чеки та застосовувати знижки. Деякі POS-системи полегшують зв’язок між серверами та кухнею, інформуючи всіх про нестачу запасів і затримки. Обладнавши сервери універсальним програмним забезпеченням POS, вони можуть працювати ефективніше та надавати кращі послуги клієнтам.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Комп...

Toast POS

Toast POS

pos.toasttab.com

Toast — це торгова точка ресторану та система управління, яка допомагає ресторанам покращити роботу, збільшити продажі та створити кращий досвід для гостей.

Lightspeed

Lightspeed

lightspeedhq.com

Lightspeed Restaurant POS — це універсальна ресторанна платформа, яка допомагає підприємствам гостинності спростити, масштабувати та надавати клієнтам винятковий досвід. Власники ресторанів можуть зрозуміти свій бізнес за допомогою детальних звітів за лічені хвилини, визначити найбільш продавані пун...

Clover

Clover

clover.com

Clover замінює ваш касовий апарат, платіжний термінал, принтер квитанцій і сканер штрих-кодів інтегрованим набором продуктів. Приймають кредитні картки, EMV та Apple Pay.

TouchBistro

TouchBistro

touchbistro.com

TouchBistro — це комплексна система POS і управління рестораном, яка полегшує роботу ресторану. Забезпечуючи найважливіші рішення для фасаду, задньої частини та залучення гостей на одній потужній платформі, TouchBistro допомагає рестораторам оптимізувати та спростити свою роботу, дозволяючи їм витра...

Elementary POS

Elementary POS

elementarypos.com

lementary POS — це ваш мобільний касовий апарат або комплексна система торгових точок, розроблена відповідно до ваших конкретних вимог. За єдину справедливу ціну ви отримуєте доступ до незліченних функцій, призначених для спрощення та прискорення ваших бізнес-процесів, а також до необмеженої кількос...

SpotOn

SpotOn

spoton.com

SpotOn — одна з найбільш швидкозростаючих компаній, що займаються програмним забезпеченням і оплатою, що надає технології та підтримку, які допомагають місцевим підприємствам — і людям, які ними керують — досягти успіху на власних умовах. SpotOn, відомий своєю гнучкою хмарною технологією та персонал...

Restora POS

Restora POS

restorapos.com

Restora POS — це рішення автоматизації нового покоління для підприємців ресторанного бізнесу. Чудове програмне забезпечення для виставлення рахунків POS для ресторану, яке може обробляти всі операції у вашому ресторані. Restora POS запропонувала вдосконалене цифрове рішення для управління, безпробле...

IVEPOS

IVEPOS

ivepos.com

IVEPOS — це безкоштовне програмне забезпечення POS (точка продажу), розроблене Intuition Systems для вашого ресторану, роздрібних магазинів, кафе, барів, пекарень, кав’ярень, бакалійних магазинів, салонів і спа-центрів, автомийки, фуд-трака та піцерії. Використовуйте систему продажу IVEPOS замість к...

Foodics

Foodics

foodics.com

Foodics — це комплексне рішення для управління ресторанами та торговими точками, яке допомагає власникам підприємств будь-якого розміру та типу здійснювати свою діяльність безперебійно та з точністю. Ми є дверима для власників ресторанів в екосистему, яка дозволяє їм отримати вигоду від багатьох інт...

POSApt

POSApt

posapt.au

POSApt — це програмне рішення для торгових точок (POS) для індустрії гостинності та роздрібної торгівлі. POSApt, доступний по всій Австралії, є одним із найкращих постачальників POS-систем в Австралії.

Rezku POS

Rezku POS

rezku.com

Rezku — це найпотужніша на сьогоднішній день система торгових точок ресторанів і багато іншого. Rezku має все необхідне для концепції обслуговування продуктів харчування та напоїв для розвитку свого бізнесу, включаючи онлайн-замовлення білих етикеток, розширену звітність, управління запасами, онлайн...

orderbird

orderbird

orderbird.com

Нехай ваша гостинність злетить! З нашою POS-системою ви досягнете успіху, заощадите час і гроші та зменшите стрес. Досвід Orderbird у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великій Британії, Ірландії та Франції.

Faturah POS

Faturah POS

faturah.com

Cloud POS Turbocharge Ваш ресторан працює за допомогою рішень Faturah! Ваш універсальний магазин для безперервного та надефективного ресторанного бізнесу.

Lavu

Lavu

lavu.com

Lavu — це рішення для торгових точок, розроблене для використання в ресторанах із повним набором послуг, швидкого обслуговування та франчайзингових ресторанах, від барів, нічних клубів і лаунжів до фуд-траків і кав’ярень. Система управління ресторанами Lavu виходить за рамки простого розміщення замо...

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Grubtech надає ресторанам і підприємствам харчування та напоїв інтегровані рішення, оптимізуючи та централізуючи все, від обробки замовлень, приготування їжі до доставки. Їхній флагманський продукт, gOnline, бездоганно інтегрує фрагментовані системи та сторонні програми в єдину екосистему управління...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

Безпроблемно обробляйте замовлення будь-якого типу, навіть у години пік. Визначте своїх найцінніших відвідувачів і плануйте маркетингові кампанії з розумом. BeyondMenu POS надає глибокі дані про ваш бізнес. Настала ваша черга діяти на основі даних.

PosEase

PosEase

posease.com

PosEase — це хмарне програмне забезпечення Billing POS (Point of Sale) для таких галузей гостинності, як ресторани, хмарні кухні, пекарні тощо.

SALIDO

SALIDO

salido.com

SALIDO — це ОС для ресторанів, єдина платформа, яка об’єднує ваші ресторанні операції під одним входом. Незалежно від того, чи є ви оператором одного чи кількох підрозділів, ми використовуємо підхід на рівні підприємства до оптимізації всіх ваших операцій. SALIDO було створено з урахуванням інтересі...

Heartland

Heartland

heartland.us

IntechOpen є провідним світовим видавцем журналів і книг у сферах науки, технологій і медицини. Ми є кращим вибором понад 60 000 авторів у всьому світі.

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