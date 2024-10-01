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Програмне забезпечення доставки/виносу з ресторану - Найпопулярніші застосунки - Острів Різдва

Інструменти ресторанної доставки та виносу надають ресторанам можливості, пропонуючи їм платформу для демонстрації свого меню або бездоганної інтеграції онлайн-замовлень на їхній веб-сайт. Ці програмні рішення безцінні для ресторанів, які прагнуть розширити свою клієнтську базу або створити цифрову присутність. Вони оптимізують процес як для персоналу, який працює вдома, так і для кухонного персоналу, забезпечуючи ефективну обробку замовлень на доставку та винос. Крім того, деякі платформи навіть пропонують оптимізацію маршруту для водіїв. Інтеграція з системами управління ресторанами або POS-інструментами покращує процес підготовки, тоді як інші функціонують подібно до конструкторів веб-сайтів, дозволяючи створювати персоналізовані веб-сайти для замовлення. Крім того, більшість рішень включають платіжний шлюз для безпечної обробки платежів кредитною карткою.

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Zomato

Zomato

zomato.com

Найбільша в Індії служба доставки їжі, харчування та пошуку ресторанів. Краща їжа для більшої кількості людей.

Uber Eats

Uber Eats

ubereats.com

Uber Eats – це американська онлайн-платформа для замовлення та доставки їжі, запущена компанією Uber у 2014 році та розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія.

DoorDash

DoorDash

doordash.com

DoorDash Inc. — американська служба доставки готової їжі на замовлення, заснована в 2013 році студентами Стенфорда Тоні Сю, Стенлі Тангом, Енді Фангом і Еваном Муром. Компанія DoorDash, яку підтримує Y Combinator, є однією з кількох технологічних компаній, які використовують логістичні послуги, щоб ...

Grubhub

Grubhub

grubhub.com

Grubhub Inc. – це американська онлайн- і мобільна платформа замовлення готової їжі та доставки, яка з’єднує відвідувачів із місцевими ресторанами. Компанія розташована в Чикаго, штат Іллінойс, і була заснована в 2004 році. Станом на 2019 рік у компанії було 19,9 мільйона активних користувачів і 115 ...

Deliveroo

Deliveroo

deliveroo.co.uk

харчування. Ми отримуємо це. У кожного з нас є свої улюблені. З Deliveroo доставляйте улюблені місцеві ресторани та страви на винос прямо до ваших дверей. Все є в меню. Від популярних у країні мереж, таких як KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King і Subway, до місцевих закладів харчування та ваших улю...

OpenTable

OpenTable

opentable.com

OpenTable допомагає ресторанам робити те, що вони вміють найкраще — краще. Незалежно від того, чи хочуть власники ресторанів заповнювати більше місць, працювати більш плавно, налагоджувати стосунки з гостями чи отримувати більше прибутку, OpenTable пропонує прості у використанні рішення. Клієнти під...

Postmates

Postmates

postmates.com

Postmates — американська компанія, яка пропонує місцеву доставку страв, приготованих із ресторанів, та інших товарів. Станом на лютий 2019 року Postmates працює в 2940 містах США. Послуга покладається на програми для мобільних телефонів і їх можливості глобальної системи позиціонування, щоб відповід...

Just-Eat.ch

Just-Eat.ch

just-eat.ch

Просто замовляйте їжу в Just Eat! Хочете піцу, суші чи вегетаріанську страву сьогодні? Насолоджуйтесь улюбленими стравами, доставленими швидко або на винос.

Caviar

Caviar

trycaviar.com

І дійсно хороші ресторани. Ми співпрацюємо з найкрутішими/найкращими місцями у вашому місті. Тому що це те, про що ми всі. Замовлення на доставку або самовивіз. Заощаджуйте час, доставляючи або замовляючи заздалегідь, і не платіть за самовивіз. Ви також можете запланувати замовлення на пізніше. Екон...

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet дозволяє компаніям легко керувати та аналізувати свої операції з місцевої доставки. Наш продукт включає інтуїтивно зрозумілі програми для смартфонів для водіїв, потужну сучасну веб-панель для диспетчерів, а також автоматичні сповіщення та відстеження в реальному часі для одержувачів. Onfleet...

Seamless

Seamless

seamless.com

Seamless — це просто найпростіший спосіб замовити їжу з доставкою або на винос. Що б у вас не було в настрої, де б ви не були в настрої, ви це отримаєте. Ні меню, ні телефонних дзвінків, ні повторень. Seamless є частиною портфоліо брендів Grubhub Inc.

Slice

Slice

slicelife.com

Наша місія полягає в тому, щоб місцеві жителі процвітали! Ми надаємо піцеріям технологію, інструменти доставки, даних і маркетингу, які є основою для великих мереж. Не дивно, що наші партнери бачать на 50% більше постійних клієнтів і на 40% більші розміри квитків. Приєднуйтесь до понад 18 000 піцері...

Tock

Tock

exploretock.com

Комплексна платформа бронювання Tock надає постачальникам послуг гостинності інструменти, необхідні для створення успішного бізнесу та надання виняткових вражень. Завдяки потужним можливостям керування таблицями та найкращій у своєму класі підтримці Tock надає компанії повний контроль. Ресторани, ба...

Deliverect

Deliverect

deliverect.com

Deliverect — це швидкозростаючий SAAS, який об’єднує сторонні платформи доставки та харчові підприємства по всьому світу. Ми не є ані постачальником послуг доставки, ані POS-системою – ми долаємо розрив між ними. Щоб допомогти компаніям ефективніше керувати операціями доставки їжі та виносу їжі, ми ...

EasyOrder

EasyOrder

easyorderapp.com

Представляємо EasyOrder — ваше універсальне багатоканальне рішення для замовлення та маркетингу для успіху ресторану! Розкрийте весь потенціал свого ресторанного бізнесу за допомогою EasyOrder, комплексної платформи, створеної для залучення нових клієнтів, утримання лояльних відвідувачів і збільшенн...

Just-Eat.fr

Just-Eat.fr

just-eat.fr

Доставка додому з найкращих ресторанів поруч з Just Eat, новою назвою Allo Resto! Замовляйте зараз!

ChatFood

ChatFood

chatfood.io

ChatFood — це мобільна платформа замовлення й оплати для провідних брендів гостинності та розваг. Він надає розширені інструменти, які допомагають компаніям забезпечити своїм клієнтам безперебійне оформлення замовлень і оплати як на місці, так і в Інтернеті. Багатофункціональні пропозиції ChatFood д...

Just-Eat.dk

Just-Eat.dk

just-eat.dk

Замовляйте їжу на винос онлайн у більш ніж 2300 місцевих ресторанах у Just Eat. Отримайте піцу, суші та багато іншого з доставкою до ваших дверей!

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

Програмне забезпечення DelivApp створено для підприємств, які доставляють на вимогу за допомогою власних і/або сторонніх автопарків у великих масштабах. Система корпоративного класу за ціною середнього бізнесу. Він підтримує ієрархію облікових записів і налаштування правил відправлення на рівні місц...

ChowNow

ChowNow

chownow.com

ChowNow співпрацює з ресторанами, щоб збільшити кількість онлайн-замовлень, розширити маркетинг і оптимізувати свою діяльність. Завдяки додаткам без комісії, автоматизованим маркетинговим інструментам, інтеграції POS, рішенням доставки тощо вони допоможуть вам утримувати більше прибутку, одночасно р...

BentoBox

BentoBox

getbento.com

Познайомтеся з технологіями, які створюють ресторанну магію. Від дизайну веб-сайту до онлайн-замовлень і рішень для оплати, BentoBox допомагає ресторанам по всьому світу створювати кращі враження для своїх клієнтів і персоналу.

Orders.co

Orders.co

orders.co

Керування меню: система керування основним меню Orders.co дає вам повний контроль над усіма вашими меню в одному зручному місці. Menu Sync ™ дозволяє ресторанам пов’язувати всі свої меню з головним меню Orders.co і мати однаковість на всіх підключених платформах. Економія дорогоцінного часу та гроше...

Foodzat

Foodzat

foodzat.com

Foodzat — це унікальний онлайн-скрипт доставки їжі та програмне забезпечення для онлайн-замовлення їжі з мобільним додатком, доступним як на платформі iOS, так і на Android, щоб допомогти власникам ресторанів знаходити потрібних клієнтів для доставки їжі. Додаток Foodzat — це найкраще програмне забе...

Allset

Allset

allsetnow.com

Оллсет – це ринок, що з’єднує місцеві закусочні та кав’ярні з місцевими закусочними, які готують на винос. Він надає ресторанам найкращі у своєму класі рішення для онлайн-замовлень і винагород за лояльність, щоб залучати й утримувати нових клієнтів без сплати високих комісій. Клієнти використовують ...

Foodiv

Foodiv

foodiv.com

Foodiv надає систему онлайн-замовлення їжі, створену найкращими інженерами галузі. Це допомагає інтегрувати систему замовлення їжі для ресторанів за лічені хвилини. Ми також надаємо меню з QR-кодом, клієнтський мобільний додаток для безконтактного замовлення та зручний досвід замовлення, а також при...

Owner.com

Owner.com

owner.com

Owner.com — це універсальна платформа, яку незалежні ресторани використовують для підтримки своєї цифрової присутності. Він надає незалежним ресторанам технологічні та маркетингові суперздібності таких великих брендів, як Domino's, Chick Fil-A та SweetGreen. Платформа може керувати всім: від веб-сай...

Fresho

Fresho

fresho.com

Fresho був співзасновником одного з найбільших дистриб’юторів морепродуктів в Австралії, щоб оцифрувати процес замовлення та оплати для постачальників продуктів харчування та оптовиків. Завдяки замовленню, збору, пакуванню, виставленню рахунків і оплаті в одному місці в Інтернеті Fresho дає постачал...

MealPe

MealPe

mealpe.app

MealPe — це онлайн-додаток для постачальників послуг пошуку та замовлення їжі для їдалень, кафетеріїв і фуд-кортів, призначений виключно для місцевої аудиторії та спільнот, таких як Co-Working, Corporate Park, Hospitals, Events, Venues, Stadiums, Coliving Spaces.

MalouApp

MalouApp

malou.io

MalouApp — це спеціалізоване цифрове маркетингове рішення, розроблене виключно для ресторанів, яке об’єднує сторінку ресторану в Google, профілі в соціальних мережах, а також платформи для розміщення списків і доставки в один централізований центр.

Menuviel

Menuviel

menuviel.com

QR-меню – це найбільш гігієнічний, інноваційний і практичний спосіб представлення ваших пунктів меню. Ваші гості можуть сканувати QR-код на столі за допомогою своїх мобільних телефонів і переглядати ваше меню, не завантажуючи сторонні програми. Повністю цифровий, економічно вигідний, безконтактний, ...

Grubtech

Grubtech

grubtech.com

Grubtech надає ресторанам і підприємствам харчування та напоїв інтегровані рішення, оптимізуючи та централізуючи все, від обробки замовлень, приготування їжі до доставки. Їхній флагманський продукт, gOnline, бездоганно інтегрує фрагментовані системи та сторонні програми в єдину екосистему управління...

Storekit

Storekit

storekit.com

Перетворіть свою їжу на винос, ресторан чи бар за допомогою нашого безкоштовного цифрового меню, системи онлайн-замовлень на винос. Забезпечуйте кращий досвід клієнтів, оптимізуйте операції та спостерігайте підвищення прибутковості. Поверніть собі контроль над своїм бізнесом і покращте рівень обслуг...

FoodNotify

FoodNotify

foodnotify.com

FoodNotify — це платформа управління харчовими напоями для підприємств громадського харчування та гостинності. Програмне забезпечення пропонує різні модулі та інтеграції, які дають вам контроль над усіма вашими процесами та забезпечують прозорість вашого бізнесу. Користувачі можуть замовляти продукт...

Tycode

Tycode

tycode.tech

Tycode дає вам змогу революціонізувати свій харчовий бізнес. Тепер ваші клієнти можуть не лише робити замовлення з будь-якого місця, будь то столик, готельний номер чи будь-де у вашому приміщенні, але й можуть оплачувати вам онлайн, робити одночасні замовлення та користуватися різними іншими унікаль...

LevelUp

LevelUp

thelevelup.com

LevelUp — це американська платформа мобільних замовлень і мобільних платежів, створена стартапом SCVNGR із Бостона, штат Массачусетс. 25 липня 2018 року було оголошено, що LevelUp придбає Grubhub, онлайн-платформа доставки їжі, за 390 мільйонів доларів США.

Menubly

Menubly

menubly.com

Menubly дозволяє створювати цифрове меню з можливостями онлайн-замовлень, яке обслуговує різноманітні підприємства, включаючи ресторани, пекарні, кафе та фуд-траки. Menubly — це все, що потрібно вашому ресторану, щоб приймати замовлення клієнтів безпосередньо з вашого веб-сайту, захищаючи прибутки в...

Vromo

Vromo

vromo.io

VROMO дозволяє легко керувати доставкою на вимогу для мереж ресторанів, які використовують власних водіїв доставки, автопарки третіх сторін або комбінацію обох. З VROMO ви можете автоматично пропонувати роботу водіям і спілкуватися зі своїми клієнтами, як ніколи раніше. Надсилайте клієнтам посилання...

Restimo

Restimo

restimo.com

Restimo об’єднує всі канали доставки (UberEats, Glovo, Bolt Food, Wolt, Takeaway), POS-системи та кур’єрів в одному місці. Він забезпечує інтеграцію замовлень, керування меню та бізнес-звіти на одному екрані.

Quicklly

Quicklly

quicklly.com

Quicklly – це онлайн-ринок, який з’єднує споживачів із місцевими південноазіатськими магазинами та ресторанами в США, забезпечуючи зручні покупки та ресторани. Він служить мостом для тих, хто шукає автентичні південноазіатські товари, продукти та страви, спрощуючи онлайн-замовлення та доставку.

Phygital24

Phygital24

phygital24.com

Настав час володіти системою онлайн-замовлень, оскільки програми сторонніх розробників, багато з яких приховують дані, втручаються в безпосередній зв’язок між рестораном і його клієнтами, тим самим стягуючи високу комісію

Ordermark

Ordermark

ordermark.com

Ordermark підтримує низку послуг онлайн-замовлень, щоб ресторани могли максимізувати охоплення та дохід за допомогою одного принтера.

OnCater

OnCater

oncater.com

OnCater — це онлайн-ринок, який об’єднує підприємства з ресторанами та закладами громадського харчування. ринок громадського харчування з понад 12 тис

Nutrislice

Nutrislice

nutrislice.com

Nutrislice — це некомерційна технологічна компанія громадського харчування, яка підвищує рівень обслуговування клієнтів — за допомогою цифрових замовлень, меню та вивісок — одночасно полегшуючи життя операторів. Від модернізації закладів харчування до забезпечення людей доступом до поживної їжі, ми ...

Deliforce

Deliforce

deliforce.io

Ця платформа пропонує вам керування прийомом і доставкою, максимальну зручність і безпроблемне відстеження агентів, а також легке призначення завдань і повне управління.

Clorder

Clorder

clorder.com

Усі ваші ресторанні цифрові замовлення та маркетингові потреби в одному місці Онлайн-замовлення. Цифровий маркетинг. Мобільні додатки. Доставка на вимогу.

Upmenu

Upmenu

upmenu.com

Upmenu — це система онлайн-замовлень і програма, яка допомагає ресторанам обробляти онлайн-замовлення та платежі, бронювати столики, створювати акції, програми лояльності тощо. Upmenu — це все, що потрібно вашому ресторану, щоб приймати замовлення клієнтів безпосередньо з веб-сайту чи додатка, одноч...

Restaurantify

Restaurantify

restaurantify.com

Restaurantify призначений для рестораторів для створення або розробки професійного веб-сайту ресторану та програми з системою онлайн-замовлень.

Order Tiger

Order Tiger

ordertiger.com

Найкраща у своєму класі система онлайн-замовлення їжі для незалежних ресторанів, кількох магазинів, темних кухонь, ринків та інших компаній, які працюють на вимогу по всьому світу.

Chowmill

Chowmill

chowmill.com

Chowmill пропонує неперевершені послуги офісного харчування з найбільшим вибором страв, щоб задовольнити різноманітну робочу силу. Замовити демо

Ytock

Ytock

ytock.com

Ytock — це платформа онлайн-замовлень, яка допомагає власникам ресторанів оптимізувати роботу ресторанів. Простота управління замовленнями та рекламною діяльністю ресторану. Налаштована платформа для замовлення їжі з гнучкими параметрами ціноутворення. Ytock підтримує цифрові гаманці та швидкі спосо...

Restolabs

Restolabs

restolabs.com

Почніть приймати прямі замовлення від своїх клієнтів за допомогою універсальної системи онлайн-замовлень Restolabs — без комісії. Замовлення в Інтернеті Замовлення в мобільному додатку. Самовивіз із магазину. QR-меню. Замовлення. Замовлення через Facebook та багато іншого... Програмне забезпечення т...

MealShift

MealShift

mealshift.co.uk

MealShift – це інноваційна платформа, яка об’єднує ресторани та самозайнятих кур’єрів, які доставляють їжу, за допомогою інтуїтивно зрозумілого мобільного додатку.

BistroUX

BistroUX

bistroux.com

BistroUX — це програмне забезпечення для онлайн-ресторанів, призначене для онлайн-замовлення їжі, бронювання та купівлі подарункових карток.

ord.to

ord.to

ord.to

Ord.to — це веб-система, яка допомагає підприємствам харчової промисловості створювати веб-сайти для прийому замовлень під власним брендом і доменом. Якщо веб-сайт уже існує, у нього можна інтегрувати віджет замовлення замовлення. Система дозволяє підприємствам створювати привабливі меню, завантажую...

Ordermyfood

Ordermyfood

ordermyfood.io

Ordermyfood був розроблений таким чином, щоб бути зручним для користувача, з інтуїтивно зрозумілими меню та зрозумілими параметрами, які легко зрозуміти як власникам ресторанів, так і клієнтам. Це дозволяє клієнтам налаштовувати свої замовлення, додавати спеціальні запити та з легкістю здійснювати п...

BeyondMenu

BeyondMenu

beyondmenu.com

Безпроблемно обробляйте замовлення будь-якого типу, навіть у години пік. Визначте своїх найцінніших відвідувачів і плануйте маркетингові кампанії з розумом. BeyondMenu POS надає глибокі дані про ваш бізнес. Настала ваша черга діяти на основі даних.

eatNgage

eatNgage

eatngage.com

Дозвольте командам продажів і маркетингу підвищити відвідуваність подій і особисту залученість за допомогою онлайн-трапези, що доставляється прямо на стіл потенційного клієнта

Flipdish

Flipdish

flipdish.com

Система онлайн замовлення для ресторанів Flipdish — це все, що вам потрібно, щоб приймати замовлення безпосередньо з ваших власних сайтів і програм, пропонувати цифрові замовлення в кіосках або телефонах і розвивати свій бізнес за допомогою маркетингових кампаній і кампаній лояльності.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Locate2u — це програмна платформа, розроблена для будь-якого бізнесу доставки чи надання послуг. Наше рішення допомагає цим компаніям підвищити ефективність маршрутів, покращити досвід доставки для клієнтів і підвищити продуктивність, скорочуючи час, потрібний для планування маршрутів. Наше рішення ...

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