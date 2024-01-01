Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення доставки/виносу з ресторану - Найпопулярніші застосунки - Бутан Найпопулярніші Нещодавно додані

Інструменти ресторанної доставки та виносу надають ресторанам можливості, пропонуючи їм платформу для демонстрації свого меню або бездоганної інтеграції онлайн-замовлень на їхній веб-сайт. Ці програмні рішення безцінні для ресторанів, які прагнуть розширити свою клієнтську базу або створити цифрову присутність. Вони оптимізують процес як для персоналу, який працює вдома, так і для кухонного персоналу, забезпечуючи ефективну обробку замовлень на доставку та винос. Крім того, деякі платформи навіть пропонують оптимізацію маршруту для водіїв. Інтеграція з системами управління ресторанами або POS-інструментами покращує процес підготовки, тоді як інші функціонують подібно до конструкторів веб-сайтів, дозволяючи створювати персоналізовані веб-сайти для замовлення. Крім того, більшість рішень включають платіжний шлюз для безпечної обробки платежів кредитною карткою.