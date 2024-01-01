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Програмне забезпечення доставки/виносу з ресторану - Найпопулярніші застосунки - Бангладеш
Інструменти ресторанної доставки та виносу надають ресторанам можливості, пропонуючи їм платформу для демонстрації свого меню або бездоганної інтеграції онлайн-замовлень на їхній веб-сайт. Ці програмні рішення безцінні для ресторанів, які прагнуть розширити свою клієнтську базу або створити цифрову присутність. Вони оптимізують процес як для персоналу, який працює вдома, так і для кухонного персоналу, забезпечуючи ефективну обробку замовлень на доставку та винос. Крім того, деякі платформи навіть пропонують оптимізацію маршруту для водіїв. Інтеграція з системами управління ресторанами або POS-інструментами покращує процес підготовки, тоді як інші функціонують подібно до конструкторів веб-сайтів, дозволяючи створювати персоналізовані веб-сайти для замовлення. Крім того, більшість рішень включають платіжний шлюз для безпечної обробки платежів кредитною карткою.
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Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. – це американська онлайн- і мобільна платформа замовлення готової їжі та доставки, яка з’єднує відвідувачів із місцевими ресторанами. Компанія розташована в Чикаго, штат Іллінойс, і була заснована в 2004 році. Станом на 2019 рік у компанії було 19,9 мільйона активних користувачів і 115 ...
Zomato
zomato.com
Найбільша в Індії служба доставки їжі, харчування та пошуку ресторанів. Краща їжа для більшої кількості людей.
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats – це американська онлайн-платформа для замовлення та доставки їжі, запущена компанією Uber у 2014 році та розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія.
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. — американська служба доставки готової їжі на замовлення, заснована в 2013 році студентами Стенфорда Тоні Сю, Стенлі Тангом, Енді Фангом і Еваном Муром. Компанія DoorDash, яку підтримує Y Combinator, є однією з кількох технологічних компаній, які використовують логістичні послуги, щоб ...
Deliveroo
deliveroo.co.uk
харчування. Ми отримуємо це. У кожного з нас є свої улюблені. З Deliveroo доставляйте улюблені місцеві ресторани та страви на винос прямо до ваших дверей. Все є в меню. Від популярних у країні мереж, таких як KFC, Wagamama, Nando’s, Burger King і Subway, до місцевих закладів харчування та ваших улю...
OpenTable
opentable.com
OpenTable допомагає ресторанам робити те, що вони вміють найкраще — краще. Незалежно від того, чи хочуть власники ресторанів заповнювати більше місць, працювати більш плавно, налагоджувати стосунки з гостями чи отримувати більше прибутку, OpenTable пропонує прості у використанні рішення. Клієнти під...
Postmates
postmates.com
Postmates — американська компанія, яка пропонує місцеву доставку страв, приготованих із ресторанів, та інших товарів. Станом на лютий 2019 року Postmates працює в 2940 містах США. Послуга покладається на програми для мобільних телефонів і їх можливості глобальної системи позиціонування, щоб відповід...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
Просто замовляйте їжу в Just Eat! Хочете піцу, суші чи вегетаріанську страву сьогодні? Насолоджуйтесь улюбленими стравами, доставленими швидко або на винос.
Caviar
trycaviar.com
І дійсно хороші ресторани. Ми співпрацюємо з найкрутішими/найкращими місцями у вашому місті. Тому що це те, про що ми всі. Замовлення на доставку або самовивіз. Заощаджуйте час, доставляючи або замовляючи заздалегідь, і не платіть за самовивіз. Ви також можете запланувати замовлення на пізніше. Екон...
Seamless
seamless.com
Seamless — це просто найпростіший спосіб замовити їжу з доставкою або на винос. Що б у вас не було в настрої, де б ви не були в настрої, ви це отримаєте. Ні меню, ні телефонних дзвінків, ні повторень. Seamless є частиною портфоліо брендів Grubhub Inc.
Onfleet
onfleet.com
Onfleet дозволяє компаніям легко керувати та аналізувати свої операції з місцевої доставки. Наш продукт включає інтуїтивно зрозумілі програми для смартфонів для водіїв, потужну сучасну веб-панель для диспетчерів, а також автоматичні сповіщення та відстеження в реальному часі для одержувачів. Onfleet...
Slice
slicelife.com
Наша місія полягає в тому, щоб місцеві жителі процвітали! Ми надаємо піцеріям технологію, інструменти доставки, даних і маркетингу, які є основою для великих мереж. Не дивно, що наші партнери бачать на 50% більше постійних клієнтів і на 40% більші розміри квитків. Приєднуйтесь до понад 18 000 піцері...
Tock
exploretock.com
Комплексна платформа бронювання Tock надає постачальникам послуг гостинності інструменти, необхідні для створення успішного бізнесу та надання виняткових вражень. Завдяки надійним можливостям керування таблицями та найкращій у своєму класі підтримці Tock надає компанії повний контроль. Ресторани, ба...
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Доставка додому з найкращих ресторанів поруч з Just Eat, новою назвою Allo Resto! Замовляйте зараз!
ChatFood
chatfood.io
ChatFood — це мобільна платформа замовлення й оплати для провідних брендів гостинності та розваг. Він надає розширені інструменти, які допомагають компаніям забезпечити своїм клієнтам безперебійне оформлення замовлень і оплати як на місці, так і в Інтернеті. Багатофункціональні пропозиції ChatFood д...
Deliverect
deliverect.com
Deliverect — це швидкозростаючий SAAS, який об’єднує сторонні платформи доставки та харчові підприємства по всьому світу. Ми не є ані постачальником послуг доставки, ані POS-системою – ми долаємо розрив між ними. Щоб допомогти компаніям ефективніше керувати операціями доставки їжі та виносу їжі, ми ...
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Замовляйте їжу на винос онлайн у більш ніж 2300 місцевих ресторанах у Just Eat. Отримайте піцу, суші та багато іншого з доставкою до ваших дверей!
DelivApp
delivapp.com
Механізм логістики на вимогу. Покращуйте замовлення за допомогою справжнього програмного забезпечення для керування доставкою на вимогу. Відправлення, планування маршруту, керування кур’єрською службою – все це адаптовано до ваших операцій на вимогу.
ChowNow
chownow.com
ChowNow співпрацює з ресторанами, щоб збільшити кількість онлайн-замовлень, розширити маркетинг і оптимізувати свою діяльність. Завдяки додаткам без комісії, автоматизованим маркетинговим інструментам, інтеграції POS, рішенням доставки тощо вони допоможуть вам утримувати більше прибутку, одночасно р...
Orders.co
orders.co
Керування меню: система керування основним меню Orders.co дає вам повний контроль над усіма вашими меню в одному зручному місці. Menu Sync ™ дозволяє ресторанам пов’язувати всі свої меню з головним меню Orders.co і мати однаковість на всіх підключених платформах. Економія дорогоцінного часу та гроше...
Allset
allsetnow.com
Оллсет – це ринок, що з’єднує місцеві закусочні та кав’ярні з місцевими закусочними, які готують на винос. Він надає ресторанам найкращі у своєму класі рішення для онлайн-замовлень і винагород за лояльність, щоб залучати й утримувати нових клієнтів без сплати високих комісій. Клієнти використовують ...
EasyOrder
easyorderapp.com
Представляємо EasyOrder — ваше універсальне багатоканальне рішення для замовлення та маркетингу для успіху ресторану! Розкрийте весь потенціал свого ресторанного бізнесу за допомогою EasyOrder, комплексної платформи, створеної для залучення нових клієнтів, утримання лояльних відвідувачів і збільшенн...
Owner.com
owner.com
Owner.com — це універсальна платформа, яку незалежні ресторани використовують для підтримки своєї цифрової присутності. Він надає незалежним ресторанам технологічні та маркетингові надздібності таких великих брендів, як Domino's, Chick Fil-A та SweetGreen. Платформа може керувати всім: від веб-сайті...
BentoBox
getbento.com
Познайомтеся з технологіями, які створюють ресторанну магію. Від дизайну веб-сайту до онлайн-замовлень і рішень для оплати, BentoBox допомагає ресторанам у всьому світі створювати кращі враження для своїх клієнтів і персоналу.
Fresho
fresho.com
Fresho був співзасновником одного з найбільших дистриб’юторів морепродуктів в Австралії, щоб оцифрувати процес замовлення та оплати для постачальників продуктів харчування та оптовиків. Завдяки замовленню, збору, пакуванню, виставленню рахунків і оплаті в одному місці в Інтернеті Fresho дає постачал...
MealPe
mealpe.app
MealPe — це онлайн-додаток для постачальників послуг пошуку та замовлення їжі для їдалень, кафетеріїв і фуд-кортів, призначений виключно для місцевої аудиторії та спільнот, таких як Co-Working, Corporate Park, Hospitals, Events, Venues, Stadiums, Coliving Spaces.
MalouApp
malou.io
MalouApp — це спеціалізоване цифрове маркетингове рішення, розроблене виключно для ресторанів, яке об’єднує сторінку ресторану в Google, профілі в соціальних мережах, а також платформи для розміщення списків і доставки в один централізований центр.
Menuviel
menuviel.com
QR-меню – це найбільш гігієнічний, інноваційний і практичний спосіб представлення ваших пунктів меню. Ваші гості можуть сканувати QR-код на столі за допомогою своїх мобільних телефонів і переглядати ваше меню, не завантажуючи сторонні програми. Повністю цифровий, економічно вигідний, безконтактний, ...
Foodzat
foodzat.com
Foodzat — це унікальний онлайн-скрипт доставки їжі та програмне забезпечення для онлайн-замовлення їжі з мобільним додатком, доступним як на платформі iOS, так і на Android, щоб допомогти власникам ресторанів знаходити потрібних клієнтів для доставки їжі. Додаток Foodzat — це найкраще програмне забе...
Storekit
storekit.com
Перетворіть свою їжу на винос, ресторан чи бар за допомогою нашого безкоштовного цифрового меню, системи онлайн-замовлень на винос. Забезпечуйте кращий досвід клієнтів, оптимізуйте операції та спостерігайте підвищення прибутковості. Поверніть собі контроль над своїм бізнесом і покращте рівень обслуг...
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify — це платформа управління харчовими напоями для підприємств громадського харчування та гостинності. Програмне забезпечення пропонує різні модулі та інтеграції, які дають вам контроль над усіма вашими процесами та забезпечують прозорість вашого бізнесу. Користувачі можуть замовляти продукт...
Tycode
tycode.tech
Tycode дає вам змогу революціонізувати свій харчовий бізнес. Тепер ваші клієнти можуть не лише робити замовлення з будь-якого місця, будь то столик, готельний номер чи будь-де у вашому приміщенні, але й можуть оплачувати вам онлайн, робити одночасні замовлення та користуватися різними іншими унікаль...
Foodiv
foodiv.com
Foodiv надає систему онлайн-замовлення їжі, створену найкращими інженерами галузі. Це допомагає інтегрувати систему замовлення їжі для ресторанів за лічені хвилини. Ми також надаємо меню з QR-кодом, клієнтський мобільний додаток для безконтактного замовлення та зручний досвід замовлення, а також при...
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp — це американська платформа мобільних замовлень і мобільних платежів, створена стартапом SCVNGR із Бостона, штат Массачусетс. 25 липня 2018 року було оголошено, що LevelUp придбає Grubhub, онлайн-платформа доставки їжі, за 390 мільйонів доларів США.
Menubly
menubly.com
Menubly дозволяє створювати цифрове меню з можливостями онлайн-замовлень, яке обслуговує різноманітні підприємства, включаючи ресторани, пекарні, кафе та фуд-траки. Menubly — це все, що потрібно вашому ресторану, щоб приймати замовлення клієнтів безпосередньо з вашого веб-сайту, захищаючи прибутки в...
Vromo
vromo.io
VROMO дозволяє легко керувати доставкою на вимогу для мереж ресторанів, які використовують власних водіїв доставки, автопарки третіх сторін або комбінацію обох. З VROMO ви можете автоматично пропонувати роботу водіям і спілкуватися зі своїми клієнтами, як ніколи раніше. Надсилайте клієнтам посилання...
Restimo
restimo.com
Restimo об’єднує всі канали доставки (UberEats, Glovo, Bolt Food, Wolt, Takeaway), POS-системи та кур’єрів в одному місці. Він забезпечує інтеграцію замовлень, керування меню та бізнес-звіти на одному екрані.
Quicklly
quicklly.com
Quicklly – це онлайн-ринок, який з’єднує споживачів із місцевими південноазіатськими магазинами та ресторанами в США, забезпечуючи зручні покупки та ресторани. Він служить мостом для тих, хто шукає автентичні південноазіатські товари, продукти та страви, спрощуючи онлайн-замовлення та доставку.
Phygital24
phygital24.com
Настав час володіти системою онлайн-замовлень, оскільки програми сторонніх розробників, багато з яких приховують дані, втручаються в безпосередній зв’язок між рестораном і його клієнтами, тим самим стягуючи високу комісію
Ordermark
ordermark.com
Ordermark підтримує низку послуг онлайн-замовлень, щоб ресторани могли максимізувати охоплення та дохід за допомогою одного принтера.
OnCater
oncater.com
OnCater — це онлайн-ринок, який об’єднує підприємства з ресторанами та закладами громадського харчування. ринок громадського харчування з понад 12 тис
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice — це некомерційна технологічна компанія громадського харчування, яка підвищує рівень обслуговування клієнтів — за допомогою цифрових замовлень, меню та вивісок — одночасно полегшуючи життя операторів. Від модернізації закладів харчування до забезпечення людей доступом до поживної їжі, ми ...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech надає ресторанам і підприємствам харчування та напоїв інтегровані рішення, оптимізуючи та централізуючи все, від обробки замовлень, приготування їжі до доставки. Їхній флагманський продукт, gOnline, бездоганно інтегрує фрагментовані системи та сторонні програми в єдину екосистему управління...
Deliforce
deliforce.io
Ця платформа пропонує вам керування прийомом і доставкою, максимальну зручність і безпроблемне відстеження агентів, а також легке призначення завдань і повне управління.
Clorder
clorder.com
Усі ваші ресторанні цифрові замовлення та маркетингові потреби в одному місці Онлайн-замовлення. Цифровий маркетинг. Мобільні додатки. Доставка на вимогу.
Upmenu
upmenu.com
Upmenu — це система онлайн-замовлень і програма, яка допомагає ресторанам обробляти онлайн-замовлення та платежі, бронювати столики, створювати акції, програми лояльності тощо. Upmenu — це все, що потрібно вашому ресторану, щоб приймати замовлення клієнтів безпосередньо з веб-сайту чи додатка, одноч...
Restaurantify
restaurantify.com
Restaurantify призначений для рестораторів для створення або розробки професійного веб-сайту ресторану та додатка з системою онлайн-замовлень.
Order Tiger
ordertiger.com
Найкраща у своєму класі система онлайн-замовлення їжі для незалежних ресторанів, кількох магазинів, темних кухонь, ринків та інших компаній, які працюють на вимогу по всьому світу.
Chowmill
chowmill.com
Chowmill пропонує неперевершені послуги офісного харчування з найбільшим вибором страв, щоб задовольнити різноманітну робочу силу. Замовити демо
Ytock
ytock.com
Ytock — це платформа онлайн-замовлень, яка допомагає власникам ресторанів оптимізувати роботу ресторанів. Простота управління замовленнями та рекламною діяльністю ресторану. Налаштована платформа для замовлення їжі з гнучкими параметрами ціноутворення. Ytock підтримує цифрові гаманці та швидкі спосо...
Restolabs
restolabs.com
Почніть приймати прямі замовлення від своїх клієнтів за допомогою універсальної системи онлайн-замовлень Restolabs — без комісії. Замовлення в Інтернеті Замовлення в мобільному додатку. Самовивіз із магазину. QR-меню. Замовлення. Замовлення через Facebook та багато іншого... Програмне забезпечення т...
MealShift
mealshift.co.uk
MealShift – це інноваційна платформа, яка об’єднує ресторани та самозайнятих кур’єрів, які доставляють їжу, за допомогою інтуїтивно зрозумілого мобільного додатку.
BistroUX
bistroux.com
BistroUX — це програмне забезпечення для онлайн-ресторанів, призначене для онлайн-замовлення їжі, бронювання та купівлі подарункових карток.
ord.to
ord.to
Ord.to — це веб-система, яка допомагає підприємствам харчової промисловості створювати веб-сайти для прийому замовлень під власним брендом і доменом. Якщо веб-сайт уже існує, у нього можна інтегрувати віджет замовлення замовлення. Система дозволяє підприємствам створювати привабливі меню, завантажую...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood був розроблений таким чином, щоб бути зручним для користувача, з інтуїтивно зрозумілими меню та зрозумілими параметрами, які легко зрозуміти як власникам ресторанів, так і клієнтам. Це дозволяє клієнтам налаштовувати свої замовлення, додавати спеціальні запити та з легкістю здійснювати п...
BeyondMenu
beyondmenu.com
Безпроблемно обробляйте замовлення будь-якого типу, навіть у години пік. Визначте своїх найцінніших відвідувачів і плануйте маркетингові кампанії з розумом. BeyondMenu POS надає глибокі дані про ваш бізнес. Настала ваша черга діяти на основі даних.
eatNgage
eatngage.com
Дозвольте командам продажів і маркетингу підвищити відвідуваність подій і особисту залученість за допомогою онлайн-трапези, що доставляється прямо на стіл потенційного клієнта
Flipdish
flipdish.com
Система онлайн замовлення для ресторанів Flipdish — це все, що вам потрібно, щоб приймати замовлення безпосередньо з ваших власних сайтів і програм, пропонувати цифрові замовлення в кіосках або телефонах і розвивати свій бізнес за допомогою маркетингових кампаній і кампаній лояльності.
Locate2u
locate2u.com
Locate2u — це програмна платформа, розроблена для будь-якого бізнесу доставки чи надання послуг. Наше рішення допомагає цим компаніям підвищити ефективність маршрутів, покращити досвід доставки для клієнтів і підвищити продуктивність, скорочуючи час, потрібний для планування маршрутів. Наше рішення ...