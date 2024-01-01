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Реселлерське програмне забезпечення для хостингу - Найпопулярніші застосунки - Вірменія
Реселлерський хостинг – це тип послуги веб-хостингу, де постачальник дозволяє компаніям купувати або орендувати пакети хостингу оптом, а потім перепродавати їх своїм власним клієнтам. Хостинг-провайдер постачає необхідне обладнання, програмне забезпечення та інфраструктуру організації-перепродавцю, що дозволяє їм розміщувати веб-сайти своїх клієнтів. Цю модель хостингу особливо віддають перевагу агентствам веб-розробки та дизайну, які прагнуть пропонувати хостинг поряд зі своїми основними послугами. Хостинг торговельного посередника часто включає підхід білої мітки, коли торговий посередник може перепакувати та продавати послуги хостингу під власним брендом. Вони беруть на себе такі обов’язки, як підтримка клієнтів, виставлення рахунків і розподіл ресурсів на основі потреб своїх клієнтів, тоді як хостинг-провайдер керує основною інфраструктурою. Окрім базового хостингу, торговельні посередники часто пропонують своїм клієнтам додаткові послуги, як-от автоматичне оновлення, резервне копіювання та безкоштовні сертифікати SSL. Деякі також можуть надавати продаж доменних імен і спеціалізовану підтримку клієнтів, щоб виділити свої пропозиції на ринку.
Запит на новий застосунок
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. є акредитованим ICANN реєстратором доменних імен, який надає реєстрацію доменних імен і веб-хостинг у Фініксі, штат Арізона, США. Namecheap — бюджетний хостинг-провайдер із 11 мільйонами зареєстрованих користувачів і 10 мільйонами доменів.
SiteGround
siteground.com
SiteGround — це найбільша незалежна платформа для розміщення веб-сайтів, якій довіряють власники понад 2,8 мільйонів доменів у всьому світі. Послуга хостингу SiteGround, зосереджена на швидкості та безпеці веб-сайту, включає прості, але потужні інструменти керування веб-сайтами та унікальні власні р...
Krystal
krystal.uk
Krystal – компанія, що надає інтернет-послуги, заснована в 2002 році і спеціалізується на передових інструментах і послугах для компаній у всьому світі. Ми робимо все по-іншому, пропонуючи першокласні рішення, які є стійкими без шкоди для продуктивності. Сьогодні ми є найбільшою незалежною веб-хости...
HostGator
hostgator.com
HostGator є провідним постачальником безпечного та доступного веб-хостингу. Дізнайтеся, чому тисячі клієнтів довіряють нам обслуговування їхніх веб-сайтів.
GreenGeeks
greengeeks.com
Швидкий, безпечний і екологічний веб-хостинг. Інтернет є великим забруднювачем навколишнього середовища. Почніть розміщувати свій веб-сайт у провідного світового екологічного хостинг-провайдера та позитивно впливайте на довкілля!
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting — це ваш потужний постачальник веб-хостингу. Розмістіть свій сайт на їхній добре налаштованій платформі SwiftServer із опцією Turbo Server для завантаження сторінок у 20 разів швидше порівняно з конкуруючими рішеннями. У A2 Hosting є рішення для ваших потреб, незалежно від того, чи потріб...
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds надає надійні хмарні рішення за конкурентоспроможною ціною. З моменту заснування в 2010 році нашим головним завданням є надання найкращого сервісу та продуктів клієнтам хостингу з усього світу. Наша професійна підтримка залишається доступною для наших клієнтів 24/7 і може похвалитися гаран...
HostPapa
hostpapa.com
Найкращий веб-хостинг і реєстрація доменних імен. Розпочніть свій веб-сайт із HostPapa та отримайте найкращу цілодобову підтримку за всіма нашими планами веб-хостингу.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost є лідером у розробці рішень для швидкого хостингу для критично важливих сайтів і програм. Володійте своїм стабільним VPS або виділеним хостингом для безперебійної роботи. UltaHost — це високопродуктивна платформа веб-хостингу, яка допоможе вам отримувати швидкі, стабільні та безпечні веб-са...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
AccuWeb Hosting, заснована в 2003 році, є веб-хостинговою компанією в Олд-Таппан, штат Нью-Джерсі (США), яка надає клієнтам у всьому світі найдоступніші та надійні рішення для веб-хостингу. AccuWeb Hosting — це приватна компанія, яка не має боргів і має понад 14 років досвіду. Станом на сьогодні Acc...
20i
20i.com
Високопродуктивний керований хостинг на будь-який випадок. Приєднуйтеся до понад 1 мільйона агентств, фрілансерів, компаній і помічників, щоб отримати неперевершену швидкість і надійність. Швидко та легко керуйте всіма своїми веб-сайтами/додатками, доменними іменами, CDN, SSL-сертифікатами, електрон...
HostingRaja
hostingraja.in
Hosting Raja, провідна компанія веб-хостингу в Індії. Пропонує високошвидкісні, адаптивні, повнофункціональні домени та хостинг за доступною ціною. Це одна з найкращих компаній з реєстрації доменних імен і веб-хостингу в Індії.
IntecHost
intechost.com
IntecHost.in – це постачальник веб-хостингу в Індії, який пропонує доступні та надійні послуги веб-хостингу з безвідмовною роботою 99,99% і безкоштовним SSL. Вони приймають платежі та надають дисковий простір NVMe SSD. Відповідно до відгуків користувачів і думок експертів, IntecHost.in надає швидкі ...
MyLightHost
mylighthost.com
Забезпечує необмежену пропускну здатність з усіма пакетами веб-хостингу. Ваш веб-сайт ніколи не вийде з ладу через проблему пропускної здатності.
Hostilica
hostilica.com
Ми спеціалізуємося на наданні всіх рішень веб-хостингу для підтримки компаній і підприємців у всьому світі надійними, швидкими та професійними послугами веб-хостингу, налаштованими відповідно до їхніх розмірів і потреб.
ARZ Host
arzhost.com
ARZ HOST пропонує широкий спектр ІТ-послуг для бізнесу та технофілів зокрема. Від веб-хостингу до віртуальних центрів обробки даних, виділених серверів і рішень для зберігання даних, усі наші послуги отримують переваги від постійних інновацій і регулярно збагачуються новими функціями.
VernalWeb
vernalweb.com
VernalWeb — це компанія світового рівня, яка займається веб-хостингом. Ми прагнемо вивести інфраструктуру вашого бізнесу на новий рівень за допомогою наших спеціалістів з хостингу та ІТ. Наші передові технологічні системи та мережі дозволяють нам надавати індивідуальні рішення, і, сподіваюся, це зро...
LogicWeb
logicweb.com
Ваш веб-хостинг №1 із LiteSpeed, NVMe, JetBackup, Auto-SSL, безкоштовним доменом*, встановленням WordPress одним натисканням кнопки, автоматичним щоденним резервним копіюванням.
Greens247
greens247.com
Надшвидке рішення для веб-хостингу, створене для ваших унікальних потреб. Сервери з низькою затримкою на основі технології Xeon і швидкістю зберігання NVMe у 6 разів вищою за звичайний SSD.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace є провідною компанією веб-хостингу, що спеціалізується на послугах керованого хмарного хостингу. Завдяки нашій команді експертів і передовій інфраструктурі ми пропонуємо комплексне рішення для компаній, які шукають надійний і безпроблемний хостинг. Наша послуга керованого хмарного хостингу ...
CloudyHost
cloudyhost.com
CloudyHost надає надійні хмарні рішення, а також додаткові високоякісні послуги за конкурентоспроможними цінами, використовуючи сучасні європейські центри обробки даних для корпоративних клієнтів і приватних клієнтів з 2008 року. Група має локальні сліди в Таллінні, Естонія, і в Тирані, Албанія. Так...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada — це приватний і незалежно фінансований постачальник послуг веб-хостингу, який розпочав роботу в листопаді 2019 року з командою, присвяченою наданню швидких, безпечних і надійних послуг веб-хостингу. HostArmada — це більше, ніж просто веб-хостингова компанія. Ми — команда захоплених справ...
2GBHosting
2gbhosting.com
Плани веб-хостингу реселлера 2GBHosting дозволяють користувачам створити власну компанію з веб-хостингу, не турбуючись про керування власними серверами.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
Веб-хостинг Digital Pacific, виділені сервери, VPS, хмарні служби та домени.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost є провідним світовим постачальником веб-хостингу та супутніх послуг. Ми надаємо комплексні інструменти сотням користувачів у всьому світі, щоб будь-хто, новачок чи професіонал, міг вийти в Інтернет і процвітати з нашими пакетами веб-хостингу.
Koerge
koerge.com
Koerge — це веб-хостингова компанія, створена засновниками з понад 10-річним досвідом роботи в галузі для створення ідеальної платформи веб-хостингу. Ми допомагаємо компаніям відкривати та досягати успіху в Інтернеті. Отримайте доменне ім’я, веб-хостинг і професійну електронну адресу.
HostRiver
hostriver.ro
Ми завжди зосереджені на наших клієнтах, тому що вони заслуговують на всю увагу, яку ми можемо приділити. Перш за все, це наші друзі, а не тільки клієнти. Тому ми пропонуємо оперативну та професійну підтримку, адже вони є головним пріоритетом HostRiver. Ми надаємо сервери останнього покоління та тех...
Fozzy
fozzy.com
Якісний і швидкий віртуальний хостинг Fozzy. Надійний VPS і реєстрація доменного імені. Ми будемо раді відповісти на ваші запитання 24/7
Arsys
arsys.net
Зареєструйте свій домен і придбайте хостинг у Arsys. Оскільки наші сервери розташовані в Іспанії, ваша присутність в Інтернеті гарантована.
Hostbillo
hostbillo.com
Нашу колишню компанію Wisesolution, що найшвидше розвивається, засновану в 2010 році, було перейменовано та знову запущено як hostbillo.com. Hostbillo знаходить своє місце серед першокласних і найвпливовіших компаній веб-хостингу. Компанія високо визнана за надання високоякісного, найкращого у своєм...
ArkHost
arkhost.com
Доступний, надійний, високопродуктивний веб-хостинг із DirectAdmin, інтегрованим у клієнтську область ArkHost, для легкого керування сайтом.
MilesWeb
milesweb.com
Запущений у 2012 році, MilesWeb є одним із швидко розвиваються та провідних постачальників послуг веб-хостингу в Індії. У MilesWeb ми прагнемо задовольнити всі потреби бізнесу за допомогою ідеально розроблених планів хостингу та нескінченного обслуговування клієнтів день у день! Ми обіцяємо, що ми в...
DomainRacer
domainracer.com
DomainRacer прагне запропонувати надійні, безпечні та доступні рішення для хостингу для професіоналів і підприємств. DomainRacer має наступні функції та переваги: • Необмежений дисковий простір SSD для швидкої та безперебійної роботи ваших веб-сайтів і програм. • Технологія LiteSpeed і платформа...
WPMU DEV
wpmudev.com
Ваша комплексна платформа WordPress. Оптимізуйте та керуйте кількома сайтами WP за допомогою наших відзначених нагородами плагінів, виділеного хостингу, потужних інструментів керування сайтом і 5-зіркової підтримки. З 2006 року WPMU DEV створює високоякісні рішення WordPress, допомагаючи більш ніж ...
Rocket.net
rocket.net
Rocket.net — це комплексне рішення для керованого хостингу WordPress. Платформа Rocket.net була розроблена з нуля, щоб максимізувати продуктивність і безпеку веб-сайтів будь-якого розміру.
Verpex
verpex.com
Verpex — це постачальник послуг веб-хостингу, який пропонує різноманітні послуги хостингу, включаючи веб-хостинг, хостинг торгових посередників і виділені сервери. Чому Verpex? Різноманітність послуг хостингу: Verpex пропонує різноманітні послуги хостингу, включаючи веб-хостинг, хостинг торгових пос...
HostZop
hostzop.com
Компанія Hostzop, що розробляє комплексні веб-рішення, розташована в Ченнаї, Індія. Це забезпечує вам найкраще задоволення клієнтів. Hostzop пропонує надійні послуги хостингу в Ченнаї, Індія, за найвигіднішими цінами. Ми наголошуємо на наданні кращих послуг і гарантуємо, що вас супроводжують на кожн...
CheapoHosting
cheapohosting.com
Cheapohosting пропонує найкращий веб-хостинг, дешевий спільний хостинг Linux, найдешевший хостинг для реселерів Linux, необмежений VPS-хостинг, хмарний хостинг і потужні виділені сервери.
UKHost4u
ukhost4u.com
UKHost4u починався як малий бізнес, який надавав послуги веб-хостингу місцевим клієнтам у Великобританії. За понад 20 років, що минули від початку, вони розширилися, щоб забезпечити покриття всієї Великобританії, а також розширити свої центри обробки даних і можливості мережі. Як прямий мережевий оп...
ChemiCloud
chemicloud.com
ChemiCloud має на меті полегшити життя веб-розробникам і малим підприємствам і запропонувати найкращий клієнтський досвід у галузі – це наша обіцянка. Ми не задовольняємося ні на що інше, і ми тут, щоб залишитися. Ми надійна та пристрасна команда спеціалістів із солідним досвідом і понад десять рокі...
NameHero
namehero.com
NameHero — це компанія з веб-хостингу та керування доменами, яка пропонує найкращий у своєму класі веб-хостинг, VPS-хостинг, WordPress-хостинг, хостинг торгових посередників і корпоративний хостинг із підтримкою 24/7/365 і безвідмовною роботою 99,9%.