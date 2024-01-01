Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Реселлерське програмне забезпечення для хостингу - Найпопулярніші застосунки - Вірменія Найпопулярніші Нещодавно додані

Реселлерський хостинг – це тип послуги веб-хостингу, де постачальник дозволяє компаніям купувати або орендувати пакети хостингу оптом, а потім перепродавати їх своїм власним клієнтам. Хостинг-провайдер постачає необхідне обладнання, програмне забезпечення та інфраструктуру організації-перепродавцю, що дозволяє їм розміщувати веб-сайти своїх клієнтів. Цю модель хостингу особливо віддають перевагу агентствам веб-розробки та дизайну, які прагнуть пропонувати хостинг поряд зі своїми основними послугами. Хостинг торговельного посередника часто включає підхід білої мітки, коли торговий посередник може перепакувати та продавати послуги хостингу під власним брендом. Вони беруть на себе такі обов’язки, як підтримка клієнтів, виставлення рахунків і розподіл ресурсів на основі потреб своїх клієнтів, тоді як хостинг-провайдер керує основною інфраструктурою. Окрім базового хостингу, торговельні посередники часто пропонують своїм клієнтам додаткові послуги, як-от автоматичне оновлення, резервне копіювання та безкоштовні сертифікати SSL. Деякі також можуть надавати продаж доменних імен і спеціалізовану підтримку клієнтів, щоб виділити свої пропозиції на ринку.