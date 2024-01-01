Магазин вебзастосунків

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

WebCatalog Desktop

Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows, Linux. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.

Завантажити WebCatalog Desktop
Дізнатися більше
Категорії

Програмне забезпечення перевірки посилань - Найпопулярніші застосунки - Вірменія

Програмне забезпечення для перевірки рекомендацій спрощує перевірку кандидатів на роботу, автоматизуючи процес зв’язку з їхніми рекомендаціями. Цей інструмент дозволяє роботодавцям звертатися до перелічених посилань, збирати відповіді та ефективно забезпечувати їх точність. Він замінює традиційні методи, що включають ручні телефонні дзвінки та обмін електронною поштою, цифровими опитуваннями чи іншими автоматизованими методами. Пришвидшивши цей аспект найму, компанії можуть прискорити прийняття рішень щодо наймання найкращих кандидатів. Рішення для перевірки рекомендацій в основному використовуються менеджерами з найму, рекрутерами та кадровими адміністраторами. Деякі з цих інструментів пропонують додаткові функції, наявні в ширшому програмному забезпеченні для найму, наприклад збір відгуків про співбесіду та відстеження загального прогресу кандидата. Вони можуть працювати незалежно або як частина інтегрованих платформ найму, як-от маркетингове програмне забезпечення для найму чи комплексні платформи для найму. Варіанти інтеграції поширюються на різні продукти, включаючи системи відстеження заявників, програмне забезпечення для перевірки даних і навіть системи для тестування на наркотики.

Запит на новий застосунок


HiPeople

HiPeople

hipeople.io

Наймання найкращих спеціалістів є критичним завданням, яке вимагає ретельного відбору. Сучасні команди технічної допомоги використовують комплексний інструментарій перевірки HiPeople, щоб скоротити час перевірки на 95%. Наш найсучасніший інструментарій скринінгу поєднує в собі потужність оцінок на о...

ComplyCube

ComplyCube

complycube.com

ComplyCube — це комплексна платформа для автоматизації та спрощення перевірки особи (IDV), боротьби з відмиванням грошей (AML) і відповідності «Знай свого клієнта» (KYC). Платформа на основі штучного інтелекту допомагає компаніям автоматизувати цифрові процеси реєстрації клієнтів і eKYC, перевіряючи...

VidCruiter

VidCruiter

vidcruiter.com

VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів ...

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструм...

Veremark

Veremark

veremark.com

Veremark — це автоматизована платформа перевірки працевлаштування, яка додає простоти, впевненості та швидкості процесу найму в компаніях.

HireRight

HireRight

hireright.com

Скринінг працевлаштування на вимогу, скринінг на наркотики та рішення щодо відповідності працевлаштуванню I-9, які допомагають керувати програмами скринінгу та контролювати їх

Vitay

Vitay

vitay.io

VITAY — це програмне забезпечення для перевірки рекомендацій, яке підвищує продуктивність підбору персоналу. Кадрові фірми, керівники відділу кадрів і роботодавці автоматизують перевірку рекомендацій і отримують краще розуміння потенціалу кандидатів. Уникайте повторюваної адміністративної роботи, по...

RefAssured

RefAssured

refassured.com

Створений для кадрових агентств людьми, які створили кадрові агентства, RefAssured автоматизує процес перевірки рекомендацій, щоб надати справжню інформацію про минулу ефективність кандидатів, що принесе користь не лише агентствам, але й їхнім клієнтам і талантам. Більше ніяких незручних дзвінків, я...

AutoRefs

AutoRefs

autorefs.com

AutoRefs — це автоматизований інструмент перевірки довідок, який економить час відділу кадрів і підбору персоналу для тих, хто регулярно запитує довідки для будь-яких цілей, включаючи працевлаштування, торгові заявки, адаптацію клієнтів або будь-яку іншу мету в будь-якому секторі, включаючи державни...

Refapp

Refapp

refapp.com

Refapp — це рішення для аналізу талантів, яке допомагає рекрутерам проводити ефективну, професійну та безпечну перевірку рекомендацій кожного кандидата. Інструмент також забезпечує безперебійну та точну перевірку права на роботу. Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс Refapp дозволяє швидко, безп...

RefNow

RefNow

refnow.com

RefNow дозволяє компаніям приймати розумніші та обґрунтованіші рішення щодо працевлаштування, надаючи онлайн-довідкові звіти про працевлаштування. Заснована в 2019 році зі штаб-квартири в Лондоні, а тепер працює по всьому світу, щоб обслуговувати великі організації, стартапи, благодійні організації ...

Xref

Xref

xref.com

Спростіть свою подорож талантів і приймайте впевнені, орієнтовані на людей рішення за допомогою Xref. Xref — це найкраще у своєму класі глобальне рішення, яке обслуговує фахівців з кадрів у всіх галузях. Починаючи з 2010 року компанії в усьому світі довіряють компанії Xref, яка допомагає людям прийм...

Harver

Harver

harver.com

Harver — це провідне в галузі рішення для працевлаштування, яке допомагає організаціям оптимізувати вибір кадрів. Завдяки більш ніж 35-річному накопиченню багатих даних, підкріплених психологією введення-виведення та когнітивною наукою, Harver пропонує набір автоматизованих рішень, які дозволяють ор...

Searchlight

Searchlight

searchlight.ai

Оцінка талантів за допомогою ШІ для рекрутерів, які віддані якості. Ефективно знаходьте 1% найкращих кандидатів за допомогою штучного інтелекту, щоб перевіряти ваших кандидатів і передбачати ваших найкращих наймів на початку послідовності найму.

Продукти

Завантажити

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності