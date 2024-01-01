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Програмне забезпечення перевірки посилань - Найпопулярніші застосунки - Вірменія
Програмне забезпечення для перевірки рекомендацій спрощує перевірку кандидатів на роботу, автоматизуючи процес зв’язку з їхніми рекомендаціями. Цей інструмент дозволяє роботодавцям звертатися до перелічених посилань, збирати відповіді та ефективно забезпечувати їх точність. Він замінює традиційні методи, що включають ручні телефонні дзвінки та обмін електронною поштою, цифровими опитуваннями чи іншими автоматизованими методами. Пришвидшивши цей аспект найму, компанії можуть прискорити прийняття рішень щодо наймання найкращих кандидатів. Рішення для перевірки рекомендацій в основному використовуються менеджерами з найму, рекрутерами та кадровими адміністраторами. Деякі з цих інструментів пропонують додаткові функції, наявні в ширшому програмному забезпеченні для найму, наприклад збір відгуків про співбесіду та відстеження загального прогресу кандидата. Вони можуть працювати незалежно або як частина інтегрованих платформ найму, як-от маркетингове програмне забезпечення для найму чи комплексні платформи для найму. Варіанти інтеграції поширюються на різні продукти, включаючи системи відстеження заявників, програмне забезпечення для перевірки даних і навіть системи для тестування на наркотики.
Запит на новий застосунок
HiPeople
hipeople.io
Наймання найкращих спеціалістів є критичним завданням, яке вимагає ретельного відбору. Сучасні команди технічної допомоги використовують комплексний інструментарій перевірки HiPeople, щоб скоротити час перевірки на 95%. Наш найсучасніший інструментарій скринінгу поєднує в собі потужність оцінок на о...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube — це комплексна платформа для автоматизації та спрощення перевірки особи (IDV), боротьби з відмиванням грошей (AML) і відповідності «Знай свого клієнта» (KYC). Платформа на основі штучного інтелекту допомагає компаніям автоматизувати цифрові процеси реєстрації клієнтів і eKYC, перевіряючи...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidInterviewing від VidCruiter — найдосконаліша у світі платформа відеоінтерв’ю. Наша система пропонує попередньо записані відеоінтерв’ю та відеоінтерв’ю в прямому ефірі, які можна налаштувати відповідно до будь-якого сценарію найму, і допомогла компаніям будь-якого розміру знайти кращих кандидатів ...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструм...
Veremark
veremark.com
Veremark — це автоматизована платформа перевірки працевлаштування, яка додає простоти, впевненості та швидкості процесу найму в компаніях.
HireRight
hireright.com
Скринінг працевлаштування на вимогу, скринінг на наркотики та рішення щодо відповідності працевлаштуванню I-9, які допомагають керувати програмами скринінгу та контролювати їх
Vitay
vitay.io
VITAY — це програмне забезпечення для перевірки рекомендацій, яке підвищує продуктивність підбору персоналу. Кадрові фірми, керівники відділу кадрів і роботодавці автоматизують перевірку рекомендацій і отримують краще розуміння потенціалу кандидатів. Уникайте повторюваної адміністративної роботи, по...
RefAssured
refassured.com
Створений для кадрових агентств людьми, які створили кадрові агентства, RefAssured автоматизує процес перевірки рекомендацій, щоб надати справжню інформацію про минулу ефективність кандидатів, що принесе користь не лише агентствам, але й їхнім клієнтам і талантам. Більше ніяких незручних дзвінків, я...
AutoRefs
autorefs.com
AutoRefs — це автоматизований інструмент перевірки довідок, який економить час відділу кадрів і підбору персоналу для тих, хто регулярно запитує довідки для будь-яких цілей, включаючи працевлаштування, торгові заявки, адаптацію клієнтів або будь-яку іншу мету в будь-якому секторі, включаючи державни...
Refapp
refapp.com
Refapp — це рішення для аналізу талантів, яке допомагає рекрутерам проводити ефективну, професійну та безпечну перевірку рекомендацій кожного кандидата. Інструмент також забезпечує безперебійну та точну перевірку права на роботу. Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс Refapp дозволяє швидко, безп...
RefNow
refnow.com
RefNow дозволяє компаніям приймати розумніші та обґрунтованіші рішення щодо працевлаштування, надаючи онлайн-довідкові звіти про працевлаштування. Заснована в 2019 році зі штаб-квартири в Лондоні, а тепер працює по всьому світу, щоб обслуговувати великі організації, стартапи, благодійні організації ...
Xref
xref.com
Спростіть свою подорож талантів і приймайте впевнені, орієнтовані на людей рішення за допомогою Xref. Xref — це найкраще у своєму класі глобальне рішення, яке обслуговує фахівців з кадрів у всіх галузях. Починаючи з 2010 року компанії в усьому світі довіряють компанії Xref, яка допомагає людям прийм...
Harver
harver.com
Harver — це провідне в галузі рішення для працевлаштування, яке допомагає організаціям оптимізувати вибір кадрів. Завдяки більш ніж 35-річному накопиченню багатих даних, підкріплених психологією введення-виведення та когнітивною наукою, Harver пропонує набір автоматизованих рішень, які дозволяють ор...
Searchlight
searchlight.ai
Оцінка талантів за допомогою ШІ для рекрутерів, які віддані якості. Ефективно знаходьте 1% найкращих кандидатів за допомогою штучного інтелекту, щоб перевіряти ваших кандидатів і передбачати ваших найкращих наймів на початку послідовності найму.