Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення платформ рекрутингу - Найпопулярніші застосунки - Вірменія Найпопулярніші Нещодавно додані

Рекрутингові платформи – це комплексні інструменти, які використовуються компаніями для контролю за всім процесом найму співробітників, починаючи від початкового пошуку кандидатів і закінчуючи остаточними рішеннями щодо найму. Ці платформи оптимізують численні завдання з підбору персоналу, такі як розповсюдження оголошень про роботу, рекрутинг із соціальних мереж, керування резюме та відстеження статусу заявки. На платформах рекрутингу маркетингові функції рекрутингу дозволяють рекрутерам поширювати інформацію про вакансії різними каналами, включаючи дошки вакансій, фірмові сторінки кар’єри та платформи соціальних мереж. Ці платформи також керують взаємодією кандидатів, розвивають інтерес кандидатів і встановлюють список талантів для поточних і майбутніх посад. Коли кандидати подають заявки, системи відстеження заявників (ATS) на платформах найму автоматично перевіряють і класифікують кандидатів на основі вмісту їхніх резюме або заяв. Ці платформи згодом відстежують відібраних кандидатів на наступних етапах процесу співбесіди. Консолідуючи всі дані, пов’язані з наймом, рекрутингові платформи покращують досвід кандидатів, забезпечуючи персоналізовану взаємодію. Вони також допомагають рекрутерам у підтримці організації та ефективному націлюванні та залученні кандидатів, які добре відповідають певним посадовим ролям.