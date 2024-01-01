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Програмне забезпечення платформ рекрутингу - Найпопулярніші застосунки - Вірменія
Рекрутингові платформи – це комплексні інструменти, які використовуються компаніями для контролю за всім процесом найму співробітників, починаючи від початкового пошуку кандидатів і закінчуючи остаточними рішеннями щодо найму. Ці платформи оптимізують численні завдання з підбору персоналу, такі як розповсюдження оголошень про роботу, рекрутинг із соціальних мереж, керування резюме та відстеження статусу заявки. На платформах рекрутингу маркетингові функції рекрутингу дозволяють рекрутерам поширювати інформацію про вакансії різними каналами, включаючи дошки вакансій, фірмові сторінки кар’єри та платформи соціальних мереж. Ці платформи також керують взаємодією кандидатів, розвивають інтерес кандидатів і встановлюють список талантів для поточних і майбутніх посад. Коли кандидати подають заявки, системи відстеження заявників (ATS) на платформах найму автоматично перевіряють і класифікують кандидатів на основі вмісту їхніх резюме або заяв. Ці платформи згодом відстежують відібраних кандидатів на наступних етапах процесу співбесіди. Консолідуючи всі дані, пов’язані з наймом, рекрутингові платформи покращують досвід кандидатів, забезпечуючи персоналізовану взаємодію. Вони також допомагають рекрутерам у підтримці організації та ефективному націлюванні та залученні кандидатів, які добре відповідають певним посадовим ролям.
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Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn є світовим лідером у сфері програмного забезпечення для кадрової галузі. Понад 10 000 компаній покладаються на хмарну платформу Bullhorn, щоб забезпечити свої кадрові процеси від початку до кінця. Штаб-квартира Bullhorn розташована в Бостоні, а офіси – по всьому світу. Компанія очолюється з...
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні...
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — це компанія, яка виробляє або продає комп’ютерне «програмне забезпечення як послуга» (Saas). Програмне забезпечення функціонує як система відстеження кандидатів для обробки заявок на роботу. Він включає систему редагування сайту кар’єри для брендингу роботодавця, плагін для пошуку (персо...
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM — це система відстеження кандидатів. Recruit CRM використовується в понад 60 країнах і має такі потужні функції, як аналізатор резюме, мобільний додаток, інтеграція API, клієнт електронної пошти та сотні безкоштовних дошок вакансій.
Bayt
bayt.com
Наш інструмент пошуку резюме на основі штучного інтелекту дає вам доступ до найбільшої бази даних резюме на Близькому Сході з понад 41 700 000 резюме. Ви також зможете використовувати 33 фільтри, включаючи критерії, характерні для Близького Сходу, статус візи, громадянство та країну освітнього ступе...
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...
CareerBuilder
careerbuilder.com
Інтуїтивно зрозуміла система відстеження кандидатів, яка допоможе вам спростити процес найму та залучити якісних кандидатів.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...
Crelate
crelate.com
Crelate — це сучасне, швидке, повнофункціональне рішення для відстеження кандидатів, CRM для підбору персоналу та керування взаємовідносинами з талантами, створене спеціально для агенцій з пошуку кадрів, фірм з пошуку керівників і професійних корпоративних рекрутерів. Crelate пропонує всі функції, я...
Vincere
vincere.io
Vincere — це операційна система рекрутингу: сучасна ОС, спеціально створена для рекрутингових агентств у всьому світі. Запустіть наш потужний базовий пакет модулів. Потім розширте свої технічні можливості за допомогою попередньо інтегрованих продуктів Access Group від веб-дизайну (на основі Volcanic...
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...
JazzHR
jazzhr.com
Програмне забезпечення JazzHR для рекрутингу дозволяє зайнятим бізнес-лідерам централізувати та модернізувати свій підхід до найму. Замініть трудомісткі електронні таблиці, створені вручну, і заповнені скриньки вхідних повідомлень гнучкою, доступною технологією найму людей. Змагайтеся в режимі реаль...
Ashby
ashbyhq.com
Ashby дає змогу командам талантів запускати процеси найму світового рівня за допомогою дієвої аналітики, вбудованих найкращих практик і комплексного рішення, яке усуває додаткові компоненти. Вплив — надійні дані в режимі реального часу, незмінно чудовий досвід кандидатів і рекрутерів, а також єдине ...
Comeet
comeet.co
Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам наймаючих простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаш...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Вийдіть за межі систем відстеження кандидатів (ATS) із платформою найму корпоративного рівня, розробленою для сучасної робочої сили. Пакет Talent Acquisition від SmartRecruiters надає все необхідне для залучення, відбору та найму великих талантів.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує ...
Fountain
fountain.com
Fountain об’єднує наймання в одне місце, тож ви можете швидше наймати кращих людей, незалежно від того, чи є ви великою компанією, франшизою чи малим бізнесом. Відстежуйте, керуйте та підключайтеся до будь-якого місця. Незалежно від того, чи є у вас одна чи 1000 локацій, ми зробимо це простим. Fount...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort – це платформа кар’єрного росту для сучасних професіоналів. Він пропонує мережу з понад 3 мільйонів професіоналів преміум-класу та вдосконалений штучний інтелект, щоб допомогти 20 тисячам рекрутерів найняти чи направити потрібних талантів, знайти можливості кар’єрного зростання та поділитис...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструм...
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM — це комплексне програмне забезпечення для підбору кадрів із підтримкою штучного інтелекту (ШІ) для кадрових фірм і професіоналів з підбору персоналу. Його найрентабельніша хмарна платформа для залучення талантів і управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яка допомагає кадровим фір...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — це комплексна платформа для автоматизації підбору персоналу, створена для вирішення різноманітних завдань підбору персоналу. Інструмент інтегрує автоматизацію та інтелект на кожному етапі процесу найму. Створений для великого обсягу найму, він оптимізує процес масштабування команд за ко...
Alongside
alongside.com
Крім того, це онлайн-платформа найму, яка має на меті допомогти створити значущі зв’язки між роботодавцями та шукачами роботи, щоб вони могли працювати якнайкраще разом. За допомогою Alongside роботодавці можуть легко створювати та просувати оголошення про роботу, співпрацювати зі своїми командами н...
ApplicantPro
applicantpro.com
Ми допомагаємо компаніям наймати краще! У цьому конкурентному та хаотичному середовищі працевлаштування залучити та найняти найкращих людей може бути проблемою! ApplicantPro пропонує настроювані рішення, які відповідають вашим унікальним потребам найму!
MightyRecruiter
mightyrecruiter.com
MightyRecruiter — це передове, інтуїтивно зрозуміле рішення для найму, яке допомагає вам краще підбирати персонал. Розміщуйте публікації на дошках оголошень, шукайте пасивних кандидатів, керуйте претендентами та найміть найрелевантніших кандидатів на ваші робочі місця — безкоштовно для вас. Отримайт...
Pinpoint
pinpointhq.com
робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.
Jobylon
jobylon.com
Наймання спрощене. Завойовуйте серця кандидатів і перетворюйте розчарування під час найму на безперебійний процес. Jobylon — це зручна програма для працевлаштування з унікальним фокусом на приголомшливих оголошеннях про роботу, щоб краще продемонструвати бренд вашого роботодавця.
JobScore
jobscore.com
JobScore — це оригінальне зручне, універсальне програмне забезпечення для онлайн-рекрутингу. Наш сучасний, інтуїтивно зрозумілий ATS усуває зайнятість в організаціях із кількістю співробітників від 20 до 2000+. JobScore надає вам усе, що вам потрібно, щоб знайти, залучити, оцінити та найняти чудових...
Moka
mokahr.com
Moka｜Усі співробітники відчувають кращий HR SaaS Від відділу кадрів до менеджерів і співробітників, Moka забезпечує кращий досвід управління модулем людських ресурсів для всіх співробітників підприємства
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за ...
HireBeat
hirebeat.co
HireBeat — це відеорекрутингова платформа, яка допомагає роботодавцям знаходити, залучати та наймати таланти у великих масштабах, пропонуючи автоматизацію рекрутингу. На відміну від ATS першого покоління, ми спрощуємо весь ваш потік набору персоналу; дозволяючи вам більше зосередитися на найнятті на...
Trakstar
trakstar.com
Поєднайте етапи життєвого циклу співробітника з Trakstar, єдиною спеціально створеною платформою для розвитку кадрових кадрів. Платформа Trakstar об’єднує чотири взаємодоповнюючі найкращі в своєму класі продукти в одне потужне рішення для розвитку талантів. Наше програмне забезпечення оптимізує та а...
Beamery
beamery.com
Платформа управління життєвим циклом талантів Beamery — це наскрізне рішення, яке об’єднує дані, штучний інтелект та інтелект, щоб підприємства, орієнтовані на таланти, могли стратегічно трансформувати таланти, забезпечувати більше людського досвіду для всіх талантів і розкривати навички та потенціа...
Simplicant
simplicant.com
Програмне забезпечення для найму та система відстеження кандидатів для сучасного підприємства. Програмна платформа рекрутингу Simplicant і система відстеження кандидатів забезпечують сучасний і простіший підхід до найшвидшого та економічного найму талантів. Знаходьте найкращих талантів із багатьох д...
Covey
getcovey.com
Рекрутингова платформа з найінтелектуальнішим інструментом ШІ, який може оцінювати таланти так, як це робите ви. Описуючи вашими власними словами, як ви оцінюєте профіль кандидата, а також будь-які компроміси, які ви б зробили, Scout створить бота для виконання вашої стратегії. Перевірка вхідних кан...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — це система відстеження претендентів (ATS) від Trakstar. Легко керуйте резюме, залучайте кандидатів із різноманітних джерел, керуйте своїм веб-сайтом про кар’єру, співпрацюйте з командою найму та створюйте звіти про свої зусилля з підбору персоналу – усе за допомогою одного рішення. Hire допом...
TalentLyft
talentlyft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке об’єднує систему відстеження кандидатів, маркетинг з підбору персоналу, пошук і рішення Talent CRM в одній платформі.
TECLA
tecla.io
TECLA створює та керує перевіреними ближніми командами розробки програмного забезпечення для деяких із найкращих технологічних компаній у США. Ми співпрацюємо з компаніями, які прагнуть залучити віддалених розробників, інженерів хмарних технологій та штучного інтелекту, дизайнерів, тестувальників як...
LaunchSource
launchsource.com
Продажі — це професія, яка сумно відома своєю відсутністю різноманітності та інклюзивності, оскільки менеджери з продажу часто мають жорсткий профіль кандидата, який буде успішним. LaunchSource допомагає організаціям швидше наймати талантів у продажах початкового рівня, забезпечуючи найбільший пул п...
Rytfit.ai
rytfit.ai
Попрощайтеся з незграбними, застарілими процесами управління персоналом і прийміть сучасний підхід до управління людським капіталом за допомогою Rytfit.ai. Rytfit — це платформа управління робочою силою на основі штучного інтелекту з комплексним рішенням, розробленим для того, щоб допомогти організа...
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie — це програмне забезпечення для працевлаштування (система відстеження кандидатів (ATS)), яке використовує лінгвістичне розпізнавання скоромовок і штучний інтелект. щоб автоматично складати список кандидатів, повторно вводити резюме та відстежувати їх розташування відносно розташування п...
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) — це платформа, яка допомагає ресторанам, готелям і роздрібним торговцям швидше наймати та залучати працівників. Ми допомагаємо компаніям значно прискорити процес найму, підключаючи операторів і менеджерів з найму до кваліфікованих спеціалістів за лічені хвилини.
Findem
findem.ai
Findem — це платформа для залучення та управління талантами на базі штучного інтелекту, розроблена, щоб зробити процес найму ефективнішим і ефективнішим. Інструмент пропонує низку можливостей для підтримки пошуку талантів, керування підбором персоналу та надання глибокої інформації на основі аналіти...
hireEZ
hireez.com
hireEZ — це відзначена нагородами наскрізна платформа для виїзного набору персоналу, яка централізує всі зусилля з набору для найму великих і малих команд, щоб полегшити вихідний набір. Відчуйте швидкий і простий ШІ-пошук у понад 800 млн відкритих веб-профілів і на 45+ платформах. Автоматизуйте та с...
Candydate
candydate.app
Candydate — це платформа відеорекрутингу за допомогою штучного інтелекту, яка спрощує процес найму для малого бізнесу, роблячи його таким солодким, як цукерка.