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Маркетингові платформи рекрутингу - Найпопулярніші застосунки - Вірменія
Маркетингові платформи рекрутингу допомагають внутрішнім рекрутинговим командам залучати та шукати потенційних кандидатів на роботу, щоб перетворити їх на претендентів. Ці платформи пропонують низку інструментів, розроблених для підтримки маркетингових зусиль із найму персоналу, таких як можливості соціального рекрутингу, функції розподілу вакансій і функції управління відносинами з кандидатами (CRM). Багато з цих інструментів віддзеркалюють ті, що використовуються в маркетингових стратегіях маркетингових відділів. Організації використовують маркетингові платформи найму, щоб рекламувати вакансії, взаємодіяти з кандидатами, підтримувати їхній інтерес і заохочувати подавати заявки. Крім того, ці платформи часто містять інструменти для ідентифікації кандидатів на таких заходах, як сесії набору персоналу в університетському містечку. Маркетингові платформи рекрутингу, які зазвичай розгортаються у відділах кадрів, дають змогу внутрішнім рекрутерам розвивати канали талантів, ставлячись до кандидатів як до потенційних клієнтів і оцінюючи їх подібно до операцій з продажу. Використовуючи маркетингові платформи найму, організації можуть збільшити як кількість, так і рівень кандидатів. Ці платформи можуть працювати незалежно або як частина комплексного пакету управління персоналом, і вони легко інтегруються з системами відстеження заявників (ATS) і програмним забезпеченням для адаптації, щоб сформувати цілісну екосистему залучення талантів. Примітно, що багато функціональних можливостей маркетингових платформ рекрутингу збігаються з функціями маркетингу електронною поштою, систем CRM та маркетингових інструментів органічного пошуку.
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Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка...
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Використовуйте додаток LinkedIn Recruiter, щоб бути в курсі найму персоналу, коли ви в дорозі. Швидко відповідайте кандидатам, щойно вони дадуть відповідь на ваші повідомлення. Шукайте всю мережу LinkedIn із понад 645 мільйонів учасників і зв’язуйтеся з потрібними людьми для ваших відкритих ролей — ...
Personio
personio.de
Personio — це комплексне програмне забезпечення для управління персоналом, яке допомагає розкрити потенціал ваших співробітників, даючи вам змогу керувати кожним етапом життєвого циклу співробітника. Наше програмне забезпечення оптимізує, як ви набираєте, адаптуєте, керуєте, розвиваєте та оплачуєте ...
Paycor
paycor.com
Paycor дає лідерам можливість модернізувати кожен аспект управління людьми, щоб вони могли зосередитися на тому, що дійсно важливо: створенні команд-переможців. Уніфіковане рішення HCM гарантує, що дані співробітників зберігаються в одному місці, тож вам ніколи не доведеться змінювати платформу, отр...
Breezy HR
breezy.hr
Сучасний, простий продукт для наскрізного найму персоналу, який ви та ваша команда . Breezy спрощує весь процес найму; дає вам більше часу для спілкування з кандидатами завдяки автоматизації ручних завдань, таких як оголошення про вакансії, реклама на дошках вакансій, планування співбесід і подальші...
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software (широко відома як Greenhouse) — американська технологічна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, яка надає програмне забезпечення для найму персоналу як послугу. Він був заснований у 2012 році Даніелем Чайтом і Джоном Строссом. Компанія залучила 2,7 мільйона доларів у початково...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam — це інтелектуальне HR-програмне забезпечення для компаній, що розвиваються. За допомогою Freshteam ви можете залучати, наймати та залучати нових співробітників, покинутих працівників, керувати інформацією про співробітників і відпочивати – усе в одному місці. Freshteam допомагає залучати ...
Teamtailor
teamtailor.com
Незалежно від того, наймаєте ви одну людину на рік чи кілька тисяч, Teamtailor — це ваше комплексне програмне забезпечення для підбору персоналу, яке подобається компаніям і кандидатам. Наше просте у використанні програмне забезпечення, орієнтоване на кандидатів, надає вам усі інструменти, необхідні...
Recruitee
recruitee.com
Recruitee — це компанія, яка виробляє або продає комп’ютерне «програмне забезпечення як послуга» (Saas). Програмне забезпечення функціонує як система відстеження кандидатів для обробки заявок на роботу. Він включає систему редагування сайту кар’єри для брендингу роботодавця, плагін для пошуку (персо...
Workable
workable.com
Як зараз, так і особливо в найближчі роки, кожна компанія намагатиметься використовувати потужність штучного інтелекту для підвищення ефективності та продуктивності всіх функцій і відділів. Ця швидка зміна поведінки, спричинена широким впровадженням штучного інтелекту, докорінно змінить ландшафт рек...
CareerBuilder
careerbuilder.com
Інтуїтивно зрозуміла система відстеження кандидатів, яка допоможе вам спростити процес найму та залучити якісних кандидатів.
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...
Crelate
crelate.com
Crelate — це сучасне, швидке, повнофункціональне рішення для відстеження кандидатів, CRM для підбору персоналу та керування взаємовідносинами з талантами, створене спеціально для агенцій з пошуку кадрів, фірм з пошуку керівників і професійних корпоративних рекрутерів. Crelate пропонує всі функції, я...
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...
JazzHR
jazzhr.com
Програмне забезпечення JazzHR для рекрутингу дозволяє зайнятим бізнес-лідерам централізувати та модернізувати свій підхід до найму. Замініть трудомісткі електронні таблиці, створені вручну, і заповнені скриньки вхідних повідомлень гнучкою, доступною технологією найму людей. Змагайтеся в режимі реаль...
Comeet
comeet.co
Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам наймаючих простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаш...
Whippy
whippy.ai
Whippy — це потужна комунікаційна платформа для SMS і електронної пошти, розроблена для підвищення продуктивності бізнесу та залучення клієнтів за допомогою технологій автоматизації та штучного інтелекту. Основні продукти включають командну папку вхідних повідомлень, кампанії, автоматизацію, інтегра...
GrabJobs
grabjobs.co
Додаток для вакансій №1 з рейтингом для неповної та повної зайнятості Знайдіть роботу поблизу: у сфері роздрібної торгівлі, продажів, маркетингу, BPO, їжі та напоїв, гостинності, організації заходів, логістики, бухгалтерії, охорони здоров’я, технологій, інженерії, складування тощо. GrabJobs наразі...
SmartRecruiters
smartrecruiters.com
Вийдіть за межі систем відстеження кандидатів (ATS) із платформою найму корпоративного рівня, розробленою для сучасної робочої сили. Пакет Talent Acquisition від SmartRecruiters надає все необхідне для залучення, відбору та найму великих талантів.
ClearCompany
clearcompany.com
Допомагаючи майже 3000 організаціям набирати, нарощувати, визнавати та утримувати співробітників. З 2004 року комплексна платформа керування талантами ClearCompany дає змогу тисячам компаній максимізувати таланти, надаючи людям можливості на кожному етапі шляху співробітників. ClearCompany об’єднує ...
100Hires
100hires.com
Зручна система відстеження заявників: безкоштовний план, інтеграція Gmail і календаря. Швидше залучайте, співбесіду та наймайте найкращих кандидатів. Використовується стартапами, малими та середніми підприємствами та великими компаніями, такими як Siemens і Magna. Створіть свою базу даних резюме: ан...
Fountain
fountain.com
Fountain об’єднує наймання в одне місце, тож ви можете швидше наймати кращих людей, незалежно від того, чи є ви великою компанією, франшизою чи малим бізнесом. Відстежуйте, керуйте та підключайтеся до будь-якого місця. Незалежно від того, чи є у вас одна чи 1000 локацій, ми зробимо це простим. Fount...
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM — це комплексне програмне забезпечення для підбору кадрів із підтримкою штучного інтелекту (ШІ) для кадрових фірм і професіоналів з підбору персоналу. Його найрентабельніша хмарна платформа для залучення талантів і управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), яка допомагає кадровим фір...
eRecruiter
erecruiter.pl
Ефективний і зручний підбір персоналу. eRecruiter — це найпопулярніша платформа управління підбором персоналу в Польщі, яку щодня використовують тисячі рекрутерів для пошуку заявок на роботу, зв’язку з кандидатами та співпраці з бізнесом з одного місця. Ця система також допомагає керувати умовами зг...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch — це платформа автоматизації набору персоналу, яка змінює спосіб пошуку роботи покоління Z. Замінивши дошки вакансій відповідністю та автоматизацією, RippleMatch усуває найбільш трудомісткі частини процесу найму як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. Провідні роботодавці в...
Appcast
appcast.io
Appcast є світовим лідером у маркетингових технологіях і послугах підбору персоналу. У липні 2023 року Appcast придбала Bayard Advertising, піонера в маркетинговому просторі найму персоналу. Завдяки передовим технологіям, неперевершеним ринковим даним і команді найкращих у галузі маркетологів із під...
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — це комплексна платформа для автоматизації підбору персоналу, створена для вирішення різноманітних завдань підбору персоналу. Інструмент інтегрує автоматизацію та інтелект на кожному етапі процесу найму. Створений для великого обсягу найму, він оптимізує процес масштабування команд за ко...
Alongside
alongside.com
Крім того, це онлайн-платформа найму, яка має на меті допомогти створити значущі зв’язки між роботодавцями та шукачами роботи, щоб вони могли працювати якнайкраще разом. За допомогою Alongside роботодавці можуть легко створювати та просувати оголошення про роботу, співпрацювати зі своїми командами н...
ApplicantPro
applicantpro.com
Ми допомагаємо компаніям наймати краще! У цьому конкурентному та хаотичному середовищі працевлаштування залучити та найняти найкращих людей може бути проблемою! ApplicantPro пропонує настроювані рішення, які відповідають вашим унікальним потребам найму!
MightyRecruiter
mightyrecruiter.com
MightyRecruiter — це передове, інтуїтивно зрозуміле рішення для найму, яке допомагає вам краще підбирати персонал. Розміщуйте публікації на дошках оголошень, шукайте пасивних кандидатів, керуйте претендентами та найміть найрелевантніших кандидатів на ваші робочі місця — безкоштовно для вас. Отримайт...
Pinpoint
pinpointhq.com
робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.
Vizzy
vizzy.com
Оновлення резюме, щоб побачити покоління талантів, як ніколи раніше Ландшафт набору персоналу на ранніх етапах кар’єри швидко розвивається, і компанії шукають інноваційні методи залучення та розуміння резерву талантів покоління Z. Традиційні резюме часто не відображають справжньої сутності кандидата...
Built In
builtin.com
Built In — це онлайн-спільнота національних стартапів і технологічних компаній. Знайдіть вакансії для стартапів, технічні новини та події на національній технологічній сцені.
Jobylon
jobylon.com
Наймання спрощене. Завойовуйте серця кандидатів і перетворюйте розчарування під час найму на безперебійний процес. Jobylon — це зручна програма для працевлаштування з унікальним фокусом на приголомшливих оголошеннях про роботу, щоб краще продемонструвати бренд вашого роботодавця.
Hirebee
hirebee.ai
Hirebee пропонує HR-рішення на базі штучного інтелекту для глобального найму. Ми використовуємо можливості штучного інтелекту, щоб допомогти малим і середнім підприємствам збільшити кількість співробітників від 2 до тисяч. Hirebee покриває весь ланцюжок створення вартості підбору персоналу – від ств...
JobScore
jobscore.com
JobScore — це оригінальне зручне, універсальне програмне забезпечення для онлайн-рекрутингу. Наш сучасний, інтуїтивно зрозумілий ATS усуває зайнятість в організаціях із кількістю співробітників від 20 до 2000+. JobScore надає вам усе, що вам потрібно, щоб знайти, залучити, оцінити та найняти чудових...
Talroo
talroo.com
Talroo — це відзначена нагородами платформа для підбору талантів, яка надає роботодавцям інструменти на основі даних для ефективного залучення першочергових, основних і погодинних працівників у великих масштабах. Наша система забезпечує мільйони пошуків роботи на тисячах онлайн-сайтів щодня, гаранту...
HireBeat
hirebeat.co
HireBeat — це відеорекрутингова платформа, яка допомагає роботодавцям знаходити, залучати та наймати таланти у великих масштабах, пропонуючи автоматизацію рекрутингу. На відміну від ATS першого покоління, ми спрощуємо весь ваш потік набору персоналу; дозволяючи вам більше зосередитися на найнятті на...
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за ...
Beamery
beamery.com
Платформа управління життєвим циклом талантів Beamery — це наскрізне рішення, яке об’єднує дані, штучний інтелект та інтелект, щоб підприємства, орієнтовані на таланти, могли стратегічно трансформувати таланти, забезпечувати більше людського досвіду для всіх талантів і розкривати навички та потенціа...
ViziRecruiter
vizirecruiter.com
Рішення для управління кадровим агентством, яке допомагає створити привабливий досвід кандидата за допомогою візуальних описів посад тощо.
Simplicant
simplicant.com
Програмне забезпечення для найму та система відстеження кандидатів для сучасного підприємства. Програмна платформа рекрутингу Simplicant і система відстеження кандидатів забезпечують сучасний і простіший підхід до найшвидшого та економічного найму талантів. Знаходьте найкращих талантів із багатьох д...
Jobilla
jobilla.com
Цифрове рішення Jobilla для працевлаштування пропонує компаніям і кандидатам ефективний досвід залучення талантів. Ми пропонуємо персоналізовану стратегію для залучення пасивних кандидатів, скорочення витрат на наймання та прискорення процесу найму, пропонуючи кандидатам спосіб знайти роботу, яка ві...
candidate.fyi
candidate.fyi
Ласкаво просимо до кандидата.fyi, найкращої платформи досвіду кандидатів, яка революційно змінює спосіб взаємодії з талантами. Бездоганно інтегрована з вашим ATS, наша платформа автоматизує та оптимізує всі аспекти спілкування кандидатів, від персоналізованих повідомлень до листів із пропозиціями, п...
Recruiting.com
recruiting.com
Успішне працевлаштування починається з вашого кар’єрного сайту. Наші корпоративні кар’єрні сайти залучають і залучають найкращих кандидатів, щоб ви могли найняти потрібних талантів.
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — це система відстеження претендентів (ATS) від Trakstar. Легко керуйте резюме, залучайте кандидатів із різноманітних джерел, керуйте своїм веб-сайтом про кар’єру, співпрацюйте з командою найму та створюйте звіти про свої зусилля з підбору персоналу – усе за допомогою одного рішення. Hire допом...
CareerArc
careerarc.com
CareerArc — це провідна компанія з соціальних технологій рекрутингу, яка допомагає організаціям залучати та наймати найкращих кандидатів там, де вони найчастіше бувають, — у соціальних мережах. Будучи єдиною соціальною платформою рекрутингу, розробленою для залучення талантів, CareerArc допомагає ко...
TalentLyft
talentlyft.com
Програмне забезпечення для підбору персоналу, яке об’єднує систему відстеження кандидатів, маркетинг з підбору персоналу, пошук і рішення Talent CRM в одній платформі.
Longlist
longlist.io
Longlist — це рекрутингова CRM і ATS для швидкозростаючих компаній з підбору персоналу.
SmartDreamers
smartdreamers.com
SmartDreamers надає підприємствам найкраще у своєму класі програмне забезпечення для автоматизації маркетингу підбору персоналу, надаючи повний пакет рішень, який консолідує та прискорює дуже фрагментовані екосистеми залучення талантів в єдину бізнес-платформу.
Shazamme
shazamme.com
Shazamme був створений, щоб сколихнути галузь і нарешті запропонувати рекрутерам платформи маркетингових технологій, які їм потрібні для успіху в Інтернеті. Shazamme має на меті забезпечити кожного рекрутера найсучаснішими, але простими у використанні технологіями, інформацією та професійними послуг...
Talent Genie
talentgenie.co.za
Talent Genie — це програмне забезпечення для працевлаштування (система відстеження кандидатів (ATS)), яке використовує лінгвістичне розпізнавання скоромовок і штучний інтелект. щоб автоматично складати список кандидатів, повторно вводити резюме та відстежувати їх розташування відносно розташування п...
foh&boh
fohandboh.com
foh&boh (www.fohandboh.com) — це платформа, яка допомагає ресторанам, готелям і роздрібним торговцям швидше наймати та залучати працівників. Ми допомагаємо компаніям значно прискорити процес найму, підключаючи операторів і менеджерів з найму до кваліфікованих спеціалістів за лічені хвилини.
Find Recruiter
findrecruiter.com
Ви роботодавець, який хоче співпрацювати з рекрутерами? У світі працює понад мільйон рекрутерів, і роботодавцям стає все важче знайти відповідних рекрутерів для роботи. FindRecruiter — це онлайн-платформа найму персоналу, яка долає традиційні бар’єри підбору персоналу та дозволяє роботодавцям напрям...
Untapped
untapped.io
Untapped — це універсальна платформа різноманітного найму, яка допомагає компаніям ефективно наймати різноманітні команди. Талант всюди; можливості немає. Ми тут, щоб швидко це змінити. Untapped — це місце, де компанії позбавляються здогадів, наймаючи різноманітні команди. Саме тут вони трансформуют...
Talentfy
talentify.io
Програмне забезпечення для рекрутерів, щоб залучати більше кандидатів із безкоштовних і платних джерел до своїх ATS і підтримувати зацікавленість кандидатів протягом усього процесу набору.
Phenom
phenom.com
Завдяки штучному інтелекту платформа Phenom Intelligenct Talent Experience є єдиним рішенням, яке допомагає кандидатам швидше знаходити та вибирати вас, співробітникам розвивати свої навички та розвиватися, рекрутерам стати надзвичайно продуктивними, а менеджерам створити сильніші команди.