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Маркетингові платформи рекрутингу - Найпопулярніші застосунки - Вірменія Найпопулярніші Нещодавно додані

Маркетингові платформи рекрутингу допомагають внутрішнім рекрутинговим командам залучати та шукати потенційних кандидатів на роботу, щоб перетворити їх на претендентів. Ці платформи пропонують низку інструментів, розроблених для підтримки маркетингових зусиль із найму персоналу, таких як можливості соціального рекрутингу, функції розподілу вакансій і функції управління відносинами з кандидатами (CRM). Багато з цих інструментів віддзеркалюють ті, що використовуються в маркетингових стратегіях маркетингових відділів. Організації використовують маркетингові платформи найму, щоб рекламувати вакансії, взаємодіяти з кандидатами, підтримувати їхній інтерес і заохочувати подавати заявки. Крім того, ці платформи часто містять інструменти для ідентифікації кандидатів на таких заходах, як сесії набору персоналу в університетському містечку. Маркетингові платформи рекрутингу, які зазвичай розгортаються у відділах кадрів, дають змогу внутрішнім рекрутерам розвивати канали талантів, ставлячись до кандидатів як до потенційних клієнтів і оцінюючи їх подібно до операцій з продажу. Використовуючи маркетингові платформи найму, організації можуть збільшити як кількість, так і рівень кандидатів. Ці платформи можуть працювати незалежно або як частина комплексного пакету управління персоналом, і вони легко інтегруються з системами відстеження заявників (ATS) і програмним забезпеченням для адаптації, щоб сформувати цілісну екосистему залучення талантів. Примітно, що багато функціональних можливостей маркетингових платформ рекрутингу збігаються з функціями маркетингу електронною поштою, систем CRM та маркетингових інструментів органічного пошуку.