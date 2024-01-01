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Програмне забезпечення для автоматизації підбору персоналу - Найпопулярніші застосунки - Вірменія
Програмне забезпечення для автоматизації підбору персоналу спрощує ручний пошук кваліфікованих кандидатів для компаній. Ці інструменти допомагають кадровому персоналу, менеджерам з найму та рекрутерам формувати групи кваліфікованих претендентів на поточні та майбутні вакансії. Використовуючи штучний інтелект, рішення для автоматизації підбору персоналу визначають відповідних кандидатів, перевіряють адреси електронної пошти та профілі в соціальних мережах, а також безперешкодно переносять повні профілі кандидатів у відповідні файли чи програмні додатки. Ці рішення охоплюють функції, які полегшують керування конвеєрами кандидатів, а деякі пропонують уявлення про конкретні якості, які відповідають певним ролям або посадам. Рішення для автоматизації найму, які зазвичай розгортаються у відділах кадрів, часто інтегруються з системами відстеження кандидатів (ATS) і програмним забезпеченням CRM, забезпечуючи злагоджений процес від пошуку кандидатів до управління співробітниками.
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Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers — це єдина комплексна платформа раннього найму талантів із доступом до понад 10 мільйонів чуйних студентів і випускників. Університети, громадські коледжі та програми альтернативної освіти (буткемпи, програми корпоративного навчання), коли студенти шукають значущу роботу, яка...
HireVue
hirevue.com
HireVue — це ваша наскрізна платформа для найму персоналу з програмним забезпеченням для відеоінтерв’ю, оцінюванням, текстовими інструментами найму та розмовними чат-ботами зі штучним інтелектом. Створіть швидший, справедливіший і зручніший процес найму за допомогою HireVue. Наше програмне забезпече...
Indeed
indeed.com
Indeed – це всесвітня американська пошукова система для списків вакансій, пов’язана з працевлаштуванням, запущена в листопаді 2004 року. Це дочірня компанія японської Recruit Co. Ltd. зі спільними штаб-квартирами в Остіні, штат Техас, і Стемфорді, штат Коннектикут, з додатковими офісами по всьому св...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, визнана Gartner однією з найпопулярніших платформ HCM в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, є хмарною HRMS нового віку. За підтримки Sequoia, Lightspeed і Endiya Partners, Darwinbox забезпечує досвід HR-техніки понад 900 тисяч співробітників у 350+ глобальних підприємствах.
Zoho Recruit
zoho.com
Швидший найм, кращий найм. Zoho Recruit — це хмарна система відстеження кандидатів, створена для надання різноманітних наскрізних рішень найму для кадрових агентств, корпоративних відділів кадрів і тимчасової робочої сили. Завдяки нашому інтуїтивно зрозумілому програмному забезпеченню наймання перс...
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Використовуйте додаток LinkedIn Recruiter, щоб бути в курсі найму персоналу, коли ви в дорозі. Швидко відповідайте кандидатам, щойно вони дадуть відповідь на ваші повідомлення. Шукайте всю мережу LinkedIn із понад 645 мільйонів учасників і зв’язуйтеся з потрібними людьми для ваших відкритих ролей — ...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (раніше AngelList Talent) AngelList — це американський веб-сайт для стартапів, інвесторів-ангелів і шукачів роботи, які хочуть працювати в стартапах. Створена в 2010 році платформа має місію демократизувати процес інвестування та допомогти стартапам у вирішенні проблем із залученням кошті...
Manatal
manatal.com
Manatal — це наступне покоління програмного забезпечення для підбору персоналу. Просту у впровадженні та створену з використанням новітніх технологій, платформу було розроблено, щоб оптимізувати та спростити процеси підбору персоналу від сорсингу до адаптації та далі. Наймайте краще та швидше, об’єд...
SignalHire
signalhire.com
SignalHire — це найкращий і найпростіший спосіб отримати контактну інформацію будь-кого в Інтернеті. Незалежно від того, чи є ви рекрутером чи джерелом, менеджером із продажу чи маркетингу, SignalHire має бути під рукою. Перегляньте 350+ мільйонів профілів, зібраних з усього Інтернету на SignalHire,...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva — це найкраща система ATS, CRM і VMS з підбору персоналу, орієнтована на ваш успіх! JobDiva пропонує рекрутерам необмежену безкоштовну підготовку щодо свого рішення для підбору персоналу та підбору персоналу, включаючи збір резюме та відстеження кандидатів. Замовте безкоштовну демонстрацію в...
Loxo
loxo.co
Loxo є платформою №1 Talent Intelligence Platform і світовим лідером у сфері програмного забезпечення для рекрутингу. Застарілої ОВР, як ми її знаємо, не буде існувати через 5 років. Loxo був розроблений, щоб керувати повним життєвим циклом набору персоналу за допомогою єдиної програмної платформи с...
Gem
gem.com
Gem — це рекрутингова платформа на основі штучного інтелекту, яку люблять команди ТА. Це допомагає вам максимально підвищити продуктивність, швидше найняти та заощадити гроші – водночас надаючи рекрутерам рішення, яке вони вважають простим у використанні. Використовуйте Gem як свою комплексну платфо...
Glider AI
glider.ai
Платформа Glider AI Skill Intelligence Platform, переможець 2021 SIA за найінноваційнішу HR-технологію, надає рішення для найму, включаючи віртуальне оцінювання, кодування/відеоінтерв’ю, екранних ботів тощо для масштабування найму висококваліфікованих спеціалістів для підприємств, кадрових фірм і MS...
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust революціонізує наймання за допомогою Braintrust AIR, першої та єдиної в світі наскрізної платформи рекрутингу зі штучним інтелектом. Навчаючись людському розумінню та приватним даним, Braintrust AIR скорочує час найму з місяців до днів, миттєво підбираючи для вас попередньо перевірених кв...
Comeet
comeet.co
Comeet — це система відстеження кандидатів і платформа найму для малих і середніх компаній, які націлені на швидке зростання. Відзначена нагородами хмарна платформа є надзвичайно зручною для співпраці та пропонує командам наймаючих простий і легкий у використанні дизайн, можливість динамічного налаш...
Adway
adway.ai
Набагато простіше. Значно розумніший. Значно більше таланту. Отримайте доступ до всієї робочої сили за допомогою автоматизованого маркетингу соціального найму. Ми автоматизуємо залучення талантів, ви запрошуєте їх на борт.
Whippy
whippy.ai
Whippy — це потужна комунікаційна платформа для SMS і електронної пошти, розроблена для підвищення продуктивності бізнесу та залучення клієнтів за допомогою технологій автоматизації та штучного інтелекту. Основні продукти включають командну папку вхідних повідомлень, кампанії, автоматизацію, інтегра...
FinalScout
finalscout.com
Масштабний пошук і охоплення електронної пошти за допомогою ChatGPT. Отримайте дійсні адреси електронної пошти з LinkedIn і створіть персоналізовані електронні листи на основі профілю LinkedIn за допомогою ChatGPT, що гарантує доставку електронної пошти до 98%. Збільште масштаб своїх зусиль і зв’яж...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher — це інструмент рекрутингу за допомогою штучного інтелекту, призначений для пошуку пасивних кандидатів, що дозволяє рекрутерам більше зосереджуватися на досвіді кандидата, а не на процесі пошуку. Це програмне забезпечення допомагає залучати недостатньо представлених талантів і пропонує перс...
Eightfold AI
eightfold.ai
Лідируюча на ринку платформа Talent Intelligence від Eightfold AI допомагає організаціям утримувати найкращих виконавців, підвищувати кваліфікацію та перекваліфіковувати свою робочу силу, ефективно залучати таланти та досягати цілей різноманітності. Запатентована платформа глибокого навчання штучног...
Fountain
fountain.com
Fountain об’єднує наймання в одне місце, тож ви можете швидше наймати кращих людей, незалежно від того, чи є ви великою компанією, франшизою чи малим бізнесом. Відстежуйте, керуйте та підключайтеся до будь-якого місця. Незалежно від того, чи є у вас одна чи 1000 локацій, ми зробимо це простим. Fount...
Cutshort
cutshort.io
Cutshort – це платформа кар’єрного росту для сучасних професіоналів. Він пропонує мережу з понад 3 мільйонів професіоналів преміум-класу та вдосконалений штучний інтелект, щоб допомогти 20 тисячам рекрутерів найняти чи направити потрібних талантів, знайти можливості кар’єрного зростання та поділитис...
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt — це глобальна платформа найму, яка допомагає компаніям, що швидко розвиваються, знаходити, залучати та наймати найкращих у світі талантів. Наш алгоритм миттєво підбирає роботодавців за талантами на основі їхніх конкретних вимог у країнах, регіонах і часових поясах, а також передові інструм...
Param.ai
param.ai
Програмне забезпечення для підбору персоналу Param допомагає автоматизувати нудні, повторювані ручні завдання, як-от перегляд резюме. Він надає рекрутерам засоби для ефективного обслуговування дедалі складніших результатів рекрутингу.
HireHive
hirehive.com
HireHive — найняти легко. Наше просте програмне рішення для підбору персоналу дозволяє компаніям будь-якого розміру керувати всім процесом підбору персоналу від початку до кінця в одному місці. Ви можете створювати оголошення про роботу та публікувати їх на дошках оголошень, у соціальних мережах і н...
Triplebyte
triplebyte.com
Резюме є ненадійним показником справжніх технічних навичок. Використовуйте оцінювання Triplebyte на основі даних, щоб визначити кваліфікованих кандидатів, перш ніж витрачати час на технічні перевірки. Screen використовує стандартизовані технічні оцінки Triplebyte на основі даних для оцінки фактичних...
eRecruiter
erecruiter.pl
Ефективний і зручний підбір персоналу. eRecruiter — це найпопулярніша платформа управління підбором персоналу в Польщі, яку щодня використовують тисячі рекрутерів для пошуку заявок на роботу, зв’язку з кандидатами та співпраці з бізнесом з одного місця. Ця система також допомагає керувати умовами зг...
Apploi
apploi.com
Apploi — це рішення для відстеження претендентів, розроблене для того, щоб допомогти компаніям охорони здоров’я ділитися оголошеннями про вакансії на кількох дошках вакансій, щоб знаходити та залучати кандидатів. Платформа дозволяє адміністраторам планувати співбесіди, створювати нотатки та автомати...
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch — це платформа автоматизації набору персоналу, яка змінює спосіб пошуку роботи покоління Z. Замінивши дошки вакансій відповідністю та автоматизацією, RippleMatch усуває найбільш трудомісткі частини процесу найму як для роботодавців, так і для тих, хто шукає роботу. Провідні роботодавці в...
Getro
getro.com
Допоможіть своїй мережі швидше найняти. Автоматизована дошка вакансій Getro та приватна мережа талантів усувають ручну роботу з об’єднання людей і компаній у вашу мережу.
HeyJobs
heyjobs.co
З HeyJobs ви можете швидко та легко знайти роботу, яка вам ідеально підходить. Завдяки нашому легкому пошуку та швидкому процесу подання заявок ви можете подати заявку на роботу, яка точно відповідає вашим очікуванням, у найкоротший термін.
TurboHire
turbohire.co
TurboHire — це комплексна платформа для автоматизації підбору персоналу, створена для вирішення різноманітних завдань підбору персоналу. Інструмент інтегрує автоматизацію та інтелект на кожному етапі процесу найму. Створений для великого обсягу найму, він оптимізує процес масштабування команд за ко...
HigherMe
higherme.com
HigherMe дозволяє легко знаходити, перевіряти, співбесідувати та вводити співробітників з будь-якого місця на будь-якому пристрої. Скоротіть свій час і витрати на наймання за допомогою інструментів і технологій, щоб швидко переглядати кандидатів, планувати співбесіди, керувати всіма дописами на дошк...
Pinpoint
pinpointhq.com
робочі процеси, красиві звіти та спрощений процес найму — не лише для ваших кандидатів, але й для вашої команди. Приймайте кращі рішення щодо найму — швидше — із Pinpoint.
ContactOut
contactout.com
Ви втомилися переплачувати за точні контактні дані B2B і бажаєте мати більш економічно ефективне рішення? Представляємо ContactOut – найточнішу у світі базу даних контактів. Знайдіть електронні адреси та номери телефонів для 300 мільйонів професіоналів, включаючи дані B2B для 30 мільйонів компаній. ...
Jobylon
jobylon.com
Наймання спрощене. Завойовуйте серця кандидатів і перетворюйте розчарування під час найму на безперебійний процес. Jobylon — це зручна програма для працевлаштування з унікальним фокусом на приголомшливих оголошеннях про роботу, щоб краще продемонструвати бренд вашого роботодавця.
Hirebee
hirebee.ai
Hirebee пропонує HR-рішення на базі штучного інтелекту для глобального найму. Ми використовуємо можливості штучного інтелекту, щоб допомогти малим і середнім підприємствам збільшити кількість співробітників від 2 до тисяч. Hirebee покриває весь ланцюжок створення вартості підбору персоналу – від ств...
Emi
emilabs.ai
Усуньте тертя, пов’язане з прийомом на роботу на першому місці. Emi — це передова платформа автоматизації рекрутингу, яка допомагає рекрутерам і менеджерам з найму швидко заповнювати великі робочі місця та забезпечує оперативне реагування кандидатів.
Draup
draup.com
Draup — це платформа на основі штучного інтелекту, розроблена як для керівників відділу кадрів, так і для керівників продажів. Він пропонує глибоке розуміння та дані для підтримки планування робочої сили, найму талантів і розвитку навичок для керівників відділу кадрів. Завдяки даним про таланти в р...
Interseller
interseller.io
Interseller — це SaaS-компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в технологічному просторі рекрутингу, нещодавно придбана компанією Greenhouse Software у жовтні 2021 року. З 2016 року ми допомагаємо рекрутинговим агентствам по всьому світу створювати більш передбачуваний список клієнтів і кандидатів. На...
X0PA
x0pa.com
X0PA AI допомагає організаціям виявляти, залучати та наймати кандидатів, які найкраще підходять для роботи й організації, а також використовує прогнозну аналітику, щоб передбачити ймовірність того, що кандидат залишиться в організації та добре працюватиме.
Hireology
hireology.com
ATS від Hireology об’єднує все, що вам потрібно, щоб залучити, найняти та залучити вашу найкращу команду, на одній платформі та розроблено з урахуванням вашої галузі. Підвищуйте впізнаваність бренду, автоматизуйте процес найму, надсилайте текстові та електронні листи кандидатам і зменшуйте ризик за ...
Betterleap
betterleap.com
Betterleap — це платформа вихідного рекрутингу на базі штучного інтелекту, яка безперешкодно об’єднує всіх, хто бере участь у процесі рекрутингу. Кожен, від внутрішніх рекрутерів і менеджерів з найму до рекрутингових фірм, підрядників і венчурних компаній, може підключитися до Betterleap, щоб шукати...
LogicMelon
logicmelon.com
LogicMelon — це передова програмна платформа для найму персоналу, розроблена для спрощення й оптимізації процесу найму для підприємств будь-якого розміру. Завдяки інноваційному набору інструментів і функцій LogicMelon дає можливість організаціям залучати, керувати та наймати найкращих спеціалістів е...
HireMojo
hiremojo.com
HireMojo — це платформа автоматизації найму, яка охоплює не лише всі функції ATS, але використовує штучний інтелект, великі дані та роботів для автоматизації багатьох процесів ручного адміністрування, пов’язаних із найманням, що дозволяє вам і вашій команді зосередитися на людських аспектах найму, н...
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef є провідним постачальником рішень для відстеження кандидатів і управління талантами на основі SaaS, спеціально створених для децентралізованої погодинної робочої сили. Наша платформа, орієнтована на мобільні пристрої, спрощує процес найму для утримання, щоб змінити спосіб відстеження робо...
Outhire
outhire.ai
Залучайте найкращих талантів до ваших відкритих ролей і знайдіть свого наступного чудового працівника з Outhire. Без особливих зусиль створюйте та розповсюджуйте цільові кампанії талантів і вміст бренду роботодавця за лічені хвилини. Використовуючи розширені алгоритми та обробку природної мови, наше...
Shortlyst
shortlyst.ai
Shortlyst допомагає рекрутинговим організаціям шукати, залучати та наймати потрібних кандидатів швидше та економічно ефективним способом, щоб вони могли закрити більше вакансій, скоротити витрати та час найму та максимізувати прибутки. Shortlyst пропонує рекрутерам будь-якого розміру компанії чисту ...
XOR
xor.ai
XOR – це швидкозростаюча компанія з кадрових технологій, світовий лідер у сфері якісного підбору персоналу. XOR працює над революційним програмним забезпеченням, яке змінює і буде змінювати роботу індустрії підбору персоналу, коли мова йде про залучення талантів. XOR пропонує інструменти та послуги...
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale існує, щоб автоматизувати нудну роботу, спростити нудну роботу та підтримувати розсудливість рекрутерів. Ми допомагаємо автоматизувати процес пошуку джерел і охоплення, працюючи на таких платформах, як Linkedin (хоча ми також керуємо Github, Crunchbase, Angel List, Facebook, Twitter та б...
flair HR
flair.hr
flair — це комплексне рішення для кадрів і підбору персоналу, яке вносить структуру та простоту в складні процеси, пов’язані з людьми — локальні, глобальні, віддалені чи офісні. Він має всі функції, необхідні HR-командам для покращення досвіду роботи та особистого життя в організації. flair охоплює ...
candidate.fyi
candidate.fyi
Ласкаво просимо до кандидата.fyi, найкращої платформи досвіду кандидатів, яка революційно змінює спосіб взаємодії з талантами. Бездоганно інтегрована з вашим ATS, наша платформа автоматизує та оптимізує всі аспекти спілкування кандидатів, від персоналізованих повідомлень до листів із пропозиціями, п...
Humanly
humanly.io
Платформа розмовного штучного інтелекту №1 для наймання великої кількості працівників. Враховуйте кожну розмову щодо найму в масштабі. Наш другий пілот зі штучним інтелектом займається перевіркою, плануванням, записуванням і подальшими діями, надаючи вам уявлення, щоб ви могли зосередитися на ство...
Impress.ai
impress.ai
impress.ai, орієнтований на підприємства постачальник програмного забезпечення для підбору персоналу, який зосереджується на найшвидшому найманні найкращих кандидатів. Його програмне забезпечення допомагає великим підприємствам оптимізувати процес найму персоналу, дозволяючи їм перевіряти, залучати,...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute трансформує маркетингову атрибуцію в медіа-мовленнях, використовуючи технологію на базі штучного інтелекту, яка надає показники ефективності майже в реальному часі для реклами в усіх форматах трансляції, включаючи заплановані та позапланові рекламні ролики (читання в реальному час...
Covey
getcovey.com
Рекрутингова платформа з найінтелектуальнішим інструментом ШІ, який може оцінювати таланти так, як це робите ви. Описуючи вашими власними словами, як ви оцінюєте профіль кандидата, а також будь-які компроміси, які ви б зробили, Scout створить бота для виконання вашої стратегії. Перевірка вхідних кан...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire — це система відстеження претендентів (ATS) від Trakstar. Легко керуйте резюме, залучайте кандидатів із різноманітних джерел, керуйте своїм веб-сайтом про кар’єру, співпрацюйте з командою найму та створюйте звіти про свої зусилля з підбору персоналу – усе за допомогою одного рішення. Hire допом...
The Muse
themuse.com
Muse допомагає компаніям наймати різноманітне поєднання відповідних талантів, розповідаючи історію свого бренду роботодавця через привабливий контент і кампанії з популяризації бренду, що призводить до зниження витрат на наймання, швидшого заповнення та підвищення показників утримання в порівнянні з...
Laksie
laskie.com
Приєднуйтеся до тисяч компаній і шукачів роботи, отримуючи високоякісні відповідники швидше й ефективніше. Для талантів: нехай до вас звертаються великі компанії. Безкоштовні інструменти Laskie розроблені, щоб зробити ваш пошук роботи швидшим, ефективнішим і менш стресовим. Для компаній: швидше знай...