Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для автоматизації підбору персоналу - Найпопулярніші застосунки - Вірменія Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для автоматизації підбору персоналу спрощує ручний пошук кваліфікованих кандидатів для компаній. Ці інструменти допомагають кадровому персоналу, менеджерам з найму та рекрутерам формувати групи кваліфікованих претендентів на поточні та майбутні вакансії. Використовуючи штучний інтелект, рішення для автоматизації підбору персоналу визначають відповідних кандидатів, перевіряють адреси електронної пошти та профілі в соціальних мережах, а також безперешкодно переносять повні профілі кандидатів у відповідні файли чи програмні додатки. Ці рішення охоплюють функції, які полегшують керування конвеєрами кандидатів, а деякі пропонують уявлення про конкретні якості, які відповідають певним ролям або посадам. Рішення для автоматизації найму, які зазвичай розгортаються у відділах кадрів, часто інтегруються з системами відстеження кандидатів (ATS) і програмним забезпеченням CRM, забезпечуючи злагоджений процес від пошуку кандидатів до управління співробітниками.