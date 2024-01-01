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Програмне забезпечення для керування знижками - Найпопулярніші застосунки - Ботсвана
Програмне забезпечення для керування знижками полегшує створення та адміністрування програм знижок для постачальників і ділових партнерів. Знижки - це стимули, які надають постачальники або виробники своїм клієнтам, таким як роздрібні та оптові торговці, за придбання мінімальної кількості продуктів або досягнення конкретних цілей закупівлі. Це програмне забезпечення допомагає відстежувати продажі та покупки, обчислювати знижки, керувати виплатами знижок і документувати угоди про знижки. Програмне забезпечення для керування знижками, яке зазвичай розгортається як окремий продукт, також можна інтегрувати з системами CRM або ERP. Він використовує дані клієнтів із корпоративних систем і автоматизує повторювані вручну завдання, пов’язані з процесом отримання знижок. Крім того, деяке програмне забезпечення для керування знижками містить функції для виявлення шахрайства та автоматичного виставлення рахунків.
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Pricefx
pricefx.com
Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та бажають точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рішен...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — це перш за все API, хмарна платформа для просування та управління лояльністю для цифрових команд. Це допомагає підвищити лояльність клієнтів, залучити нових клієнтів і збільшити дохід за допомогою цільових стимулів і контекстних винагород. Ми допомагаємо компаніям будь-якого розміру зап...
Phocas Software
phocassoftware.com
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Enable
enable.com
Enable допомагає виробникам, дистриб’юторам і роздрібним торговцям перетворити знижки на стратегічний двигун зростання. Наша комплексна платформа управління знижками дозволяє вам ефективно керувати кожним типом угоди, одночасно відстежуючи, аналізуючи та оптимізуючи весь процес управління знижками. ...