Програмне забезпечення для керування знижками - Найпопулярніші застосунки - Острів Буве Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення для керування знижками полегшує створення та адміністрування програм знижок для постачальників і ділових партнерів. Знижки - це стимули, які надають постачальники або виробники своїм клієнтам, таким як роздрібні та оптові торговці, за придбання мінімальної кількості продуктів або досягнення конкретних цілей закупівлі. Це програмне забезпечення допомагає відстежувати продажі та покупки, обчислювати знижки, керувати виплатами знижок і документувати угоди про знижки. Програмне забезпечення для керування знижками, яке зазвичай розгортається як окремий продукт, також можна інтегрувати з системами CRM або ERP. Він використовує дані клієнтів із корпоративних систем і автоматизує повторювані вручну завдання, пов’язані з процесом отримання знижок. Крім того, деяке програмне забезпечення для керування знижками містить функції для виявлення шахрайства та автоматичного виставлення рахунків.