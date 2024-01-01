Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення Quote-to-Cash - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Програмне забезпечення Q2C (Quote-to-Cash) контролює весь шлях продажів, включаючи котирування, замовлення на продаж і управління доходами. Організації розгортають рішення Q2C для оптимізації робочих процесів продажів, підвищення ефективності команд продажів і покращення загального досвіду клієнтів. Хоча програмне забезпечення Q2C в основному використовується відділами продажів, воно поширює свою корисність на інші функціональні сфери, такі як інженерія чи дизайн, дозволяючи створювати індивідуальні пропозиції, узгоджені з конкретними потребами клієнтів. Бухгалтери також можуть використовувати інструменти Q2C для моніторингу та нагляду за доходами, отриманими від операцій продажу.